Flamand arrête le stroke le plus important de sa saison

Uccle Sport – Old Club 2-1

Uccle Sport : Flamand ; Saussez, Rickli, Hainaut, Amoroso ; Defise, Moreno, Cockelaere ; Latte, Magnant, Mushiete ; puis Chalumeau, Goyet, Houbart, Zirpel, Nelson

Old Club : Martin ; Jehaes, Lectius, Ulrich, Minadeo, Maréchal ; Dawance, Potenzoni ; Holmes, De Moor, Tambwe ; Puis Chene, Lamalle, Permin, Heine, Vermesse

Arbitres : Mlle C. Martin-Schmets et T. Hennes

Cartes vertes : 21e Permin, 28e Latte

Carte jaune : 69e Chalumeau

Les buts : 6e Ulrich sur pc (0-1), 48e Amoroso sur pc (1-1), 66e Mushiete (2-1)

Penalty corner: Uccle Sport 1/3 et Old Club 1/6

En moins de 30 secondes, la balle était déjà entrée dans les deux cercles. Les Liégeois étaient très offensifs. Ils obtenaient leur premier pc à la 5e minute pour un kick. Sur le 2e pc, la balle filait dans le but.

Après 10 minutes très liégeoises, Uccle obtenait sa première occasion sur un pc. Il était mal stoppé. Amoroso cadrait un gros tir que Martin détournait du gant. Les Merles avaient évacué leur peur de début de partie. Les Bruxellois jouaient de mieux en mieux, mais ils restent naïfs dans le cercle de Martin. L’Old Club défendait à 11 et très bas. Mais le système fonctionnait bien. Uccle Sport ne trouvait pas la faille pour inquiéter Martin.

Uccle Sport épuisait les joueurs de Liège qui couraient sans cesse derrière la balle.

Le chaos s’invitait à la reprise de la deuxième mi-temps. Latte prenait une jaune, mais Uccle Sport héritait d’un 2e pc. Amoroso n’évitait pas le premier sorteur. De Moor provoquait le 3e pc de l’Old Club dans la foulée. Hainaut le stoppait du pied. Le stroke était inévitable. Flamand repoussait l’envoi de Dawance qui avait choisi le côté stick. Tout Uccle s’enflammait.

Sur un flick, Rickli se faisait piéger et concédait un pc. Il filait à côté. Après avoir joué à 10 minutes à 10, Uccle Sport se retrouvait à 11 et allait chercher son 3e pc. Amoroso l’envoyait côté line-stop (1-1).

Uccle se crispait. Flamand devait sauver la mise sur le 5e pc liégeois. Le dernier quart reprenait par un 6e pc repoussé par Flamand. Magnant était proche du 2-1, mais sa frappe passait de peu trop haut. La tenion était maximale. Les deux équipes confondaient vitesse et précipitation. Les réelles occasions étaient rares. Sur une très belle remontée de terrain, Mushiete héritait d’un centre qu’il reprenait au 2e poteau (2-1). Le gardien Martin était sorti durant les 2 dernières minutes. Le jeu ne ressemblait plus à rien. Uccle Sport sauvait ses 3 points.

"Notre sort n’est plus entre nos mains"

Gantoise – Racing 4-0

Gantoise: Santiago; M. Deplus, T. Deplus, Murray, Madeley, Kina; Goyet, Masson; Duvekot, Hellin, Tynevez puis Desgouillons, M. Clément, T. Clément, Esquelin.

Racing: Gucassoff; Wegnez, Lambeau, Xavier, Weyers; Meurmans, Lucaccioni; Charlier, Cosyns, de Chaffoy, Malherbe puis Torras, Truyens, Marquet, Berton, Cayphas.

Arbitres : MM D. Van Den Eede et L. Dooms

Cartes vertes : 19e Kina, 48e M. Clément, 48e Wegnez

Les buts : 15e Kina sur pc (1-0), 24e T. Clément (2-0), 33e Duvekot (3-0), 47e Duvekot (4-0)

Penalty corner : Gantoise (1/7) et Racing (0/0)

Les cercles sont très rapidement visités, particulièrement par les locaux. Ces derniers se retrouvent en bonne position à plusieurs reprises mais la finalisation manque encore. Le Racing a énormément de chance que le score soit encore vierge. Ça ne dure que jusqu’à la 15ème minute, lorsque sur pc, le capitaine local marque.

