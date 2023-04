Van Doren confirme une tradition

En seize ans, ils ont gagné sept médailles, soit quatre de plus que leurs homologues espagnols et cinq de plus que les Anglais. Ils s’affirment comme le troisième larron européen, derrière les 22 médailles néerlandaises et les 12 allemandes. Le bilan belge s’enrichit si on compte les titres néerlandais conquis avec un Red Lion. En 2015, les hockeyeurs belges étaient euphoriques devant le titre d’Oranje Zwart où jouaient Briels, Vanasch et Van Strydonck. Vanasch a toujours occupé le devant de la scène. Il a été rejoint et dépassé par Arthur Van Doren qui a soulevé les trois dernières coupes. Dont deux devant… Vanasch. À qui le tour en 2024 ?