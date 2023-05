La dernière journée de championnat sera très mouvementée chez les dames. Si Gand et le Braxgata sont assurés de leur place. Il reste deux tickets à distribuer pour le play-off. L’Herakles, 3e, reçoit le Dragons, 4e. Aucune des deux équipes ne peut tabler sur un partage car il reste trois poursuivants à l’affût : le Watducks, le Racing et même l’Antwerp.

Seule certitude, le vainqueur d’Herakles – Dragons sera troisième. Derrière, le Watducks, s’il bat le Wellington engagé dans la lutte pour le maintien, profitera des points perdus entre l’Herakles et le Dragons pour assurer la quatrième place. Si le Watducks se loupait, le Racing, qui se déplace à l’Orée, qui joue aussi sa survie en DH, pourrait coiffer tout le monde. Si les Uccloises signent un gros score, elles pourraient même passer devant le Watducks même si les Brabançonnes battent le Well. Vous suivez toujours ? Ajoutez encore l’Antwerp qui a besoin de quelques miracles pour se hisser dans le top 4.

En d’autres termes, personne n’a intérêt à sortir les calculettes. Le Watducks et le Racing ont besoin de signer des gros cartons avec des socres fleuves. Les deux clubs espéreront aussi un partage de l’Herakles face au Dragons.

Avec un point d’écart entre le 3e et le 6e, il reste de nombreuses possibilités.

En bas de classement, Louvain, Well, Daring et Orée se tiennent sur quatre points. Là aussi, tout est possible. Une dernière journée de dingue.

Le programme de la 22e journée

Antwerp – Gantoise Di 12h

Braxgata – Louvain Di 12h

Wellington – Watducks Di 12h

Orée – Racing Di 12h

Daring – Victory Di 12h

Dragons – Herakles Di 12h

Le classement

1. Gantoise 21 18 2 1 81 24 56

2. Braxgata 21 13 5 3 43 22 44

3. Herakles 21 11 6 4 44 31 39

4. Dragons 21 11 5 5 60 36 38

-------------------------------------------

5. Watducks 21 11 5 5 47 26 38

6. Racing 21 11 5 5 37 21 38

7. Antwerp 21 10 6 5 39 37 36

8. Victory 21 5 4 12 31 46 19

9. Louvain 21 2 5 14 16 45 11

--------------------------------------------------

10. Wellington 21 1 8 12 23 54 11

--------------------------------------------------

11. Daring 21 2 3 16 18 66 9

12. Orée 21 1 6 14 23 54 9