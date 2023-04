Le Racing a réagi, mais bien trop tard

Racing - Daring 2-2

Racing: Gucassoff; Wegnez, Lambeau, Weyers, Xavier; Truyens, Meurmans, Cabuy; Charlier, Cosyns, de Chaffoy puis Torras, Vanwetter, Lucaccioni, Cayphas, Malherbe

Daring: Feldheim; Denis, Legrain, Bonanni, Bell, Brunet; Vander Gracht, Salis, Cosyns; Van Linthoudt, Esmenjaud puis Wollansky, Delos, Jacqmotte, Marqué, Leffler

Arbitres : MM M. Dutrieux et L. Vanderborght

Cartes vertes : 50e Legrain, 54e Lambeau

Les buts : 3e Van Linthoudt (0-1), 50e Van Linthoudt (0-2), 61e Truyens (1-2), 67e De Chaffoy (2-2)

Penalty corner : Racing (0/3) Daring (0/3)

Le Racing commence rapidement et se retrouve très vite au bord du cercle du Daring. La consigne de Xavier De Greve se fait aussitôt entendre, rappelant à sa ligne défensive de rester en nombre et attentive. La consigne sonne comme une prémonition, car c’est bien le Daring qui va inscrire le premier but à la 3ème minute de jeu. Sur contre-attaque, le shoot revers de Van Linthoudt trompe Gucassoff. C’est au tour du T1 du Daring de se faire entendre et de demander à ses joueurs de garder la balle, en effet pour l’instant le Racing est bien le seul engrangeant des minutes de possession. Le quart reste intense, Feldheim doit intervenir quelques fois pour écarter le danger de ses cages et le Daring reste à l'affût de la moindre contre-attaque.

La mi-temps se poursuit sur la même physionomie, le Racing construit et délivre de belles phases d’équipe mais malheureusement manque de réussite dans les finitions. Et le Daring saisit la moindre occasion de faire une percée fructueuse. Esmenjaud est en position d’inscrire le deuxième but de la rencontre sur une phase similaire à celle d’entame de match. Mais son tir n’est pas cadré. Le Racing change sa position sur le terrain et réduit ses attaquants à deux, afin de consolider ses lignes postérieures. Ajoutons que dans cette première mi-temps, il n’y a eu qu’un seul pc jusqu’à présent en faveur du Racing, que Feldheim a repoussé.

Le Racing poursuit inlassablement son chemin vers le but adverse. On voit que le Daring commence à fatiguer mais ils restent solides. Notamment sur les pcs obtenus par le Racing, tous repoussés par le portier du Daring. Legrain est sanctionné par une carte verte, le Daring profite de la confusion de cette carte pour se diriger vers le cercle et Van Linthoudt fait trembler le filet de Gucassoff pour la deuxième reprise du match. Le Daring mène donc 0-2 juste avant la fin du 3ème quart.

Le Racing est sanctionné d’une carte verte dès la reprise du dernier quart. C’est le moment idéal pour le Daring de plier le match. Ils vont au duel chercher leur premier pc. Mais la combinaison de Bell est brouillonne et n'aboutit pas. A force, le Racing revient à la 61e minute par une phase hasardeuse, où le Daring ne parvient pas à se dégager proprement. C’est 1-2 via Truyens alors qu’il reste 10 minutes au marquoir. Le Daring obtient un deuxième pc, mais une nouvelle fois, la phase n’est pas concluante. Cette fin de rencontre est spectaculaire, chaque groupe peut faire basculer le match. Les contre-attaques en solitaire s'enchaînent. Le Racing décide logiquement de sortir le sien, ce qui est concluant car dans la foulée le Racing revient à 2-2 par une action collective conclue par de Chaffoy. C’est dans une tension énorme mais positive que la rencontre se conclut sur ce score.

Gand a assuré sa place en play-off

Watducks – Gantoise 2-4

Watducks : Vandenbroucke ; Dumont, Willems, Charlet, Depelsenaire ; de Paeuw, Sidler, Wilbers ; de Backer, Dykmans, Ghislain ; puis Rogeau, Fauchey, van de Kerckhoh, Petit, Langendries

Gantoise : Santiago ; Madeley, M. Deplus, T. Deplus ; Goyet, Murray, Kina, Masson ; Hellin, Duvekot, Tynevez ; puis Desgouillons, T. Clément, Esquelin, M. Clément

Arbitres : MM. M. Pontus et T. Croes

Cartes vertes : 21e Willems, 53e Madeley

Carte jaune : 32e Depelsenaire

Les buts : 18e Goyet sur pc (0-1), 25e Rogeau sur pc (1-1), 43e Hellin (1-2), 51e Rogeau sur pc (2-2), 58e T. Clément sur pc (2-3), 70e T. Clément (2-4)

