Un partage logique pour un derby sans enjeu

Racing – Léopold 3-3

Racing : Gucassoff ; Vanwetter, Lambeau, Wegnez, Xavier ; Lucaccioni, Truyens, Meurmans ; De Chaffoy, Charlier, Cosyns ; puis Cabuy, Cayphas, Malherbe, Torras, Marquet

Léopold : Henet ; Zimmer, Van Strydonck, J. Verdussen, Eaton ; Leeuw, Boccard, Cuvelier ; A. Verdussen, Boon, Englebert ; puis Forgues, Baumgarten, Degroote, Muschs, Thiéry

Arbitres : MM. G. Uyttenhove et D. Van Den Eede

Cartes vertes : 63e Eaton, 63e Lucaccioni, 64e Cabuy

Les buts : 41e Cabuy (1-0), 52e Malherbe (2-0), 55e A. Verdussen (2-1), 57e Boccard (2-2), 60e A. Verdussen (2-3), 67e Charlier (3-3)

Penalty corner Racing 0/1 et Léopold 0/1

Le Léopold et le Racing n’ont pas ménagé leurs efforts durant la première mi-temps. Pendant les 35 minutes, les deux gardiens ont suivi la balle à distance. Cosyns et De Chaffoy auraient pu tromper Henet. Boon et A. Verdussen n’étaient pas loin de battre Gucassoff. En rentrant aux vestiaires, les deux phalanges uccloises en étaient toujours à 0-0. La balle circulait bien, mais il manquait un enjeu à la rencontre pour devenir passionnante.

La première véritable occasion tombait à la 40e minute avec un premier pc pour le Racing. Sur la suite de la phase, la balle revenait vers Cabuy qui trompait Henet (1-0). Henet sortait du sabot un tir cadré de Malherbe. Le Racing ne dominait pas réellement ce match qui se poursuivait sur un faux rythme. Le Léo n’y était pas. Arthur Verdussen essayait bien un tir dos au but, mais il n’était pas cadré. Malherbe profitait des largesses du Léo pour doubler la mise dans ce 3e quart. Le Léo manquait d’un peu de tout à commencer par l’agressivité dans les duels.

Le Léo s’enflammait durant le dernier quart. Arthur Verdussen était à la réception pour mettre le 2-1. Dans la foulée, le Léo recollait au score sur une reprise dans le cercle en un temps de Boccard (2-2). Boccard offrait une déviation à Arthur Verdussen qui faisait trembler les filets encore.

Charlier s’offrait un obus rentrant sur le poteau juste avant la fin (3-3). Cosyns cherchait encore Charlier dans le cercle.

Le Léopold obtenait son premier pc à la 70e minute. Boon l’envoyait à côté. Ce partage ne change rien pour les deux équipes.

Un Daring diabolique qui se sauve

Herakles – Daring 1-2

Herakles: Timmermans; Mondo, Cicileo, Le Clef, Donck, Nepote; Muir, De Kerpel, Van Dessel; Thomas, Van Damme puis de Borrenkens, Delaisse, Igau, Struyf, Vloeberghs

Daring: Feldheim; Legrain, Bonanni, Bell, Brunet; Vander Gracht, Denis, Salis; Van Linthoudt, Marqué, Esmenjaud, Leffler puis Delos, Jacqmotte, Cosyns, Wollansky

Arbitres : Mlles C. Martin-Schmets et P. Cuypers

Les buts : 57e Delos (0-1), 59e Igau (1-1), 68e Esmenjaud (1-2)

Penalty Corner : Herakles (1/7) et Daring (1/2)

Le match est interrompu à la 2e minute, les arbitres doivent éteindre les prémices d’un conflit entre joueurs adverses. La rencontre promet d’être tendue, rappelons que le Daring joue son maintien en DH d’un point de vue hockey. Les deux cercles ont déjà été visités par les deux équipes, le jeu est rapide et plutôt musclé alors que les 5 premières minutes ne se sont pas encore écoulées. Les deux gardiens sont plus que sollicités et ont tous les deux pu sortir quelques balles dangereuses et directes. Le 1er pc du Daring est sifflé, le sleep de Bell est dévié efficacement par le premier sorteur.

Le Daring débute ce 2ème quart avec une occasion en or, Leffler et Van Linthoudt forcent Timmermans à sortir au bord de cercle, il est battu, mais le défenseur local revient trop rapidement dans le dos du capitaine molenbeekois pour le laisser viser. Un instant plus tard, Timmermans doit encore s’imposer face au duo infernal. L’Herakles laisse le Daring s’énerver et se déconcentrer, ils en profitent pour être plus souvent présent dans la surface adverse. Le Daring cède son premier pc, le premier d’une longue série, sept au total. L’envoie de Nico De Kerpel est hors cadre. Après une contre-attaque du Daring, l’Herakles revient et décroche son deuxième pc. La fin de la mi-temps est sifflée, un retake également cette fois-ci Feldheim doit intervenir et sort l’envoie du stick.

La mi-temps reprend, les occasions locales également. Après avoir campé quelques minutes dans les vingt-cinq du Daring, l’Herakles se fait surprendre par une contre-attaque, qui donne lieu à un stroke. Manu Brunet s’avance mais ne cadre pas son face à face. L’Herakles repart à l’assaut des cages de Feldheim.

