Le Racing fait le job pour garder le contact avec le top 4

Racing – Dragons 3-1

Racing : Grimard ; Puvrez, A. Willems, Duquesne, François ; Rasir, Ponthieu, De Mot ; Boon, Englebert, Goffinet ; puis Lesgourgues, Varoqui, J. Willems, R. François

Dragons : Bussels ; Barden, De Groof, Emme ; Jakus, Cedres, Magis ; D. Marien, Gil, Vilar del Valle, Raye ; puis A. Marien, O. Marien, Roels, Struyf, Verboven

Arbitres : MM. P. Verleye et Y. Kerckx

Cartes vertes : 22e De Groof, 48e Englebert

Cartes jaunes : 47e De Groof, 70e J. Willems

Les buts : 21e Magis sur pc (0-1), 38e Goffinet sur suite de pc (1-1), 54e Boon (2-1), 67e Englebert sur stroke (3-1)

Penalty corner : Racing 1/3 et Dragons 1/3

Le Racing démarrait ce match capital avec une belle énergie durant un premier quart assez pauvre en occasions dans les deux cercles. Bussels ne devait pas intervenir malgré deux ou trois belles actions du Racing. Par la suite, le Dragons montait en puissance. Après une première alerte, les Anversoises héritaient d’un premier pc. Magis l’envoyait côté line-stop où Jill Boon ne pouvait la bloquer. La première mi-temps était à l’avantage du Dragons qui ne créait pas grand-chose dans le cercle.

Durant la première mi-temps, le Racing a été incapable d’inquiéter Bussels. Goffinet achevait une belle phase de pc. Le sleep d’Englebert touchait le poteau. Sur le rebond, le tir de Jill Boon était dévié en l’air et Gofinet jouait au base-ball pour égaliser. Dans la foulée, Englebert perçait sur la baseline mais Bussels était sur la trajectoire. Le Racing insistait et obtenait un 2e pc. Le 3e quart était à l’avantage du Racing qui montait en puissance. Il fallait attendre un gros tir dans le cercle dévié en un temps par Englebert pour voir Boon mettre le Racing aux commandes. Le Dragons ne parvenait pas à mettre le Racing sous pression.

Avec ce succès, Grimard était précieuse sur une balle molle dans le cercle. Le Dragons provoquait un 3 pc. L’envoi de Magis était contré. Le Racing répondait par un pc d’Englebert. La balle s’écrasait sur le poteau, mais l’action débouchait sur un stroke. Englebert assumait (3-1). Grimard sortait encore une balle de Magis.

Le Racing a pris trois gros points face au Dragons. Vu le partage entre le Watducks et l’Herakles, le Racing reste cinquième mais se rapproche des 3 et 4e places.

Le Watducks ne saisit pas sa chance et repart avec un seul point

Watducks - Herakles 2-2

Watducks: D’Hooghe; Cabut, Truyens, L. Goeminne; Vandersteen, Lhopital, Limauge; Breyne, White, Ronquetti, Boey puis N. Goeminne, Laurito, Raymakers, Delhalle, Scutnaire.

Herakles: Dewelde; Cornette, Fobe, Schreinemacher, Taylor; Sosa, Maertens, Leclef; Pastor, Weyns, Simons puis Herzsprung, Geerts, Le Paige, Damster, Van Hellemont.

Arbitres : MM A. Remacle et N. Reinhard

Cartes vertes : 49e Pastor, 64e Leclef

Carte jaune : 66e Cornette

Les buts : 21e White sur pc (1-0), 29e Weyns sur pc (1-1), 52e Lhopital (2-1), 60e Simons sur pc (2-2)

Penalty corner : Watducks (1/3) Herakles (2/5)

Dans ces premières minutes, aucune des deux formations ne parvient à garder la balle et à construire une véritable action qui pourrait aboutir. Les interceptions sont nombreuses, elles démontrent la volonté des deux groupes. Il faut attendre la 12ème minute de jeu pour que l’une des deux gardiennes soient sollicitées, il s’agit de D’Hooghe qui repousse une demi-occasion de l’Herakles.

L’ouverture du score se fait dès la reprise de quart temps sur pc. Alors que l’Herakles a du mal à se dégager, White trompe Dewelde d’une petite balle entre les guêtres. C’est 1-0. C’est également sur pc que l’Herakles va revenir au score. Phase presque identique, la défense tarde à repousser le danger et la gardienne se fait dépasser. C’est 1-1 à la pause dans une rencontre très engagée et très égale bien qu’aucun des deux camps ne prenne le lead.

L’Herakles est à un poteau de prendre l’avantage, la déviation de Simons finit sur le poteau. Le match est si égal que le Watducks se retrouve à son tour en position de prendre la main sur pc mais la défense de l’Herakles est solide. Juste avant la fin du 3ème quart-temps, alors que le Watducks était quelque peu plus présent depuis la carte de Pastor, Lhopital trouve la faille dans une phase brouillonne et donne l’avantage aux siennes c’est 2-1 pour les locales.

Le Wat doit absolument tenir bon dans ce dernier quart, il accorde cependant deux pcs dès l’entame. Le score reste toutefois inchangé. Plus tard c’est D’Hooghe qui doit s’interposer à deux reprises. L’Herakles ne décolle plus des 25 adverses, un nouveau pc est sifflé. Identique à la phase précédente, mais à un détail près. Simons fait, cette fois, trembler les filets et non le poteau, c’est 2-2. Il reste 6 minutes et l’Herakles est d’abord réduit à 10 par une carte verte et ensuite par une carte jaune. C’est le moment idéal pour le Watducks de prendre le dessus. Mais ça ne sera pas le cas, le score restera sur un partage 2-2.

Les autres matchs

Wellington - Victory 2-2

32e Möschner (0-1), 51e Dickins (1-1), 64e Winthagen (1-2), 70e Bierlaire (2-2)

Antwerp - Orée 2-1

13e Delforge (1-0), 50e Rebecchi (2-0), 57e Bonami (2-1)

Gantoise - Louvain 9-1

3e Nelen (1-0), 5e Ballenghien (2-0), 14e Sinia (3-0), 17e Gerniers (4-0), 30e Sinia (5-0), 38e Sinia (6-0), 41e Nelen (7-0), 56e Vanhee (7-1), 60e Ballenghien (8-1), 69e Ballenghien (9-1)

Braxgata - Daring (match à 15h30)