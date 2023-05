Un succès dessiné en trois minutes

Racing – Wellington 3-0

Racing : Grimard ; Lesgourgues, A. Willems, Duquesne, J. François ; Rasir, Ponthieu, De Mot ; Goffinet, Boon, Englebert ; puis Varoqui, J. Willems, R. François.

Wellington : Montserrat ; Eloi, O. Duquesne, Dickins, Du Bus de Warnaffe ; Fosseprez, Morgan, Draps ; Arnaud, Bierlaire, Bruyneel ; puis Dagnelie, Weicker, Deroo, Lecas, Gilbert

Arbitres : MM. C. Hardy et P. De Winter

Cartes vertes : 13e Dagnelie, 54e Ponthieu

Les buts : 16e Englebert (1-0), 17e De Mot (2-0), 19e Englebert (3-0)

Penalty corner Racing 0/1 et Wellington 0/6

C’est du stick d’Englebert que sortait le premier tir cadré après 10 minutes de jeu. Montserrat s’imposait encore sur une déviation de Goffinet. Le Racing prenait le jeu à son compte après un départ assez lent. Les centres du Racing se multipliaient. Il manquait juste le dernier geste. A la 16e minute, Englebert, sur un assist de Rasir, jouait sur sa vitesse pour effacer Montserrat et pousser la balle dans le but vide. Le Racing doublait la mise sur l’action suivante. Englebert interceptait la balle et trouvait France De Mot au 2e poteau. Elle contrôlait et poussait la balle (2-0). Le Racing était récompensé avec ces deux buts qui illustrent leur nette domination.

Englebert, intenable, mettait son 2e but en début de deuxième quart sur un tir en revers (3-0). Trois buts en trois minutes pour le Racing. La note pouvait être plus salée sur ce tir cadré mais peu dangereux de Boon et sur ce centre de Lesgourgues qui a traversé le cercle. Le Well accusait le coup. Englebert croisait un peu trop sa frappe. Le Racing récupérait beaucoup de balles dans le milieu. Il fallait attendre la 34e minute pour voir un tir du Well. La frappe de Bruyneel passait trop haut.

En début de deuxième mi-temps, Englebert initiait un contre en passant à Boon dont la passe à Goffinet était millimétrée. Goffinet envoyait la balle entre les guêtres de Montserrat, mais elle passait du mauvais côté du poteau. La domination du Racing devenait stérile dans le 3e quart. Grimard devait même sortir deux balles. Le Well évoluait plus haut ce qui perturbait les plans des filles d’Arnau. Ponthieu concédait le premier pc de la rencontre à la fin du 3e quart. C’est Ponthieu qui concédait le pc. Grimard sortait le sleep d’Arnaud du gant. Le 2e pc était toujours pour le Well sur l’action suivante. Le Well jouait une phase. Grimard devait ensuite dégager une balle chaude dans la foulée. Le Well obtenait un 3e pc sur une 3e action distincte. Arnaud ne cadrait pas. La fin de ce 3e quart était à 100 % pour le Well.

Le dernier quart reprenait avec un 4e pc du Well. Ponthieu prenait une verte pour une faute non-sifflée. Le Well allait chercher un 5e pc. Jill Boon, déjà blessée à la cuisse, devait sortir en boîtant à 10 minutes du terme. Le Racing obtenait son premier pc pour un backstick. Le Well faisait sortir sa gardienne à quelques minutes de la fin. La deuxième mi-temps était à l’avantage du Well qui n’a pas été capable de marquer. Au Racing, les filles se sont contentées de gérer sans plus. Deux attaquantes rataient la balle du 4-0 alors que le but était vide.

Vu les succès des rivaux, le Racing n’est toujours pas dans le top 4.

Une victoire attendue mais essentielle

Herakles - Daring 4-1

Herakles: Dewelde; Mommens, Cornette, Fobe, Taylor; Le Paige, Maertens, Leclef; Pastor, Weyns, Simons puis Geerts, Stockbroeckx, Herzsprung, Damster, Portugal.

Daring: Liebin; Cacciato, Meulemans, Gucassoff; Cosyns, Makhotkina, Sghiouar; Brunet, De Coster, Moras, Pollak, puis Truyens, Boucher, Van Huffelen, Jacqmotte, De Smet,

Arbitres : MM. M. Raquet et N. Stenier

Cartes vertes : 39e Leclef, 57e Taylor

Carte jaune : 32e Sghiouar

Les buts : 6e Simons sur pc (1-0), 37e Leclef sur pc (2-0), 44e Geerts (3-0), 52e Weyns sur pc (4-0), 66e Pollak (4-1)

Penalty Corner : Herakles (3/7) Daring (0/2)

Le Daring commence bien en interceptant la balle très haut sur le terrain, les deux premières minutes sont clairement en leur faveur. Mais l’Herakles se reprend et va provoquer son 1er pc. Celui-ci est conclu par un shoot de Simons, dévié par Cacciato. C’est 1-0 à la 6ème minute. Le Daring ne baisse pas les bras pour autant et continue à tenter de revenir au score. A la 16ème minute, le Daring qui enchaîne plusieurs belles constructions va provoquer son premier pc, le shoot de Meulemans passe à quelques centimètres du poteau.

Les échanges reprennent en suivant le même scénario. Le Daring est volontaire, mais l’Herakles se provoque un pc, il n’est cependant pas concluant, le score reste sur 1-0.

L’Herakles commence fort cette reprise de mi-temps en allant chercher un nouveau pc. Meulemans bloque parfaitement le premier tir direct, mais peine à se dégager efficacement. L’Herakles poursuit l’action et double la mise via Le Clef. Geerts alourdit le score en trompant judicieusement la gardienne du Daring et fait trembler le filet, c’est 3-0. Quelques minutes plus tard, une fois de plus sur pc, Weyns est parfaitement placée devant la gardienne, et dévie le tir en pleine lucarne. Le score est maintenant de 4-0 pour les locales.

Il reste 4 minutes quand le Daring parvient à inscrire leur but de la rencontre, alors que les joueuses de Manu Brunet étaient assez absentes en ce dernier quart. Le score final est donc de 4-1.

Les autres matchs

Watducks – Antwerp 1-2

27e Rebecchi (0-1), 31e Delforge (0-2), 64e Lhopital (1-2)

Gantoise – Braxgata 2-1

19e Ballenghien (1-0), 28e Van Remortel (2-0), 45e Vanden Borre (2-1)

Victory – Orée 2-2

22e Singh (0-1), 37e Bonami (0-2), 43e Tynan (1-2), 70e Tynan (2-2)

Louvain – Dragons 0-2

1re Vilar Del Valle (0-1), 34e Magis (0-2)

Le classement

1. Gantoise 21 18 2 1 81 24 56

2. Braxgata 21 13 5 3 43 22 44

3. Herakles 21 11 6 4 44 31 39

4. Dragons 21 11 5 5 60 36 38

5. Watducks 21 11 5 5 47 26 38

6. Racing 21 11 5 5 37 21 38

7. Antwerp 21 10 6 5 39 37 36

8. Victory 21 5 4 12 31 46 19

9. Louvain 21 2 5 14 16 45 11

10. Wellington 21 1 8 12 23 54 11

11. Daring 21 2 3 16 18 66 9

12. Orée 21 1 6 14 23 54 9

Le programme de la semaine : 22e j.

Antwerp – Gantoise Di 12h

Braxgata – Louvain Di 12h

Wellington – Watducks Di 12h

Orée – Racing Di 12h

Daring – Victory Di 12h

Dragons – Herakles Di 12h