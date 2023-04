Le Racing affronte l’ogre Bloemendaal pour une place en finale

Mais les joueurs de Xavier De Grève, bien présent sur place, ont géré leurs temps forts et ont vaillamment défendu en fin de match lorsque Pinoké a joué le tout pour le tout. Jérémy Gucassoff est revenu pour nous sur la rencontre. « C’est certainement notre match le plus abouti de la saison. Nous réagissons bien après l’ouverture du score de Pinoké et Samuel Malherbe inscrit deux buts. Une belle histoire, une de plus pour le Racing en EHL, une compétition qui nous a souvent bien réussi et nous a permis de lancer nos fins de saisons. Dans le dernier quart, nous profitons des deux cartes pour Pinoké pour presser super fort et Cédric Charlier gagne l’appel à la vidéo pour un pc. Tanguy le transforme, il nous avait dit en avant-match où il le mettrait car il en avait déjà inscrit quelques-uns à ce gardien avec Amsterdam. Comme lors des play-offs l’an dernier, les cadres ont fait le job et les autres joueurs ont, eux, performé. » Avec un second bémol, la blessure de Gaspard Xavier qui n’est pas remonté en seconde mi-temps.

Place maintenant à Bloemendaal, le favori de la compétition qui a étrillé Harvestehuder d’Hambourg 7-2. Le club d’Hollande-Septentrionale a pu compter sur ses stars Swaen et Brinkman, auteurs chacun de deux buts, pour s’imposer largement dans les deux derniers quart-temps. Jérémy Gucassoff espère un nouvel exploit du Racing contre un club d’outre-Moerdijk. « Bloemendaal, c’est encore un cran au-dessus de Pinoké. C’est le gros morceau de cet EHL. Ils ont été impressionnant contre Hambourg même si l’équipe allemande n’avait pas encore repris le championnat extérieur. Nous sommes dans le « Final 4 » et nous ne lâcherons rien ! ». A Bloem', Arthur Van Doren était bien entendu titulaire. Mais la belle histoire de cette équipe concerne Florian Fuchs qui avait indiqué stopper le hockey de haut niveau à la fin de la saison dernière. Il a joué cette année avec l’équipe 2 de Bloemendaal. Mais suite à des blessures, le staff de Bloemendaal lui a demandé de reprendre du service en EHL après avoir déjà joué deux matchs en championnat. Attention à la légende allemande. Le Racing est prévenu.