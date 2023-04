Comme la saison passée, Bloemendaal a remporté au Wagener Stadium la finale de l’EHL en dominant les Allemands de Rot-Weiss Koln. Le score est moins sévère (1-0 sur un pc de Beins), mais la note aurait pu être plus salée sans un grand Vincent Vanasch. Le portier de Cologne n’a pas pris l’eau contrairement à ses coéquipiers qui n’ont jamais réussi à bousculer Arthur Van Doren and co.

“Je suis content”, commence Arthur Van Doren, détrempé et tremblant après avoir joué sous la pluie durant une heure. “Je suis satisfait par ce titre. Nous avons dominé toute la rencontre, mais nous manquons nos nombreuses occasions de tuer le match. Nous leur avons laissé l’occasion d’y croire jusqu’au bout. Ne boudons pas notre plaisir. Nous sommes le premier club à remporter trois ans de suite le titre.”

D’histoire, justement, il en est toujours question avec Arthur King Van Doren. L’Anversois de 28 ans ne compte plus les sacres tantôt au Dragons, tantôt à Bloemendaal, tantôt avec les Red Lions. Avec son maillot orange, il a remporté six titres en cinq ans : le championnat des Pays-Bas à trois reprises et donc l’EHL trois fois aussi. “J’aime ce sentiment de faire partie d’une équipe qui marque l’histoire”, poursuit le triple champion d’Europe. “Nous en avions parlé en équipe. Notre génération veut faire partie des discussions autour des meilleures équipes de Bloemendaal. Moi, j’aime le jeu. J’aime aller dans le vestiaire. J’aime monter sur le terrain. J’aime voir mes coéquipiers. La flamme est toujours allumée”, explique encore celui qui est toujours en lice pour le prestigieux doublé Hoofdklasse-EHL. “Nous avons encore faim.”

Des rumeurs persistantes l’envoient du côté de Bruxelles la saison prochaine. “Non, coupe-t-il. Je serai toujours à Bloemendaal la saison prochaine. Ensuite ? Tout est possible.”

De l’autre côté du terrain, Vincent Vanasch, aussi, était prêt à marquer l’histoire. Vainqueur de l’EHL en 2015 avec un club néerlandais (Oranje-Zwart), avec un club belge en 2019 (Watducks), il s’était lancé le rêve un peu fou de remporter le sacre européen avec un club allemand. Comme l’an passé, son équipe a coincé en finale.

“Bloem a dominé la rencontre”, nous explique le meilleur gardien du monde. “Il n’y a pas eu photo. Ils ont eu beaucoup plus d’occasions que nous. Nous n’étions pas percutants. Nous n’avons pas eu un pc. Le championnat allemand a repris la semaine passée. Les Allemands ont été champions du monde. Les joueurs n’étaient pas frais. En plus, nous avions eu 24 heures de moins pour récupérer de la demi-finale. Cette deuxième place me rend triste car tu veux toujours écrire la plus belle des histoires”, raconte Vincent Vanasch qui est cité avec insistance dans le championnat belge en septembre. “Je suis sous contrat avec Rot-Weiss et je n’ai rien signé ailleurs.”