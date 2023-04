Course pour le titre

Groupe A

Pingouin – Beerschot 0-6

Victory – Louvain-la-Neuve 3-1

Le classement : 1. BEERSCHOT 32 pts ; 2. VICTORY 19 (+2) ; 3. Pingouin 19 (-4) ; 4. Louvain-la-Neuve 9.

Le Victory l’emporte et coiffe sur le fil le Pingouin

La dernière journée de ce deuxième tour était très attendue dans ce groupe A. Si le Beerschot avait tué tout suspense avant même le début de la reprise, le suspense fut total dans la course à la deuxième place. Longtemps, le Pingouin a eu un avantage sur le Victory. Mais, le succès du Victory contre le Beerschot il y a une semaine avait relancé le suspense. Pingouin et Victory se sont lancés dans une course à distance pour le gain de cette précieuse deuxième place. Très vite, le Bee a donné des ailes au Victory. Les Ours ont dominé très nettement le Pingouin au niveau du marquoir, pas forcément dans le jeu. “Nous avons été solides dans le premier quart”, explique le T1 du Bee, John Goldberg. “Le deuxième quart est au Pingouin. Mais, notre défense tient le coup. Nous conservons notre avantage de 2-0 à la pause.”

Nicolas Vandiest regrettait le manque de réalisme du Pingouin dans le deuxième quart. “Je n’ai pas grand-chose à dire”, dit l’attaquant nivellois. “Le match a été serré, mais le Bee a été plus efficace comme souvent. À 0-2, nous avons des occasions, mais nous ne marquons pas. Le 0-3 nous fait mal. Nous sortons notre gardien à la fin.”

John Goldberg était fier du visage montré par ses joueurs. “Nous avons eu une bonne répétition générale avant le grand rendez-vous de dimanche prochain. Nous jouerons notre saison après les deux prochains dimanches. Il faudra tout donner et partir à la guerre contre le White Star.”

Le scenario de la rencontre opposant le Pingouin au Beerschot a été suivi avec intérêt par le Victory qui recevait Louvain-la-Neuve. Le Vic était d’abord concentré sur sa mission première : les trois points. Harry Verhoeven a d’abord passé une première mi-temps au calme. “Nous avons bien joué avant la pause en marquant deux buts et en contrôlant le jeu. Je touche une balle. Dans le 3e quart, Louvain-la-Neuve revient bien. Nous résistons, mais prenons un but. Ensuite, nous gérons la partie pour garder les trois points. De son côté, le Bee a fait le job ce qui nous rend très heureux. Nous avons grandi durant cette saison. La récompense est belle. Nous y avons toujours cru. Nous aborderons cette demi-finale avec une confiance totale. L’Antwerp est un peu moins fort que le Beerschot. Nous sommes impatients de nous entraîner pour être prêts dimanche. Face à de solides équipes, nous sommes capables de tenir la balle.”

Quatrième, Louvain-la-Neuve a démontré qu’il méritait sa place dans ce top 8. La belle surprise de ce début de saison a poursuivi son apprentissage express de la Nationale 1. “Le résultat est juste”, reconnaissait Juane Garreta. “Nous avons été trop timides durant les trois premiers quarts. J’ai donné des minutes de jeu à des jeunes. Nous pouvons être fiers de notre saison même si nous n’avons pas gagné un match durant le deuxième tour. Nous avons bien résisté à la pression lors du premier tour. Le deuxième nous a aidés à grandir. Il nous reste deux matchs de classement contre Namur. On va encore donner des minutes à des jeunes du club. On veut bien finir cette saison.”

Groupe B

Namur – Antwerp 3-4

White Star – Indiana 3-4

Le classement : 1. ANTWERP 34 pts ; 2. WHITE STAR 22 ; 3. Indiana 15 ; 4. Namur 11.

Une journée pour du beurre

La dernière journée de ce deuxième tour ne présentait plus aucun enjeu dans le groupe B. L’Antwerp était assuré de sa première place devant un White Star déjà l’abri aussi. Par conséquent, la pression n’était pas intense. L’Antwerp préparait sa demi-finale contre le Victory alors que le White Star devra se farcir une demi-finale contre le Beerschot.

Hier, Namur a proposé une belle copie face à l’Antwerp. “On a bien entamé la rencontre”, dit François Fabri, l’entraîneur de Namur. “À la mi-temps, nous menons 2-0 avec des beaux buts. Dans le troisième quart, on recule trop. On subit le jeu. L’Antwerp revient à 2-2. On mène 3-2, puis 3-3. En fin de match, c’est 3-4. Namur a livré un bon match, mais on oublie de jouer le dernier quart. Le noyau a grandi au fil de la saison. On a un top 8 ce qui était l’objectif. On aurait pu avoir mieux, mais notre moyenne d’âge c’est 21 ou 22 ans. On va jouer contre Louvain-la-Neuve. Puis, la saison sera finie.”