Alors que pratiquement l’ensemble des joueurs se retrouvent amassés dans les 25 du Racing, T. Clément parvient à tromper Gucassoff et à doubler le score. Le Racing a du mal à se créer de véritables occasions. Le 3-0 tombe comme un coup de massue, après une très belle contre-attaque, jouée collectivement et en équipe, T. Clément sert parfaitement son coéquipier, Duvekot, qui se retrouve seul face au gardien.

Blessé en première mi-temps, Truyens ressort sur le terrain à la 42ème minute. Les Bruxellois ont plus que besoin de leur capitaine sur le champ de bataille afin de tenter l’impossible. Cela est très mal parti quand les locaux interceptent la balle sur une sortie de défense et inscrivent le 4-0. Wegnez est par la même occasion sanctionné d’une carte verte. Le Racing mené 4-0 et réduit à 10 tente de réagir et se montre enfin dans la surface adverse. Malherbe tente le premier shoot au goal mais son tir est arrêté par la défense.

Le dernier quart démarre sur un très bel arrêt du gant de Gucassoff. Le coup fatal du 5-0 n’est pas encore au programme. Gucassoff sauve encore une fois les siens du cinquième but sur une bourde défensive. Il reste moins de 10 minutes et nous assistons maintenant au troisième sauvetage de Gucassoff. Le Racing aura tenu ce dernier quart sans encaisser et en étant présent dans le quart adverse.

Le Léo passe sans encombre l’obstacle de l’Herakles

Herakles - Léopold 1-2

Herakles: Timmermans; Cicileo, M. Donck, Le Clef, V. Donck; De Kerpel, Van Dessel, Nepote; Thomas, de Borrekens, Igau; puis Van Damme, Verdussen, Muir, Vloeberghs, Delaisse

Leopold: Henet; J. Verdussen, Eaton, Van Strydonck, Zimmer; Boccard, De Trez, Cuvelier; Boon, Englebert, A. Verdussen; puis Degroote, Muschs, Forgues, Baumgarten, Thiery

Arbitres: MMe. P. Cuypers et Mr. M. Dutrieux

Carte verte: 51e De Kerpel

Les buts: 17e Eaton sur suite de pc (0-1), 43e Boon sur pc (0-2), 68e de Borrekens sur pc (1-2)

Penalty corner: Herakles 1/2 Leopold 2/7

Le Léopold avait l'occasion de valider officiellement sa qualification pour les Play-off en cas de succès à l'Herakles. Les Ucclois restent sur un 9 sur 9. Un déplacement jamais facile à Lier même si l'Herakles fait partie de ses équipes, avec l'Orée et le Brax, qui n'a plus grand chose à jouer pour la fin de saison. Blessé, Keusters manquait à l'appel côté lierrois.

L’Herakles entra bien dans la rencontre et à la 4e, de Borrekens fut le premier à se montrer dangereux, son tir trop croisé n’inquiéta pas Henet. Le Leo répliqua via un envoi de Degroote sur Timmermans. Ce fut ensuite au tour de Baumgarten de tirer au but, sans plus de succès. En toute fin de premier quart, le Léo obtint le premier pc de la rencontre. Il redonna pc. Malgré un mauvais stopping, Boccard joua rapidement la balle vers Boon qui remisa vers le donneur Eaton pour l’ouverture du score. Limpide ! La suite de la mi-temps fut un peu plus terne. L’Herakles héritât également d’un pc tiré par Nico De Kerpel. Contré, la balle arriva chez Dylan Thomas qui tira à bout-portant sur Henet, auteur d’un arrêt-réflexe. En fin de première mi-temps, le Le Léo provoqua un pc, mais dont il ne profita pas pour tromper la vigilance de Timmermans.

A peine le coup de sifflet de la seconde mi-temps était donné que le Léo se montra dangereux par Boccard dont le revers haut fut stoppé par le gardien de l’Herakles. Igau répliqua d’un tir dévié au-dessus de la cage de Romain Henet. Le Léo doubla la mise sur pc lorsque Boon mystifia Timmermans d’un tir rasant. Mis sur du velours par ce but, le Léo oublia de tuer le suspense en ne concrétisant pas ses occasions, notamment sur quelques passes longues géniales de Boccard qui mit à plusieurs reprises ses attaquants sur orbite. Il ne faut jamais laisser l’Herakles en vie. Sur pc, de Borrekens réduisit le score à deux minutes du terme de la rencontre. Darran Bisley joua le tout pour le tout en retirant son gardien mais rien n’y fit, ce fut même Arthur Verdussen qui fut proche d’inscrire un troisième but pour son équipe.

