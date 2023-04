Top 8

Groupe A

Louvain-la-Neuve – Pingouin 1-3

Le Pingouin ne pouvait pas assurer tout seul sa qualification pour les demi-finales, mais il pouvait au moins assurer la victoire sur le terrain de Louvain-la-Neuve. Ce qu’il fit. Pourtant, ce sont les Louvanistes qui ont été les premiers à marquer sur pc. Le Pingouin a réagi via l’inévitable pc de Tomek avant la mi-temps. “Nous avons ensuite dominé la deuxième mi-temps même si Louvain-la-Neuve est restée dangereux par moments”, confie Nicolas Vandiest. Le Pingouin a pris le large via des buts de Henrotte et de Cambier. “Nous sommes plus que focus sur notre objectif”, reprend l’attaquant nivellois. “Il nous manque encore un point.”

Un point qui ne sera pas simple vu que le Pingouin affronte le Beerschot, déjà qualifié pour les demi-finales. Le Pingouin pourrait être aidé par Louvain-la-Neuve qui voudra finir le deuxième tour de manière positive. “Nous poursuivons notre apprentissage”, confirme Juane Garreta. “Face au Pingouin, nous livrons une grosse première mi-temps. Nous passons beaucoup de temps dans leur cercle. Mais, nous ne menons que d’un but. On a senti que le match était tendu car le Pingouin avait besoin d’une victoire. Mes gars ont baissé de rythme après la pause. Les Nivellois en ont profité. Ils ont eu plus de liberté et d’espace. Il nous reste encore un match au Victory pour grandir. Nous irons là-bas pour les trois points.”

Beerschot – Victory 3-4

Le Victory n’a pas encore dit son dernier mot. Grâce à ce succès étonnant au Beerschot, le Victory est même en situation intéressante à un match de la fin du deuxième tour. En effet, le Victory affrontera Louvain-la-Neuve tandis que le Pingouin défie le Beerschot. Le Victory n’a que 3 points de retard et un goal-average négatif de deux buts. En d’autres termes, le Victory doit gagner en espérant une défaite du Pingouin.

Le Victory a une confiance au max depuis dimanche. “Nous sommes très contents”, dit Harry Verhoeven qui a stoppé un pc en fin de match. “Nous sommes toujours présents dans la course aux demi-finales. Nous étions prêts. Nous avions changé notre tactique pour affronter le Bee. Notre visage était plus offensif. Les joueurs ont bien combiné.”

Le Bee a mené 1-0, puis 2-1, mais c’est le Victory qui a signé le 3-3 puis le 3-4. "Je suis fier d’avoir arrêté le pc pour éviter le 4-4. Dans l’ensemble, nous n’avons pas volé la victoire. Notre équipe a dominé en gérant bien les moments difficiles. Nous avons gagné le droit d’avoir une finale pour nous qualifier pour les demi-finales.”

Au Beerschot, cette défaite ne remettait pas tout en question. John Goldberg restait philosophe. “Nous étions dans une situation spéciale. Le match n’avait pas d’enjeu pour nous. Eux, ils jouaient leur saison. Nous n’avons pas l’habitude d’être dans une telle situation au début du mois d’avril. Le Victory a joué le tout pour le tout. Nous bossons à fond lors des entraînements. Nous voulons être à 200 % pour les demi-finales.”

Classement : 1. BEERSCHOT 29 pts ; 2. Pingouin 19 ; 3. Victory 16 ; 4. Louvain-la-Neuve 9.

Groupe B

Antwerp – White Star 4-1

Le groupe B n’a plus aucun verdict à rendre. L’Antwerp sera premier. Le White Star est qualifié aussi. Le match au sommet a tourné nettement à l’avantage de l’Antwerp. “Nous avons signé une bonne victoire”, commente Niels Van Straaten. “Nous avons surtout été plus forts mentalement. Nous avions à cœur de rester invaincus. Le match a été beau. Nous avons été plus efficaces qu’eux. Nous avions mis des cadres au repos. Nous investissons tous les jours pour être au sommet lors des demi-finales. Il nous reste un match encore.” Il regrette la défaite du Beerschot. “À cause du Bee, nous ne savons pas qui du Pingouin ou du Victory sera notre adversaire en demi-finale. C’est embêtant. Nous aurions voulu avoir le temps de bien analyser notre adversaire. Nous serons surtout concentrés sur notre jeu finalement.”

De l’autre côté du terrain, Grégory Gucassoff regrettait le manque d’efficacité des Bruxellois. “Le 4-1 est sévère”, dit-il. “L’Antwerp mérite ses 4 buts. Nous aurions dû en mettre plus qu’un. Nous n’avons pas concrétisé nos occasions. Le match était sans enjeu ce qui n’est jamais facile. Quelques joueurs n’y étaient pas. Nous n’avions pas la même hargne que d’habitude. Tout n’était pas à jeter. Nous préparons les demi-finales.”

Indiana – Namur 5-1

L’Indiana veut absolument finir à la troisième place du groupe. Il a battu Namur sur un score sec. “Nous avons intégré des jeunes pour préparer la saison prochaine. Nous avons dominé la première mi-temps. Nous menons vite 4-1. Dans le troisième quart, Namur nous a bousculés. Les Namurois auraient pu mettre le 4-2 et même le 4-3. Mais, ils ne marquent pas. Nous en profitons pour tuer le match en mettant un cinquième but.”

