Verhoeven sur le Victory en DH : "Le match le plus fou de ma vie"

Division Un Pendant toute la saison, le Beerschot et l'Antwerp ont survolé le championnat de Nationale 1. Le deuxième tour avait même pris des allures de promenade vers les demi-finales. La pression était maximale sur les deux favoris. Lors des demi-finales aller, le Beerschot avait concédé un partage étonnant à Evere. L'Antwerp n'avait pris 'que'deux buts d'avance contre le Victory qui, rappelons-le, avait coiffé sur le fil le Pingouin lors de la dernière journée de ce deuxième tour. Les manches retours étaient fort attendues même si le Bee et l'Antwerp restaient favoris. Elles ont accouché de deux surprises. Mené 4-2, le Victory a mis quatre buts en sept minutes pour se qualifier via les shoot out sur le terrain de l'Antwerp. "J'ai vécu le match le plus fou de ma vie", confie le gardien Harry Verhoeven. "J'avais dit au coach de mettre notre jeune gardien Alexis au goal pour les shoot out. J'ai 33 ans. Je n'ai jamais joué un shoot out. Je ne suis plus assez vif."