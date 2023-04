Le Léo, quasi qualifié, a encore un ticket EHL à conquérir

Avec qui ? Derrière le Léo et le Dragons, il ne reste plus que trois clubs pour les deux dernières places : Gantoise, Watducks et Racing. Tous les trois doivent encore s’affronter !

Derrière, le ventre mou s’épaissit. L’Orée a été rejointe par l’Herakles et, étonnamment, par le Braxgata. L’Herakles retiendra qu’il a livré la saison du tout ou rien. Le Braxgata regrettera d’avoir ruiné ses espoirs à cause de trois minutes ratées contre le Daring. Le Daring, justement. Il vient de faire un bond de géant vers le maintien en deux semaines. Les Molenbeekois doivent notamment se déplacer à l’Orée, à l’Herakles avant de recevoir Uccle Sport en apothéose. Le Dar pourrait s’offrir une dernière finale sans pression.