Vu l’expérience d’hier, le Daring ne sera pas tranquille avant la fin du match, ils avaient en effet encaissé à la 67ème minute et perdu de précieux points. Ce dernier quart sera électrique. Il faut attendre la 57ème minute pour que le marquoir décide d’entrer en action et de s’animer, d’abord via le but de Delos donnant l’avantage aux visiteurs. Repris au score deux minutes plus tard, Igau sur pc, 1-1. Plus personne ne respire correctement autour du terrain. Jusqu’à la délivrance qui arrive sur pc, Esmenjaud dévie finalement la balle dans le but alors qu’il reste 3 minutes. C’est 1-2 pour les Molenbeekois. Timmermans sort (Il annonce sa retraite quelques minutes plus tard) , mais le score reste inchangé, le Daring ne pliera pas cette fois-ci et conserve sa place en DH.

Uccle Sport sera au mieux barragiste

Uccle Sport - Orée 2-4

Uccle Sport: Flamand; G. Hainaut, Rickli, D. Hainaut, Saussez ; Moreno, Defise, Cockelaere ; Mushiete, Nelson, Amoroso; puis Chalumeau, Goyet, Houbart, Latte, Maeyens

Orée : Thieffry ; Stockbroeckx, Willems, A. Raemdonck, Dohmen; Masso, Gencarelli, Thierry; Branicki, Domene, Plennevaux; puis Bogaerts, Labouchere, Curty, J. Raemdonck, Berden

Arbitres : MM . T. Dagnelie et T. Hennes

Cartes vertes : 46e Curty, 60e G. Hainaut

Carte jaune : 49e Masso

Les buts : 17e Amoroso sur pc (1-0), 25e Domene (1-1), 33e Plennevaux (1-2), 44e Domene sur pc (1-3), 50e Goyet (2-3), 55e Domene sur stroke (2-4)

Ce match laissera beaucoup de regrets aux deux équipes. Tout d’abord pour les visiteurs car avec ce cinquième succès consécutifs, l’Orée termine la saison en boulet de canon, à quelques points du top 4. Ils pourront donc regretter l’absence de Domene en fin de premier tour, le match au Watducks, contre l’Herakles à domicile et les points perdus. Car même si Uccle Sport a ouvert la marque, ce fut bien l’Orée qui domina les échanges, porté par un Domene à nouveau très efficace .Les jeunes pousses du club purent se mettre en évidence comme Bogaerts, Labouchere les frères Raemdonck et justifier ainsi sa réputation de meilleure école de jeunes du pays. Luca Masso donnait son sentiment : « Nous avions d’autres objectifs en début de saison. Quand on voit l’enchaînement de victoires avec par exemple celle du Dragons nous donne un petit sentiment de frustration mais nous avons joué le jeu jusqu’au bout.. » En face, la défaite couplée à la victoire du Daring ne faisait pas les affaires d’Uccle. Ils devront espérer faire aussi bien ou mieux que Louvain pour se qualifier pour les barrages contre le Beerschot ou l’Antwerp. Ce ne sera pas une mince affaire pour les Merles. Ils devront rapidement se remobiliser pour le match de dimanche prochain au Daring. «Nous savions que le match de dimanche prochain serait capital pour notre saison. Nous le préparons déjà depuis quelques semaines mais nous espérions pouvoir y jouer le maintien direct. Ce n'est pas fini, nous devons rapidement mettre notre focus sur ce match et ensuite pour les barrages pour qu’Uccle Sport reste en DH » expliquait le capitaine exemplaire Jonathan Defise.

Les autres matchs

Gantoise – Braxgata 1-0

70e Goyet

Watducks – Old Club 8-3

16e Charlet (1-0), 21e Dykmans (2-0), 25e Charlet (3-0), 40e Ulrich (3-1), 47e Lectius (3-2), 56e Charlet (4-2), 60e Dykmans (5-2), 62e Charlet (6-2), 63e Ghislain (7-2), 68e Dykmans (8-2), 70e Lectius (8-3)

Louvain – Dragons 1-5

6e Raes (0-1), 17e Della Torre (0-2), 21e Lootens (0-3), 25e Mucic (1-3), 48e Martinez (1-4), 67e Cobbaert (1-5)

Le classement

1. Léopold 21 18 2 1 108 40 56

2. Dragons 21 15 4 2 85 35 49

3. Gantoise 21 14 2 5 70 38 44

4. Watducks 21 14 0 7 83 46 42

--------------------------------------------------------

5. Orée 21 11 1 9 68 48 34

6. Racing 21 9 6 6 60 53 33

7. Herakles 21 9 1 11 57 60 28

8. Braxgata 21 7 6 8 47 42 27

9. Daring 21 5 2 14 37 67 17

--------------------------------------------------------

10. Uccle Sp. 21 4 1 16 35 85 13

--------------------------------------------------------

11. Louvain 21 4 1 16 36 92 13

12. Old Club 21 3 0 18 48 128 9

Le programme de la semaine: 22e j.

Braxgata – Louvain Di 15h

Léopold – Watducks Di 15h

Old Club – Gantoise Di 15h

Dragons – Herakles Di 15h

Daring – Uccle Sport Di 15h

Orée – Racing Di 15h