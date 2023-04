Le Watducks décroche son 4e ticket pour le play-off en 4 ans

Watducks – Racing 3-2

Watducks : Vandenbroucke ; Petit, Willems, Charlet, Dumont ; Sidler, Wilbers, de Paeuw ; Ghislain, Dykmans, de Backer ; puis Van Marcke, Depelsenaire, Rogeau, van de Kerckhof, Langendries

Racing : Gucassoff ; Vanwetter, Wegnez, Lambeau, Xavier ; Truyens, Cosyns, Meurmans ; De Chaffoy, Charlier, Malherbe ; puis Cabuy, Cayphas, Marquet, Torras, Lucaccioni

Arbitres : MM. T. Hennes et C. Martin-Schmets

Cartes vertes : 32e Cabuy, 50e Dykmans

Les buts : 19e Rogeau (1-0), 37e Dykmans (2-0), 66e De Chaffoy (2-1), 68e Charlet sur pc (3-1), 70e Malherbe (3-2)

Penalty corner Watducks 1/2 et Racing 0/4

Le Watducks a rejoint le play-off à deux journées de la fin. Il est entré par la grande porte en battant le Racing. "Au début de la saison, personne ne misait sur nous", confiait Simon Vandenbroucke qui a notamment sorti un stroke face au Racing. "Les stars ont été remplacées par des petits jeunes."

Les Waterlootois ont fait le job face au Racing qui a raté sa saison.

"Nous avons fait ce qu’il fallait", explique au coup de sifflet final Xavier de Greve. "Nous avons des pc, un stroke et des occasions. Nous avons pris des risques. De toute façon, ce n’est pas aujourd’hui que nous ratons le play-off. L’équipe a été trop irrégulière sur l’ensemble de la saison. Nous avons perdu des bêtes points contre le Braxgata ou l’Herakles par exemple. Je voulais amener une certaine régularité. Nous devons désormais renforcer nos lignes et réfléchir à tête reposée. Nous tirerons les leçons de la saison. Le chapitre de l’EHL a été positif. Pas le championnat. Si nous jouons à 100 % tous les dimanches, nous pouvons battre tout le monde.»

Le Racing aurait pu espérer une meilleure issue à Waterloo. Le premier quart temps a été aussi rythmé qu’agréable à suivre. Des deux côtés, on trouvait un bel équilibre entre contrôle et jeu vertical. Une déviation de Dykmans et un tir contré de Ghislain sont les seules occasions lors des 17,5 premières minutes. Le 2e quart reprenait par cet envoi de Rogeau en pleine lucarne (1-0). Le deuxième quart ressemblait fort au premier. Les deux blocs butaient sur des défenses bien en place. Les rangs bruxellois étaient plus nerveux que leurs homologues brabançons.

Le suspense redescendait d’un sérieux cran lorsque Gaëtan Dykmans faisait trembler les filets de Gucassoff (2-0). Le Racing réagissait en obtenant le premier pc du match à la 38e minute. Charlet sortait trop tôt et devait quitter la phase de pc. Le Racing n’en profitait pas car la balle était mal stoppée. Le Watducks, aussi, héritait de son premier pc. Wegnez contrait le sleep de Charlet. Les joueurs râlaient sur tous les coups de sifflet. Les coachs ne cessaient de les ramener à l’ordre. Le Racing peinait à être dangereux dans le cercle de Vandenbroucke qui n’avait pas beaucoup de travail. Wilbers manquait le coup de grâce en oubliant de tirer tout de suite à la 49e minute.

Le Watducks a dû descendre d’un cran vu la grande pression du Racing à partir de la 50e minute. Gucassoff stoppait un essai de de Backer en début de 4e quart. Le Racing héritait d’un 2e pc à la 50e minute. Vandenbroucke sortait le sleep dans la lucarne de Cosyns. Cosyns ne cadrait pas le 3e pc. Sur un contre de Charlier, Vandenbroucke était l’’auteur d’un arrêt miraculeux car il était en déséquilibre. Tout a réussi au Watducks. Xavier De Greve sortait son gardien à 9 minutes de la fin. Moins d’une minute plus tard, Willems tapait du stick dans le cercle. Le stroke était logique. Comme tout réussissait au Watducks, Vandenbroucke partait du bon côté et stoppait l’envoi de Cosyns. La tribune s’embrasait. Une ambiance digne de play-off. Le Watducks montrait une solidité défensive remarquable. Le Racing était enfin récompensés de ses efforts. De Chaffoy trompait Vandenbroucke à la 66e minute.

Le Watducks jouait bien le coup dans la foulée pour obtenir son 2e pc alors que le Racing joue sans gardien. Charlet refaisait le break (3-1). Ghislain offrait un pc un peu bêtement en respectant pas les 5 mètres. Il était mal stoppé.

