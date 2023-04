Le Racing s’incline face à Bloemendaal

Dès le retour des vestiaires, Malherbe obtenait le premier du Racing. Le tir de Cosyns était détourné par Visser. A la 35e, Bloemendaal doublait la mise sur une déviation de Roel Bovendeert sur pc. En fin de troisième quart, Lucaccioni, pourtant idéalement placé, ne cadrait pas sa reprise qui passait à côté. En face, Gucassoff sauvait le Racing sur une occasion de Warmerdam. Le Racing héritait d’un second pc dans le dernier quart. Deux joueurs de Bloem’ sortaient trop tôt et devaient rejoindre la moitié du terrain. Cosyns le jouait d’un sleep puissant au centre pour jouer le rebond mais la défense avait le dernier mot. Le Racing réduisait la marque à la 54e et relançait le suspense après une belle accélération de Charlier qui trouvait Malherbe. Celui-ci passait au-dessus de Visser et Cayphas poussait la balle dans le but. Un avantage de courte durée car 4 minutes plus tard, J. Brinkman convertissait un pc en jouant à ras de sol vers le line stop qui se loupait. Le Racing jetait ses derniers espoirs dans la bataille, jouant sans gardien, ce dont profitait Worterlboer qui tirait dans le but vide à la dernière minute. Bloemendaal se qualifie pour sa troisième finale de rang et enchaîne un 22ème match consécutif sans défaite en EHL hormis les shoot-out. Le Racing pourra regretter un manque de concrétisation avec 4 grosses occasions et une perte trop rapide de l’appel à la vidéo.

Réaction Arthur Van Doren : « Nous sommes très heureux après ce succès. Ce fut compliqué face à une belle équipe en face de nous. L’affiche de la seconde demi-finale est également alléchante, nous connaissons ces deux clubs et espérons pouvoir remporter une nouvelle finale. »

Réaction Jérémy Gucassoff : «Nous sommes à la fois déçus et très fiers de la prestation. Déçus car les choses n’ont pas tourné à notre avantage. Nous perdons rapidement l’appel à la vidéo et ne pouvons pas contester un jeu dangereux sur Victor Wegnez avant le pc qui amène le second but. Malgré cela, nous avons fait jeu égal avec Bloemendaal pendant une grosse partie de la rencontre. Le score est sévère, nous encaissons trois buts sur pc. Mais sommes fiers de notre rencontre, du niveau affiché avec des jeunes qui ont à nouveau presté, à l’image de Sam Malherbe qui amène notre but. L’ambiance est excellente et nous voulons aller chercher la médaille lundi. »

Bloemendaal – Racing : 19e sur pc Swaen (1-0), 35e Bovendeert sur pc (2-0), 50e Cayphas (2-1), 54e J. Brinkman sur pc (3-1), 60e Wortelboer (4-1)