Le Léo remportait ainsi un important succès pour l’obtention du ticket EHL, le premier objectif de la saison des Ucclois. Qui sont qualifiés pour les play-off.

Des Anversois trop forts pour le Daring

Daring - Dragons 1-5

Daring : Feldheim ; Legrain, Brunet, Bell, Bonnani; Vander Gracht, Salis, Denis, Esmenjaud; Cosyns, Van Linthoudt; puis Leffler, Delos, Jacqmotte, Wollansky, Marqué

Dragons : Van Doren ; Lootens, Geers, Della Torre, Harte ; Denayer, Rubens, Gougnard; Raes, Govers, Crols ; puis Martinez, M.Luyten, Foubert, L.Putters, T.Luyten

Arbitres : MM.T.Croese et Mme Dollé (P-B)

Carte verte : 17 e Cosyns

Carte jaune : 43 e Bell

Les buts : 23e Govers sur stroke (0-1), 26e Della Torre sur pc (0-2), 31e Della Torre sur pc (0-3), 47e Raes (0-4), 60e Bell sur pc (1-4), 69e Crols sur pc (1-5)

Penalty corner : Daring (1/5) Dragons (3/7)

Le maintien du Daring est en bonne voie depuis son succès surprise au Brax. Il affronte un ogre de DH qui sort d’une démonstration contre le Racing…. C’était il y a 2 semaines…. Alors simple formalité ou match piège ? Les Anversois font directement voyager la balle et se trouvent confrontés à un double mur rayé. Les locaux présentent d’entrée un jeu très défensif. Les Dragons ont très difficile à faire bouger le bloc et petit à petit les Bruxellois commencent à gagner des duels et se voient accorder le 1 e pc du match sorti du stick par Loïc Van Doren. Sur une percée, Van Linthoudt croise trop son tir et Della Torre arrête une percée de Marqué. A l’issue du 1 e quart le score est toujours vierge. Mais les choses vont se précipiter… Les Bruxellois tentent d’endormir la rencontre et Feldheim sort le 1 e pc des Anversois à la

22 e . Après un double arrêt du portier local cette phase confuse se termine par un stroke que convertit Govers.. 3 minutes plus tard l’inévitable Della Torre double la marque sur pc. Les visiteurs haussent le rythme et sur un nouveau pc, Della Torre fait 0-3 ! La messe est dite d’autant plus que les joueurs de Daring semblent accuser le coup à ce moment. Ce Q2 aura donc été fatal aux locaux. La rencontre se poursuit suivant le même schéma avec les visiteurs qui font circuler et les locaux qui restent prudemment regroupés de manière défensive. A la 40 e Van Linthoudt dévie une balle profonde qui oblige Van Doren à intervenir . S’en suit un pc sorti par le même Van Doren qui est encore inquiété par Brunet.

Dans la même période Bell accroche Crols parti en contre et se voit justement jauni. Feldheim se met alors en évidence en repoussant des essais de Raes et de Max Luyten. Sur une balle lobée qui surprend tout le monde Raes fait 0-4. Le Dragons contrôle la rencontre et se contente de quelques fulgurances. Le Daring souffre mais s’accroche avec courage ce qui est sa marque de fabrique. Sur une belle descente sur le flanc droit, Legrain provoque un pc que convertit Bell avec autorité c’est 1-4. Les visiteurs sont clairement dans la gestion mais ils inquiètent encore Feldheim qui se met encore en évidence sur pc et sur un tir de Max Luyten. Crols profite du dernier pc pour finaliser la rencontre sur le score de 1-5.

Les autres matchs

Louvain - Watducks 0-7

Cartes vertes: 22e Van Oost, 68e De Pelsenaire

Les buts: 39e Dykmans (0-1), 41e Ghislain (0-2), 49e Charlet (0-3), 51e Rogeau (0-4), 54e Rogeau (0-5), 59e De Backer (0-6), 65e De Backer (0-7)

Orée - Braxgata 2-1

Carte verte: 9e Thiéry

Carte jaune: 24e L. Willems

Les buts: 12e Domene (1-0), 33e Domene (2-0), 58e Luypaert (2-1)