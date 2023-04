Duels entre six frères Red Lions : “La Coupe du monde a été un cauchemar”

Le Racing se mesurera à l’un des favoris, Pinoké qui connaît en Hoofdklasse une trajectoire similaire à celle du matricule ucclois. De l’autre côté du terrain, les Rats Cédric Charlier, Tanguy Cosyns et Victor Wegnez retrouveront de pas si vieilles connaissances. Pinoké aligne trois Red Lions : le sleeper Alexander Hendrickx et les attaquants Florent van Aubel et Sébastien Dockier.

À quelques jours du quart de finale qui a pris un accent belge prononcé, Alexander Hendrickx s’est calé dans un fauteuil pour lever un coin du voile sur ce qui attend les protégés de Xavier De Greve jeudi à 19 h 15.

Alexander Hendrickx, nous vous avons laissé à l’aube des quarts de finale de la Coupe du monde sur le banc des Red Lions à cause de votre blessure au genou. Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

”Je sors d’une période qui a été dure. J’ai souffert en Inde car j’ai dû accepter de rater les quarts, les demis et la finale. Ensuite, je ne suis pas parti en vacances. De retour en Belgique, j’ai immédiatement démarré ma convalescence. Je voulais absolument revenir au plus vite.”

La solitude a pris le relais…

”J’étais seul tous les jours avec Lars Poppe, notre physio. Tout s’est passé comme prévu. Après sept à huit semaines, j’ai pu reprendre ma place sur le terrain. Mentalement, la période a été délicate. Lors des premiers entraînements, j’avais des appréhensions avant un duel.”

Vous avez disputé votre premier match le 18 mars. Êtes-vous déjà à 100 % ?

”Aux Pays-Bas, j’ai manqué les rencontres contre Den Bosch et Rotterdam. Là, je sens que je suis bien retapé. Je n’ai plus de peur. J’ai déjà inscrit quelques pc. Le genou supporte le mouvement. J’ai eu des contacts rugueux lors des dernières semaines. Tout va bien. Mon genou est opérationnel.”

guillement "Pour moi, la Coupe du monde a été un cauchemar. Ma blessure a tout gâché."

Avez-vous totalement tourné la page de la Coupe du monde ?

”Pour moi, la Coupe du monde a été un cauchemar. Ma blessure a tout gâché. Sur une carrière, tu n’en joues pas dix. Tu veux toujours être au sommet de ta forme durant les Mondiaux ou les JO. J’avais bossé un an et demi pour y être. Notre titre de vice-champion du monde reste décevant car nous visions l’or.”

Tournons la page pour revenir sur l’EHL. Comme le Racing, Pinoké ne joue en pleine confiance. Dans quel état d’esprit abordez-vous cette semaine européenne dans votre stade ?

”Cette quatrième place ne nous suffit pas. Nous sommes mal sortis de l’hiver. Face à Den Bosch, nous avons eu un off day. À Rotterdam, nous dominons, mais nous ne marquons pas. Eux, ils mettent un but sur pc. Ce zéro sur six nous a fait mal. Puis, face à Klein Zwitserland, le partage était logique. Nous avons des difficultés à sortir des matchs pleins durant 70 minutes. Nous parlons trop. Notre noyau est capable de sortir le tout grand jeu.”

Quel est l’ADN de votre équipe ?

”Bien sûr, nous avons en attaque Flo (van Aubel) et Seb (Dockier). Notre gardien apporte beaucoup de confiance. Je suis là pour les pc. Notre capitaine a un jeu semblable à Seve van Ass. Nous avons pas mal de petits jeunes qui se débrouillent très bien. Pinoké, ce n’est pas une équipe de stars.”

Avez-vous gardé un œil avisé sur le championnat belge ?

”Je n’ai pas vraiment vu beaucoup d’images. Je regarde les résultats qui sont parfois étonnants. Avec Vic (Wegnez), nous nous voyons le lundi. Nous parlons toujours de nos matchs. Le Dragons m’a étonné dimanche dernier en dominant ainsi le Racing. Mais, je n’y prête pas trop attention. Un match de Division Honneur n’a rien à voir avec une rencontre en EHL. Jeudi, ce sera tout ou rien. Je suis certain que nous verrons deux équipes au sommet.”

guillement "Charlier me rappelle qu’il aime les duels durs. Il m’a averti de faire gaffe à mon genou. Vic m’a demandé de ne pas mettre la balle sur son pied. Mais, nous sommes d’abord d’excellents potes."

