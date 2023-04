Le Racing y a cru jusqu’au bout

Gantoise – Racing 3-2

Gantoise : De Ryck ; Van Den Abeele, Gaspari, Vanden Borre ; Brasseur, Ovideo, Gerniers, Nelen ; Bonastre, Sinia, Ballenghien, puis Cuffez, Schreurs, Van Remortel.

Racing : Grimard ; Duquesne, J. François, Puvrez ; Englebert, Rasir, A. Willems, Ponthieu ; Boon, De Mot, Goffinet puis Lesgourgues, Varoqui, J. Willems.

Arbitres : MM L. Larcier et L. De Clercq

Cartes vertes : 30e de Mot, 36e Gaspari

Carte jaune : 47e A. Willems

Les buts : 6e Ballenghien sur pc (1-0), 10e Sinia (2-0), 14e De Mot sur stroke (2-1), 17e Englebert sur pc (2-2), 32e Ballenghien sur pc (3-2)

Penalty corner : Gantoise (2/5) Racing (1/4)

Le premier pc tombe rapidement dans la rencontre, tout comme le premier but du match. Ballenghien envoie un tir trop puissant pour Grimard et son stick. Le Racing tente de répondre par une belle combinaison entre Boon et Englebert, cette dernière est quelques foulées trop courtes pour saisir correctement la balle et en faire quelque chose. Le deuxième but local tombe dans la foulée. Cela pique au vif le Racing qui repart vers le camp adverse mais qui se fait stopper dans son élan. Après avoir obtenu leur premier pc, et convertit celui-ci en stroke suite au stopping fautif de Brasseur, le Racing revient à 2-1 par De Mot. Le Racing revient au score sur pc juste avant le quart temps. C’est donc déjà 2-2.

La rencontre a déjà montré beaucoup de choses, et se poursuit avec autant d’intensité. Un stroke est sifflé en faveur des locaux, Boon sauvant la balle du corps sur la ligne. Ballenghien n’inscrit pas l’essai, le score reste inchangé. Le club local reprend la main, une nouvelle fois sur pc et une nouvelle fois encore par Ballenghien. C’est un match agréable, pour les spectateurs neutres, mais également pour les supporters des deux équipes, tant les constructions sont vives et bien orchestrées.

La deuxième mi-temps a le même goût et la même intensité que la première. Bien que les groupes ne soient pas très garnis, 14 joueuses des deux côtés, aucune joueuse ne retient son effort. Juste avant la fin du troisième quart, le Racing est proche de revenir dans la course, mais le deuxième tir n’est pas cadré.

Le score reste inchangé en cette fin de rencontre, mais le niveau d’intensité ne faiblit quasiment pas. Grimard s’impose dans un nouveau duel face à Ballenghien. L’action suivante mène au cinquième pc des locales, mais Grimard oppose son gant efficacement. Duquesne sort sur blessure, il reste moins de 5 minutes de match. Les hôtes du jour tentent de ralentir les échanges, vont au pas chercher les balles et retardent les remises en jeu, c’est normal c’est le jeu. Le Racing y croira jusqu’au bout. Mais le score reste sur 3-2.

Les autres matchs

Victory – Antwerp 3-4

10e Winthagen (1-0), 14e Hyatt Brown (1-1), 18e Jardel (1-2), 25e Struijk (1-3), 32e Struijk (1-4), 35e Tynan (2-4), 46e Bruni (3-4)

Louvain – Watducks 0-0

Daring – Dragons 0-6

10e Raye (0-1), 24e Magis (0-2), 36e Raye (0-3), 50e Gil (0-4), 56e Magis (0-5), 64e Raye (0-6)

Herakles – Wellington 1-0

35e Sosa (1-0)

Orée – Braxgata 2-2

56e Bonami (1-0), 57e Bonami (2-0), 60e Vanden Borre (2-1), 70e Vanden Borre (2-2)

Gantoise – Racing 3-2

Classement

1. Gantoise 18 15 2 1 75 23 47

2. Braxgata 18 12 4 2 38 17 40

3. Herakles 18 10 6 2 37 25 36

4. Watducks 18 10 5 3 43 22 35

5. Racing 18 9 5 4 30 18 32

6. Dragons 18 8 5 5 50 34 29

7. Antwerp 18 8 5 5 33 33 29

8. Victory 18 5 2 11 27 38 17

9. Wellington 18 1 7 10 20 45 10

10. Louvain 18 2 3 13 11 38 9

11. Daring 18 2 3 13 17 57 9

12. Orée 18 0 5 13 18 49 5

La prochaine journée

Antwerp – Herakles Di 12h

Watducks – Gantoise Di 12h

Wellington – Louvain Di 12h

Braxgata – Victory Di 12h

Dragons – Orée Di 12h

Racing – Daring Di 15h30