François Fabri, l’entraîneur namurois, partageait cette même observation. “Nous avons créé des occasions, mais nous n’avons pas été en réussite dans le cercle. Nous n’étions pas assez agressifs. Comme nous étions trop offensifs, nous avons commis des erreurs à l’arrière. Nous essayerons de bien finir dans deux semaines face à l’Antwerp.”

Classement : 1. ANTWERP 31 pts ; 2. WHITE STAR 22 ; 3. Indiana 12 ; 4.Namur 11.

Les deux premiers en demi-finales.

Course pour le maintien

Amicale Anderlecht – Langeveld 2-3

Le Langeveld a fait l’affaire en or lors de cette cinquième journée. Il a battu son dauphin et vu tous les autres perdre deux points. Que demander de plus ? “Oui, nous réalisons la belle opération”, confirme Thibault Van Haelen. “Nous sommes les seuls à prendre trois points. La rencontre face à l’Amicale a été serrée et agréable à jouer. Nous avons dominé. Nous avons beaucoup d’occasions. L’Amicale était bien en place.”

Le marquoir a montré successivement 0-1, puis 1-1, puis 2-1. Dans le dernier quart, le Lang a fait la différence en marquant le 2-2 et surtout le 2-3. "Et en plus, notre gardien arrête un stroke à 20 secondes de la fin. Cette fois, le stroke a tourné en notre faveur. Enfin ! Il reste encore 15 points. Nous avons fait un bon pas, mais rien n’est acquis.”

Du côté d’Anderlecht, les mines étaient déconfites. Renaud Pangrazio and co espéraient surfer sur leur belle vague de réussite. L’Amicale restait sur trois victoires. “Nous étions très déçus”, dit l’attaquant bruxellois. “Le match était équilibré. Nous avons plus d’actions et de pc. Les deux équipes étaient bien structurées. Nous encaissons à cause d’un mauvais stopping. C’est dommage. Nous réagissons bien pour mettre le 1-1 dans le 2e quart puis le 2-1 sur pc. Nous diminuons le rythme malheureusement. À 2-2, les deux équipes poussent. Cela pouvait tomber d’un sens comme de l’autre. Nous avons obtenu un stroke. Malheureusement, j’ai failli. C’est moi qui l’ai tiré. Le gardien l’a stoppé. Nous n’étions pas loin d’un partage. La situation n’est pas catastrophique. Nous gardons notre deuxième place avec la certitude que tout sera tendu jusqu’au bout. Nous gardons notre sort entre les mains.”

Rasante – Polo 2-2

La Rasante n’est décidément pas une équipe facile à manœuvrer. Le Polo en a fait les frais. Les Bruxellois ont mené 1-0. Les Brabançons menaient 1-2. Mais, aucune des deux équipes n’a pris les trois points. “Nous commençons très bien le match”, dit Michel Van Rysselberghe. “La deuxième mi-temps a été plus décousue. Le Polo a pris le relais. Nous sommes convaincus que nous avons le niveau pour nous maintenir dans cette division. Nous poursuivons nos entraînements pour prendre le plus de points.”

Le Polo est aussi persuadé de mériter sa place en Nationale 1. Benjamin Van Hove regrettait beaucoup la perte de deux points à Woluwe-Saint-Lambert. “Le match a été équilibré entre deux équipes offensives. Malgré la domination du Polo, la Rasante a marqué en premier via un pc de Debroux. Nous égalisons à 1-1 puis nous menons 2-1. Mais Michel Van Rysselberghe met le 2-2. Le 3e quart était l’avantage de la Rasante qui n’était pas dangereux. Le quatrième quart est pour nous. Nous avons 5, 6 ou 7 occasions franches. Nous ne marquons pas ce troisième but. C’est décevant. Les trois points étaient à notre portée. Nous sommes vraiment repartis frustrés.”

Malines – Wellington 2-2

Malines n’a pas réussi à surprendre le Wellington. Le partage n’arrange ni l’un ni l’autre. Il n’est pas non plus une catastrophe. Pieter Theuniers répétait le même refrain. “Nous avons pris un point et perdu deux. Globalement, on joue un bon match avec beaucoup de possession. Après un poteau, on marque le 1-0, résultat a la mi-temps. Après, on continue notre mission en marquant 2-0, résultat bien mérité ! Ce qui se passe après, c’est un peu le résumé de notre saison et la raison pour laquelle on en est là. Nous sommes en contrôle du match sans difficulté, mais sans explication, on fait une grosse erreur défensive, qui amène le 2-1. Quelques minutes après, le Well obtient un pc suite à une action où la balle sort clairement (voire photo). Ils marquent le pc 2-2. À part ça, notre gardien a juste eu du travail sur 3 pc du Well (dont 1 marque), le goal et encore un tir… Il faut féliciter les arbitres pour avoir fait un match quasi parfait ! On aurait pu faire une très bonne opération avec 3 points.”

Thibault Pierrard reconnaissait que le partage n’était pas illogique. “Nous passons de 2-0 à 2-2 (Thomas Coelenbier et Elliot Gillardin sur pc) en mettant la pression sur la fin de rencontre. Malines, aussi, a eu des actions dans le cercle. Cette fois, c’est le Langeveld qui fait la belle opération. Derrière le Lang, tout reste jouable. Le Well peut tout gagner comme tout perdre.”

Classement : 1. Langeveld 17 pts ; 2. Amicale Anderlecht 13 ; 3. Malines 11 ; 4. Polo 11 ; 5. Rasante 10 ; 6. Wellington 10.

Les quatre derniers en Nationale 2.