Lors des rassemblements avec les Red Lions, existe-t-il une rivalité entre les trios van Aubel-Hendrickx-Dockier et Cosyns-Charlier-Wegnez ?

”Nous en rigolons ces dernières semaines. Charlier me rappelle qu’il aime les duels durs. Il m’a averti de faire gaffe à mon genou. Vic m’a demandé de ne pas mettre la balle sur son pied. Mais, nous sommes d’abord d’excellents potes.”

L’une des clefs reste le pc. Le Racing possède le meilleur premier sorteur (Wegnez). Pinoké aligne le meilleur sleeper (Hendrickx). Qui fera la différence ?

”Je ne résume pas le match ainsi. Vic, c’est le meilleur dans ce rôle. On va analyser les options que nous avons. Sur papier, le Racing est très fort. Nous aussi. Le Racing ne vaut pas sa cinquième place actuelle. Des gars comme Cosyns, Wegnez, Charlier, Truyens, Gucassoff, Meurmans possèdent une énorme expérience. Ils sont capables de gérer un quart de finale en EHL. Le quart reste un cap à franchir si tu veux avoir deux chances de ramener une médaille.”

Pinoké est embarqué dans une lutte pour le play-off en Hoofdklasse. Accordez-vous plus d’importance à l’EHL ou au championnat des Pays-Bas ?

”Les deux (rires). Nous sommes en lice sur les deux fronts. Nous n’avons pas à choisir. Nous jouerons l’EHL à la maison pour la première fois. Les fans seront nombreux. L’EHL, c’est la Champions League du hockey.”

L’EHL, c’est aussi une ligne vide dans votre impressionnant palmarès…

”Avec les Red Lions, j’ai gagné les JO, la Coupe du monde, l’Euro et la Pro League. Mais, je n’ai jamais remporté l’EHL que je n’ai disputé qu’à trois reprises avec le Dragons. Nous avions conquis la médaille de bronze. En demi-finale, nous avions perdu contre Rot-Weiss Koln.”

Visez-vous le doublé ?

”Oui ! Pourquoi pas ? Pinoké est capable de remporter la Hoofdklasse et l’EHL. C’est cliché, mais nous prenons un match à la fois.”

Comment se déroule votre vie à Amsterdam ?

”Moi, je suis ici depuis 5 ans déjà. Seb m’a rejoint il y a 3 saisons et Flo, cette année. Pinoké est un club simple, familial et chaleureux. Durant les deux premières années, je partageais mon appart avec des coéquipiers. Depuis trois ans, je vis avec ma copine. Florent ne vit pas loin avec son épouse et Seb avec sa copine. Nous n’habitons pas au centre qui est trop touristique.”

Vous faites tous vos trajets à vélo…

”Même pas ! J’ai un scooter pour me rendre au stade. J’habite près d’un grand parc à 10 minutes en scooter de Pinoké. Je n’ai pas voulu de vélo. Je fais assez de sport (rires).”

Comment partagez-vous votre temps entre votre club et les Red Lions ?

”J’arrive à Amsterdam le mercredi soir pour être à l’entraînement à 8h30 le jeudi matin. Quand nous sommes en haute saison avec les Red Lions, j’ai deux entraînements et un match. Sinon, j’ai quatre entraînements et un match à Pinoké.”

EHL : le programme

Messieurs : quarts de finale

Bloemendaal – Harvestehuder Je 17h

Pinoké – Racing Je 19h15

Hamburger Polo Club – Rot Weiss Koln Ve 9h30

Atletic Terrassa – Gantoise Ve 18h

Dames : quarts de finale

Pembrokes Wanderers – Sanse Complutense Je 12h30

Gantoise – Club Campo de Madrid Je 14h45

Surbiton – Düsseldorfer Ve 11h45

HC ‘s-Hertogenbosch – SCHC Ve 20h15

Bilan du Racing en EHL

2010 – 2011 : premier tour

2011 – 2012 : premier tour

2013 – 2014 : 4e place

2016 – 2017 : huitième de finale

2017 – 2018 : quart de finale