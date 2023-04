Le pc a fait la différence pour le Watducks

Watducks – Racing 3-1

Watducks : D’Hooghe ; Cabut, Truyens, Breyne, L. Goeminne ; Vandersteen, Lhopital, Limauge ; White, Ronquetti, Boey ; puis Delhalle, T’Serstevens, N. Goeminne, Lardeur, Laurito.

Racing : Grimard ; Lesgourgues, A. Willems, Duquesne, François ; Rasir, Ponthieu, De Mot ; Goffinet, Boon, Englebert ; puis Varoqui, J. Willems, François.

Arbitres : MM. Y. Vanneste et J.-F. Forton

Carte verte : 67e N. Goeminne

Carte jaune : 70e Limauge

Les buts 15e Ronquetti (1-0), 28e Goffinet (1-1), 41e Limauge sur suite de pc (2-1), 66e Limauge (3-1)

Penalty corner Watducks 2/3 et Racing 0/7

Le Watducks a vécu un dimanche de rêve lors de la 20e journée de championnat. Non seulement, les Waterlootoises ont mis le Racing à trois points, mais elles ont profité de la défaite de justesse de l’Herakles face au Braxgata (2-3 avec un but de Vanden Borre à la 70e minute) pour s’emparer de la 3e place. “Tout reste à faire”, prévient Arnaud Massaert, le T1 des Ducks. “Nous avons vécu un bon dimanche. Nous avons retrouvé notre efficacité sur pc ce qui a fait la différence contre le Racing. Nous avons 2 buts sur 3 pc. Elles ont zéro pc inscrit sur 7.”

Dimanche, le Watducks devait sauver sa quatrième place face à un Racing qui avait le même nombre de points. Dès l’entame de match, le press du Racing gênait le Watducks qui procédait par longues balles pour essayer de sortir de défense. Englebert interceptait une balle, mais ne pouvait conclure. Le premier quart était pauvre en occasions. Sur une passe délicate, Ronquetti touchait la balle effaçait ses trois adversaires puis entrer dans le cercle en poussant la balle un peu trop loin. Elle parvenait à la relever devant Grimard (1-0). La numéro 12 n’avait pas encore reçu la moindre balle exploitable. Le Racing, sans être flamboyant, était mal payé durant ce premier quart.

Lors du 2e quart, Jill Boon seule dans les 25, recevait une longue balle et filait seule face à D’Hooghe. La gardienne anticipait bien et était déjà en bord de cercle pour bloquer l’ancienne Red Panther. Le Racing poussait et obtenait son premier pc à la 25e minute. Le tir d’Englebert était contré. Sur un centre un peu mou, Goffinet touchait très légèrement la balle. L’arbitre le voyait et validait le but au plus grand étonnement des joueuses de Waterloo qui avaient laissé passer la balle. Sur un gros centre au deuxième poteau de Rasir, Juliette Willems avait un un contre un avec D’Hooghe qui sortait bien.

Le troisième quart était conforme aux deux premiers avec une domination du Racing qui gênait le Watducks dans sa construction. Le premier pc du Watducks tombait à la 41e minute. Breyne était contrée sur le pc, mais en bord de cercle, Limauge récupérait la balle et trouvait l’angle parfait pour mettre le deuxième but (2-1). Englebert jouait bien le coup pour provoquer un 2e pc pour le Racing à la 45e minute. Il était mal stoppé. Cinq minutes plus tard, le 3e pc du Racing ne donnait rien.

Le dernier quart reprenait avec une série de 3 pc pour le Racing. Le dernier quart basculait définitivement sur le 3e pc du Watducks qui était converti par Limauge à 4 minutes de la fin. Le Racing réagissait avec un 7e pc. Il était mal stoppé.

La fin de match était tendue mais peu intéressante en termes de qualité de jeu. Le pc a fait la différence pour le Watducks qui s’échappe à la 3e place.

Le Racing a perdu des gros points à Waterloo. “Nous encaissons sur deux pc qui sont chanceux car ce ne sont pas des directs. Dans le jeu, nous avons dominé le Watducks. Nous avons encore une carte à jouer en vue du play off.”

La situation est folle. Le Dragons est revenu. L’Antwerp n’est pas loin. Sur un plan comptable, l’Antwerp (7e avec 33 points), le Racing (6e avec 35 points), le Dragons (5e avec 35 points), l’Herakles (4e avec 36 points) ont encore une semaine pour sauver leur saison. Lundi, la 21e journée ne sera pas décisive a priori. Tout se jouera dimanche prochain avec notamment un bouillant Herakles – Dragons.

Dans le bas de classement, le point pris par Louvain relance le suspense tout comme la première victoire largement méritée de l’Orée contre le Daring (2-0). Là aussi, tout reste possible.

Les autres matchs

Herakles – Braxgata 2-3

7e Vanden Borre (0-1), 48e Fobe (1-1), 54e Ikegwuonu (1-2), 55e Pastor (2-2), 70e Vanden Borre (2-3)

Victory – Dragons 1-5

4e Magis (0-1), 9e Verboven (0-2), 26e A. Marien (0-3), 40e Raye (0-4), 48e McEwan (1-4), 51 Magis (1-5)

Orée – Daring 2-0

25e Bonami (1-0), 70e Bonami (2-0)

Gantoise – Wellington 3-0

8e Bonastre (1-0), 18e Gerniers (2-0), 30e Bonastre (3-0)

Louvain – Antwerp 2-2

2e Struijk (0-1), 17e Divorra (1-1), 23e Divorra (2-1), 67e Hull (2-2)

Classement

1. Gantoise 53 points ; 2. Braxgata 44 ; 3. Watducks 38 ; 4. Herakles 36 ; 5. Dragons 35 ; 6. Racing 35 ; 7. Antwerp 33 ; 8. Victory 18 ; 9. Louvain 11 ; 10. Wellington 11 ; 11. Daring 9 ; 12. Orée 8.

Prochaine journée

Lundi 1er mai

Watducks – Antwerp

Herakles – Daring

Racing – Wellington

Gantoise – Braxgata

Victory – Orée

Louvain – Dragons