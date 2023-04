Le Racing ramène d’Amsterdam une médaille de bronze et beaucoup d’envie

Les survivants de la génération dorée du Racing n’ont pas encore fini d’écrire l’histoire des Rats. En mai dernier, Truyens, Gucassoff et tous les autres remportaient leur premier titre depuis 81 ans. Ce sacre tant attendu leur avait ouvert les portes de l’Europe. Avec un nouveau staff mais un groupe quasi identique, le Racing a fait honneur à son rang en arrachant une médaille de bronze en EHL. Une médaille amplement méritée et historique pour le club bruxellois. En six participations, ils avaient tout connu sauf le podium.