François Fabri ne sera plus l’entraîneur de Namur durant la saison prochaine. Il relèvera d’autres défis.

Dans l’autre match, l’Indiana a signé une victoire de prestige qui lui assurait d’office la troisième place. “La rencontre n’était pas simple à jouer car il n’y avait plus d’enjeu”, reconnaît Maurice Dubois. Le score a filé dans les deux sens avec une issue finale favorable à l’Indiana dans le dernier quart. L’Indiana jouera désormais face au Pingouin.

Quant au White Star, il a utilisé ce dernier match comme laboratoire en vue de la demi-finale dimanche prochain contre le Beerschot, grand favori pour le titre.

Course pour le maintien

L’affaire en or de l’Amicale

Amicale Anderlecht – Polo 5-1

L’Amicale Anderlecht a passé un dimanche de rêve. La bande à Pangrazio a d’abord dominé le Polo. Puis, les Anderlechtois ont appris avec plaisir les deux autres partages. “On fait la belle opération”, confirme Renaud Pangrazio. “Le Langeveld avait connu un pareil scénario il y a deux semaines. Face au Polo, nous menons 3-0 à la pause. Puis, on file à 5-0 avant le dernier quart qui ressemblait plus à un ping-pong avec des cartes en plus. Nous avons produit un bon hockey avec des passes verticales. La qualité du match est le reflet de celle de nos entraînements en semaine. Nous restons concentrés car seul le résultat final comptera. On a pris un peu d’avance, mais nous serons concentrés jusqu’au bout. Le couteau reste entre les dents. La grosse fête, ce sera dans quatre semaines.”

Au Polo, la défaite a fait mal. Le club de Waterloo a perdu trois points et se retrouve en dernière place. “Nous avions bien démarré la rencontre”, nous explique François De Saedeleer. “Nous ne marquons pas nos occasions. Eux, ils mettent un but sur leur première tentative. Sur une erreur, ils plantent le deuxième. Nous avons poussé, mais notre jeu manquait de justesse et de vitesse. Ce match est à oublier. Techniquement, ce n’était pas bon. Désormais, le maintien sera difficile, mais nous nous battrons jusqu’au bout.”

Le Wellington a livré une belle partie et méritait mieux

Langeveld – Wellington 1-1

Le Langeveld a confirmé sa première place et se rapproche un peu plus de son objectif final. Face au Wellington, le Lang a pris un point, mais ne méritait pas vraiment plus. “Nous avons pris un bon point”, confirme Thibault Van Haelen. “Vu les autres résultats, nous nous en sortons bien. Le Well a montré un autre visage. Nous les avions dominés. Ici, le match était assez équilibré. Le Well a même dominé. La rencontre a été agréable à jouer. L’arbitrage était bon. Désormais, nous visons les trois points la semaine prochaine contre le Polo.”

Au Wellington, ce point ne suffit pas pour se relancer au classement. “La première mi-temps a été équilibrée”, confirme, toujours très fair-play, Thibault Pierrard. “Nous marquons via Compère. Ils égalisent sur pc. Leur gardien a sorti quelques balles en fin de partie. Nous aurions pu revendiquer les trois points. Nous manquons de réalisme. Nous nourrissons des regrets. L’écart se creuse au classement. Un de nos Australiens n’était pas là. Alexis Lemaire est blessé. Mais, je suis persuadé que nous vivrons encore des rebondissements. En tout cas, nous nous arracherons pour nous maintenir. Il faudra prendre les trois points dimanche contre la Rasante.”

Van Rysselberghe : “Tant que nous ne sommes pas morts,…”

Rasante – Malines 2-2

La Rasante et Malines voyaient ce match comme une belle occasion de remonter au classement. Il n’en fut rien. Ce partage n’arrange personne. Du côté de la Rasante, Michel Van Rysselberghe regrette le score final. “Nous avons eu des occasions pour l’emporter. Tout reste possible. Tant que nous ne sommes pas morts, nous irons au combat.”

Dans le camp de Malines, l’entraîneur Pieter Theuniers repassait le même refrain. “Cela devient une mauvaise habitude”, dit-il. “Nous nous tirons une balle dans le pied. Le début de match était assez fermé. Nous commençons à créer des occasions, mais nous encaissons sur pc. Nous égalisons sur pc. Nous menons méritoirement 1-2. Nous ne sommes pas loin du 1-3. À la fin, nous oublions un adversaire dans notre cercle. Il met le 2-2. Avec ce point, nous n’avançons pas. Nous devrons bosser durement pour rejoindre l’Amicale au classement. Nous les affrontons dimanche. Ce sera intéressant.”

Le classement : 1. Langeveld 18 pts ; 2. Amicale Anderlecht 16 ; 3. Malines 12 ; 4. Rasante 11 ; 5. Wellington 11 ; 6. Polo 11.

Les quatre derniers basculent en Nationale 2.