Penalty corner Watducks 2/7 et Gantoise 2/7

Le Watducks recevait Gand sans son maître à jouer Max Van Oost, blessé à l’épaule. Le premier quart s’est résumé à un long round d’observation bien rythmé. La jeune garde waterlootoise se débrouillait très bien. Des deux côtés, les combinaisons étaient efficaces, mais les occasions étaient rares. Le Watducks obtenait un pc. Le sleep de Charlet était repoussé par Santiago. En fin de quart, Gand obtenait une série de cinq pc. Le cinquième était dévié par Goyet (0-1).

Dans le deuxième quart, Dykmans n’était pas loin de l’égalisation. Ghislain allait chercher un 2e pc à la 25e minute. Charlet passait sur le côté et la balle arrivait au 2e poteau pour une déviation de Rogeau (1-1). Le Watducks insistait et obtenait un 3e pc moins d’une minute plus tard. Dykmans cadrait une frappe sur le pc. Santiago était là. A la 31e minute, la défense gantoise concédait un 4e pc. Depelenaire prenait une jaune pour une faute sur Kina qui partait en contre. Gand en profitait. Kina délivrait un centre sur le point de stroke. Masson déviait juste trop haut. Dans la foulée, les Buffalos obtenaient un 6e pc que Vandenbroucke sortait. Les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un partage assez logique.

Sur un beau contre, Hellin était à la finition (1-2) à la 45e minute. Cinq minutes plus tard, Langendries allait chercher un pc. Rogeau la déviait dans la lucarne comme lors de la première mi-temps.

Le dernier quart était fort équilibré enre deux équipes qui jouaient pour les 3 points. Clément se chargeait de convertir le 7e pc à la 58e minute. Le Wat a poussé. Tynevez a pris une verte. Le Wat a obtenu un nouveau pc à 3 minutes de la fin. Charlet passait à Dykmans qui cadrait. Le Watducks s’inclinait au terme d’un match rythmé et fort équilibré. Dykmans manquait un centre au deuxième poteau. Il avait le but vide. Dans la foulée, Clément profitait à la dernière seconde que le Watducks jouait sans gardien pour pousser la balle dans le but vide (2-4).

Le Léo atomise Louvain et s'assure la tête du championnat en ligne

Léopold - Louvain 8-1

Léopold: Reynaud; J. Verdussen, Forgues, Van Strydonck, Eaton; Boccard, De Trez, Cuvelier; Boon, Englebert, A. Verdussen; Degroote, Muschs, Zimmrt, Baumgarten, Thiery

Louvain: Carr; Georgis, Snoeck, Coolen, Delhalle; Mucic, Tello, Harris; Sior, Maraite, Kienne; puis Divorra , Breemersch, Schoenaers, Capizzi, Soetens

Arbitres: MM. T. Hennes et V. Loos

Les buts : 9e Capizzi sur suite de pc (0-1), 14e Boon sur pc (1-1), 17e Degroote (2-1), 23e Boon sur pc (3-1), 32e Boon (4-1), 33e Englebert (5-1), 45e Boon sur pc (6-1), 53e Boon (7-1), 66e Boon sur pc (8-1)

Penalty corner : Leopold 4/12, Louvain 1/2

Le Léopold recevait avenue Dupuich Louvain dans un match qui semblait disproportionné : leader autoritaire du championnat et qui restait sur 4 victoires consécutives, les léonins affrontaient l’avant-dernier au classement qui restait sur trois défaites. Reynaud remplaçait Henet dans les cages. Face à l’attaque mitraillette du Léo, Louvain devait compter sur un Carr des grands jours pour espérer repartir avec quelque chose de son déplacement à Uccle. Maraite revenait de suspension et Harris faisait son retour dans le groupe.

Louvain entra bien dans le match, à l’inverse du Léopold. Sur le premier pc de la rencontre, Capizzi sur le rebond ouvrit le score à la 9e. Piqué au vif, le Léo réagissait et Boon égalisa lui aussi sur pénalty, à la gauche de Carr. Trois minutes plus tard, Degroote porta les léonins aux commandes. Le rouleau compresseur était lancé. Car le Léo poursuivit ses offensives vers la cage d’un Carr impuissant. Les vagues uccloises déferlèrent vers son but. Il s’avoua vaincu sur un nouveau pc de Boon à la 23e. Nullement rassasiés, les joueurs d’Agus Corradini ajoutèrent deux nouveaux buts en fin de première mi-temps, deux très belles réalisations :tout d’abord, Englebert envoya une passe tranchante vers Tom Boon, dos au but. Le Red Lions parvint, d’une superbe déviation en revers, à placer la balle dans le goal. Ensuite, une minute plus tard, Boccard lança une nouvelle offensive et passa vers Baumgarten sur la droite. Il tira violemment vers le but et Englebert dévia la balle dans le but.