Ce n’était pas la saison du Racing qui ne défendra pas son titre en play-off. Les Rats se consoleront avec leur médaille de bronze en EHL. A Uccle, il est venu le temps de se regarder dans le miroir. Ce noyau est plus qu’assez qualitatif pour figurer dans le top 4.

Louvain gagne et garde espoir pour le maintien

Louvain - Old Club 3-1

Louvain: Carr; Georgis, Schoenaers, Coolen, Snoeck; Harris, Mucic, Tello; Maraite, Sior, Kinnen; puis Delhalle, Capizzi, Breemersch, Bosmans, Divorra

Old Club: Martin; Jehaes, Lectius, Ulrich, Minadeo; Heine, Dawance, Potenzoni; Holmes, De Moor, Tambwe; puis Leclercq, Lamalle, Vermesse, Permin, Maréchal

Arbitres: MM. A. Colemonts et G. Uyttenhove

Cartes vertes : 6e Dawance, 26e Coolen, 35e Ulrich

Cartes jaunes : 38e Schoenaers, 70e Tello

Les buts : 18e Sior (1-0), 60e Dawance sur stroke (1-1), 62e Maraite (2-1), 64e Sior (3-1)

Penalty corner : 0/2 Old Club 0/5

Match importantissime entre Louvain, avant-dernier, et l’Old Club, dernier du classement. Tout autre résultat qu’une victoire serait considéré comme une défaite par les deux équipes. Elles n’ont pas le choix, elles doivent gagner pour recoller à Uccle Sport et au Daring devant eux au classement. Les Liégeois se sont relancés et arrivent en confiance après leur succès 4-3 contre l’Herakles alors que les Louvanistes ont eux subi la loi du Léo dimanche passé.

Les visiteurs commencèrent bien la partie mais ce furent bien les universitaires qui lancèrent les hostilités après un déboulé sur la droite de Kinnen qui trouvait son avant-centre Tello au point de stroke, mais Martin, vigilant, écarta le danger. Les louvanistes misèrent sur la vivacité de Sior dont le une-deux avec Divorra lui permet de tirer au but. Louvain obtint sur cette phase la premier pénalty de la rencontre, tiré par le même Sior mais Martin gagna son duel du sabot.

A peine la remise en jeu du second quart fut donnée que l’inévitable Sior ouvrit la marque après une première passe tranchante de Delhalle sur la droite. Sior récupéra la balle, s’infiltra intelligemment dans la défense mosane et trompa Martin d’un envoi en revers. L’Old Club se montra bien en place et ses joueurs envoyèrent beaucoup de balles dans le cercle, balles qui n’étaient pas touchées par les attaquants.

Le troisième-quart fut plus à l’avantage des Liégeois. Ils eurent la possibilité de revenir sur l’un des 4 pénalty provoqués dans ce quart, sans succès. Tout changea dans le dernier quart. Sur une action de De Moor sur la droite, Tambwe voulut tirer au but mais en fut empêché par un défenseur. Mr Uyttenhove siffla stroke, que le capitaine de l’Old Club Tom Dawance se chargea de transformer à la 60e. Deux minutes plus tard, Pilou Maraite redonna l’avance aux siens en croisant bien son essai face à Martin. Deux minutes plus tard, lancé par Maraite, Sior crucifia les Sangs et Marines.

Grâce à cette victoire, Louvain peut toujours croire au miracle et se maintenir, mais il faudra prendre des points. Soit contre le Dragons, soit au Brax. Pour l’Old Club, même si ce n’est pas encore mathématique, le maintien semble compliqué voir impossible car avec 4 points de retards sur le barragiste et un déplacement demain au Wat, les carottes semblent cuites. Mais L’Old Club est capable de tout.

Réaction Arthur Delhalle : « Ce fut un match compliqué car nous n’avons pas concrétisé nos occasions durant le premier quart. On connaît le jusqu’au boutisme de l’Old Club, sa mentalité de ne rien lâcher, nous sommes donc satisfaits avec cette victoire. Nous devons maintenant chercher un point ou deux pour le maintien. »

Réaction Felix Lamalle : "Nous savions qu’il s’agissait probablement de notre dernière chance. Nous sommes déçus car nous avions le sentiment de pouvoir prendre des points, surtout lorsque l’on égalise. Nous avons eu des occasions, des pc, mais Louvain a été réaliste, nous pas. Nous sommes aussi fiers de la saison, nous aurions pu revendiquer 5 – 6 points de plus durant la saison. Nous voulons garder la tête haute demain lors du match contre le Wat."

Réaction François Sior : "Ça va être la guerre jusqu’à la dernière journée de championnat. Nous avons plutôt dominé mais l’Old Club a égalisé. Heureusement, Pilou et moi-même avons pu donner l’avantage à Louvain. La connexion a bien fonctionné aujourd’hui avec Pilou. Maintenant, on sait qu’on doit encore prendre des points. Tant que ce n’est pas fini il faut y croire."

