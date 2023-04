Le Racing se qualifie pour les demi-finales de l’EHL

À lire aussi

Mais ce diable d’Alex Hendrickx rétablissait l’égalité au marquoir en convertissant le seul pc de la première mi-temps à la 25e. C’est sur ce score de parité que les deux équipes rejoignaient les vestiaires. En fin de troisième quart, Pinoké ratait l’occasion de prendre l’avance.

Il fallait attendre le dernier quart pour voir un but. Le Racing profitait pleinement d’une supériorité numérique suite à deux cartes pour des joueurs de Pinoké pour reprendre l’avantage quelques instants plus tard sur pc via Tanguy Cosyns après un appel à la vidéo, à la 49e. En toute fin de match, Pinoké faisait sortir son gardien et pressait fort. Le Racing subissait mais ne rompait pas. Le Racing l’emportait et jouera sa demi-finale samedi à 13h45 contre Bloemendaal d’Arthur Van Doren.