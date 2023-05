Pour ces 2 équipes, le plus dur a été fait dimanche passé et la semaine a été marquée par une phase de décompression bien compréhensible.

Harry Verhoeven (Victory) confirmait cette lecture des choses: » Ce fut un match cool, cela s’est vu sur des détails. On a dominé puis on a eu un coup de mou pour finalement prendre le dessus physiquement. »

Gregory Gucassoff le taulier étoilé ne disait pas autre chose: » La pression était retombée, on était presque en vacances. Nous étions moins impliqués après cette fantastique quinzaine. »

Ces 2 équipes vont se retrouver à Anvers dimanche en espérant finaliser les choses en se donnant du plaisir.

Match pour la 3e place: Antwerp-Beerschot: 4-3

Ces 2 équipes étaient meurtries après leurs déconvenues de dimanche passé.

Le travail consistait essentiellement à remobiliser les troupes pour ces premiers barrages.

John Golberg T1 du Bee mettait cet aspect des choses en évidence: » Je suis content de la réaction de mes joueurs. J’ai un regret: ne pas avoir tué le match à 2-3, car il y avait la place. En sport quand tu domines sans marquer, il y a danger. »

Niels Van Straaten (Antwerp) lui mettait leur efficacité en évidence: » Nous avons mieux profité de nos opportunités. Le Bee a eu des possibilités avec de nombreux pc. Nous avons été plus efficaces. »

Les pronostics pour dimanche? C’est du 50/50

Course pour le maintien

Amicale- Wellington: 3-1

La victoire locale ne souffre pas de discussion malgré une lutte acharnée des Ucclois.

Renaud Pangrazio (Amicale) était déjà branché sur le prochain match: « Nous avons eu 9 pc et nous étions mieux en place. Nous avons eu plein d’actions mais ce ne fut pas facile tant le Well s’est accroché.

Dimanche, ce sera une vraie finale définitive cette fois contre le Langeveld. Il faudra des arbitres qui tiennent la baraque. »

De son côté, Thibault Pierrard mettait en évidence la situation peu confortable du Well: » Notre sort est scellé mais nous voulons sortir la tête haute alors que ce n’est pas évident. La victoire de l’amicale est méritée mais nous aurions pu créer le doute ni nous avions profité de nos moments forts au 1e quart. »

Rasante-Langeveld : 1-0

Défensivement bien en place les verts ont remporté cette rencontre qui fut très serrée.

Quand on obtient 10 pc sans conclure, il devient difficile de gagner un match.

Michel Van Rysselberghe pilier de la Rasante insistait sur leur 2e quart: « Ce fut notre belle période, nous avons eu quelques occasions. Le Langeveld a eu de nombreux pc, mais nous avons bien défendu! »

Thibault Van Haelen (Langeveld) regrettait la situation dans laquelle se trouve son équipe: » Nous avons longtemps mené cette série et maintenant nous voilà 4e! Nous n’avons plus notre sort entre nos mains. »

Il est clair que ce dernier Langeveld-Amicale vaudra le déplacement.

Malines-Polo: 1-1

Malines a clairement oublié de tuer le match avec 34 entrées dans le cercle (14 pour le Polo) une flopée de pc et de grosses occasions.

Ce scénario peut être préjudiciable contre une équipe comme le Polo.

Pieter Theuniers T1 de Malines était malgré tout satisfait: » C’était une rencontre très disputée. On a voulu mettre du rythme, on a eu de nombreuses possibilités…mais le Polo y a cru jusqu’au bout. »

Benjamin Van Hove (Polo) insistait beaucoup sur la réaction: » Malines nous a dominé et le score 1-0 était logique. On perd 2 joueurs sur blessure et notre gardien nous laisse dans le match. On s’est accroché et à l’ultime minute, on égalise sur stroke. Cela nous permet de rester dans le coup… »

Donc , nous avons 5 équipes sur 2 points…la dernière journée sera chaude car les équipes se tiennent de près… Tout pronostic semble aléatoire vu les surprises qui ont émaillé cette compétition ...