La seconde mi-temps démarra sur le même rythme, avec des universitaires courageux mais résignés face à l’armada offensive du Léo. Boon fit une nouvelle parler la poudre sur pénalty à la 45. Et dès la reprise du dernier quart, il logea un missile en coup droit dans les filets de Carr. Il n’y en avait que pour le Léo et Boon ou presque. A la 66e minute, il inscrivit le huitième but de l’après-midi, sur pc, le 100 du Léo dans ce championnat et son 50ème personnel. Hallucinant. La messe était dite depuis longtemps. Une rencontre qui se solda sans aucune carte. Avec ce succès couplé à la défaite du Dragons, le Léo s’assure la première place du championnat en ligne et le ticket EHL qui va avec. Le club peut se préparer sereinement aux Play-off ! En face, Louvain réalise la mauvaise opération du weekend dans le bas du classement car ses adversaires directs ont tous pris des points. Mais que pouvaient espérer les Louvanistes face à une telle force de frappe…

Uccle Sport prend un point au caractère

Braxgata - Uccle Sport 2-2

Braxgata : Walter ; Clément, Loots, Luypaert, O.Biekens; Walsh, Rossi, Van Biesen ; Walker, De Winter, Onana; puis Mazzili, Van Steerteghem, T. Biekens, Van Bavel, Burmann

Uccle Sport :Flamand ; Rickli, Saussez, G.Hainaut, Zirpel ; Defise, Moreno, Cockelaere ; Nelson, Mushiete, Houbart ; puis Goyet, Latte, D.Hainaut, Chalumeau, Balthazar

Arbitres : MM T.Dagnelie et D. Van Den Eede

Cartes vertes :20e Luypaert, 37e Moreno, 47e Rickli et Walker

Les buts :3e Latte (0-1), 24e Luypaert sur pc (1-1), 35e Luypaert sur stroke (2-1), 50e Balthazar (2-2),

Penalty corner : Braxgata (1/2), Uccle (0/2)

Match important pour les Ucclois contre une équipe qui semble démobilisée depuis son échec contre le Daring.

Uccle démarre pied au plancher et à la 3e sur un centre millimétré de Saussez, Latte ouvre la marque de manière logique.

Belle intervention de Flamand devant De Winter. Walter intervient avec à propos sur un pc de Zirpel. Quelques approximations ternissent la prestation du Brax. A la 12e Houbart ne profite pas d’une superbe occasion sur un centre en retrait… Les Visiteurs insistent et Walter doit de nouveau intervenir devant Houbart. Le dernier geste manque parfois pour Houbart fort actif et Balthazar. Les merles sont dans le contrôle mais… Les Anversois tentent d’ouvrir le jeu mais les Ucclois semblent plus incisifs. 23e 1e pc local et c’est 1-1 par l’inévitable Luypaert. Les Anversois en profitent pour accélérer, les visiteurs font le gros dos. A l’issue du Q2, Luypaert convertit un stroke contesté… Au début du Q3, les locaux justifient leur avance mais les Ucclois réagissent. Les visiteurs refont surface et on se dit que tout peut arriver dans ce match. La rencontre devient nerveuse. Le tournant : déboulé de Nelson qui centre vers Balthazar qui fusille Walter c’est 2-2. Même plus, les Merles ne profitent pas toujours des contres menés tambour battant. Walter s’illustre encore sur un tir dévié de Cockelaere. Avec une énergie qui mérite le respect Uccle s’accroche à ce point acquit de haute lutte. Ils ont tendance à parfois trop reculer mais très vite ils remontent le terrain sous les invectives du staff. Flamand une fois de plus exemplaire repousse un dernier pc de Luypaert. Le score 2-2 est logique. La lutte pour le maintien sera très chaude.

Les autres matchs

Dragons - Orée 2-3

12e Foubert (1-0), 29e Govers (2-0), 30e M. Branicki (2-1), 52e Plennevaux (2-2), 69e M. Branicki (2-3)

Old Club - Herakles 4-3

24e De Kerpel (0-1), 28e De Moor (1-1), 33e De Moor (2-1), 44e Tambwe (3-1), 47e Minadeo (4-1), 67e de Borrekens (4-2), 69e Van Damme (4-3)