Des Gantois déforcés et impuissants sur pc

Gantoise – Léopold 1-5

Gantoise : Santiago ; M.Deplus, T.Deplus, Murray, Madeley ; Kina, Goyet, Masson; Duvekot, Hellin, Tynevez; puis Desgouillons, M. Clément, T.Clément, Esquelin, Dewitte

Léopold : Henet ; J.Verdussen, Forgues, Van Strydonck, Zimmer; Boccard, Baumgarten, Cuvelier; Boon, Englebert, De Groote; puis A.Verdussen , Muschs, Eaton, De Trez, Thiery

Arbitres : MM S.Michielsen et M.Dutrieux

Cartes vertes : 38e Boccard, 50e Goyet, 56e Murray

Les buts : 2e Englebert (0-1), 8e Murray (1-1), 15e Degroote (1-2), 25e Boon (1-3), 27e Thiery (1-4), 68e Degroote (1-5)

Penalty corner : Gantoise (0/8) Léopold (0/2)

Une rencontre entre 2 équipes du Top 4 qui pourraient se retrouver…en finale ? Alors un vraie rencontre de préparation au sprint final ou une rencontre pour tromper stratégiquement l’adversaire. Connaissant les 2 formations on retiendra la 1e hypothèse. J’ai rencontré 2 coachs souriants, détendus très loquaces…Les 2 équipes vont prendre ce match au sérieux.

Pascal Kina : "On veut rester dans le rythme et progresser sur de petites choses." Augustin Corradini de son côté indiquait : "On joue pour gagner, on doit rester pros…" Heureux présage pour un top spectacle…

Et cela démarre fort à la 2e sur un centre venu de la gauche Englebert isolé fusille Santiago, c’est 0-1. Il n’en fallait pas plus pour voir les Gantois réagir avec une très belle action Tynevez-Hellin. Il n’y a pas de temps fort. A la 6e Duvekot lancé en profondeur se heurte à Henet bien sorti. Antoine Kina blessé, quitte le terrain. A la 8e sur une balle en profondeur déviée, Murray égalise. Et sur sa lancée, l’équipe locale poursuit son effort en se voyant octroyer un stroke qui n’est pas conclu par Murray…c’est toujours 1-1. Après avoir vu un but justement annulé Degroote fait 1-2 en profitant d’un flottement dans la défense gantoise. Les actions locales se succèdent et tantôt Hellin tantôt Esquelin tentent de forcer le destin. Santiago sort une chaude balle de Baumgarten mais sur l’action suivante il doit s’incliner sur une action de Boon isolé sur la base line. Thiery enfonce le clou en faisant 1-4 suite à un pc nous sommes à la 27e. Sur leur lancée les Ucclois poursuivent : Zimmer et Degroote ont failli alourdir la marque.

Avec un Boccard lumineux dans ces ouvertures, le Léo, a pris l’entrejeu en mains. Et quand il y a une fulgurance locale, Henet très présent et attentif est là pour veiller au grain.

Il nous a gratifié de quelques superbes arrêts et a découragé les attaquants locaux. La rencontre devient plus désordonnée, le Léo est dans le contrôle et les Gantois ne parviennent pas à profiter de leurs moments forts.

Tous les contres sont favorables aux visiteurs et cela renforce la frustration bien compréhensible des locaux. Tom Degroote en ajoute encore une couche en faisant 1-5 à 2 minutes du terme. Deux facteurs peuvent expliquer cet écart : le retrait du meneur de jeu des Gantois sur blessure dès l’entame du match et le 0/8 au niveau des pc.

Les autres matchs

Uccle Sport – Dragons 1-4

5e Della Torre (0-1), 16e Zirpel (1-1), 24e Martinez (1-2), 38e Crols (1-3), 46e Della Torre (1-4)

Herakles – Braxgata 3-1

3e de Borrekens (1-0), 14e Walker (1-1), 45e Delaisse (2-1), 48e De Kerpel (3-1)

Orée – Daring 1-0

68e Domene (1-0)

Le classement : 1. LEOPOLD 55 points ; 2. DRAGONS 46 ; 3. GANTOISE 41 ; 4. WATDUCKS 39 ; 5. Racing 32 ; 6. Orée 31 ; 7. Braxgata 27 ; 8. Herakles 28 ; 9. Daring 14 ; 10. Uccle Sport 13 (-48) ; 11. Louvain 13 (-52) ; 12. Old Club 9

La prochaine journée : 1er mai

Gantoise – Braxgata

Watducks – Old Club

Racing – Léopold

Herakles – Daring

Louvain – Dragons

Uccle Sport – Orée

La dernière journée 7 mai

Braxgata – Louvain

Léopold – Watducks

Old Club – Gantoise

Dragons – Herakles

Daring – Uccle Sport

Orée – Racing