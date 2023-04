Cruelle élimination pour Gand

Si Terrassa retrouvait quelques couleurs dans le troisième quart-temps, avec notamment un obus sur pc de Pau Cunill stoppé par Santiago, Gand reprenait sa domination, emmené par un Kina monstrueux. C’était d’ailleurs le Red Lions qui portait Gand aux commandes en convertissant le neuvième pc gantois à la 52e. Mais sur l’une des rares incursions espagnoles, un centre à priori anodin de Bonastre arrivait chez Cabré-Verdiel qui ne se faisait pas prier pour convertir l’offrande en but à trois minutes du terme. C’était lors de la terrible séance des shoot-out que les deux équipes allaient se départager. Après un sans-faute des 5 premiers tireurs, Murray était le premier à échouer.

Figa, Duvekot et Cabré l’imitaient. Tout comme le dernier tireur T. Clément.Terrassa jouera en demi-finale contre Rot-Weiss ce dimanche. Pascal Kina réagissait après le match. "Nous avons livré un bon match, la balle n'a pas roulé pour notre équipe, plus pour Terrassa. Nous avons eu beaucoup d'occasions, nous avons livré un match complet et nous n'avons pas été récompensés de nos efforts. On sait qu'en sport, le plus important ce sont les buts. C'est ce qui nous aura manqué durant ce match."

Terrassa – Gantoise : 14e Tarres (1-0), 17e M. Deplus sur suite de pc (1-1), 52e Kina sur pc (1-2), 57e Cabré-Verdiel (2-2).

Shoot-out : 3-2