La Gantoise s’incline face à Campo de Madrid en EHL

Handicapées par une mauvaise entame de match, les joueuses de Kevan Demartinis ont couru derrière le score durant tout le match. Dès la 11e minute, Empar Gil ouvrait le score sur pc en déviant la balle dans le but de Pauline De Ryck. 6 minutes plus tard, Alejandra Torres-Quevedo doublait la mise après un mauvais stopping défensif. Mal en point et gêné par le jeu espagnol, Gand essayait de réagir via Emilie Sinia qui était proche de réduire le score mais se heurtait à la gardienne madrilène qui, vigilante, écartait le danger. Malgré un sursaut gantois dans le troisième quart-temps, c’était bien Madrid qui inscrivait un nouveau but par l’intermédiaire de Lucia Abajo. Plus rien ne sera inscrit dans la rencontre malgré quelques grosses occasions pour Campo.