Qui aurait pu croire à un tel dénouement à l’issue du 1e quart ? Personne tant la domination gantoise avait été outrageuse. Le Racing fort regroupé défensivement faisait le gros dos en 4-4-2 et souffrait devant les coups de butoir des visiteuses. Gerniers dans l’entrejeu profitait des espaces pour porter le danger. L’entrejeu était aux mains des Gantoises et le Racing se retrouvait souvent à 11 dans ses 25. De plus les joueuses locales avaient de grosses difficultés à sortir, leurs reconversions s’arrêtant souvent au 50.

Ce qui devait arriver, arriva, descente en puissance de Gerniers passe lumineuse à Ballenghien qui d’un superbe envoi sollicite Grimard qui malheureusement pour elle repousse vers Sinia qui conclut. A ce moment du match ce n’est que mérité. Et puis petit à petit le Racing sort de sa tanière et tente d’équilibrer les échanges. Le placement défensif commence à poser de sérieux problèmes aux Gantoises que l’on sent moins entreprenantes. Sur leur 1e pc, Englebert marque, les Uccloises reviennent au score. Le match devient plus équilibré mais Grimard se met quand même plusieurs en évidence sur plusieurs occasions visiteuses. Devant une défense remarquablement organisée autour de Duquesne, les Gantoises se cassent les dents et deviennent moins précises. Le soufflé retombe malgré quelques fulgurances qui ne déstabilisent plus l’arrière-garde locale. La rencontre devient brouillonne. Les Gantoises tentent de démarrer le 4e quart en trombe mais en vain.

Grimard très en verve sauve un pc pleine lucarne et l’organisation défensive locale est de qualité. Et puis coup de semonce un centre tendu de Juliette Willems trouve Gil Boon isolée au 2e piquet…c’est 2-1, il reste 13 minutes à jouer. Les visiteuses accusent le coup et les joueuses du Racing survoltées s’accrochent. Le double rideau défensif pose de gros problème les Gantoises ne trouvent plus l’ouverture. Grimard se met encore en évidence sur un tir tendu 4 minutes avant la fin. Le moral a changé de camp. Le match retour vaudra la peine d’être vécu. C’est donc la 2e défaite de la saison pour les Gantoises…et 2X contre le Racing. Demain suspense assuré

RACING: Grimard; Duquesne, François, Lesgourues ; Englebert, Rasir, A.Willems, Ponthieu, De Mot, Goffinet, J.Willems puis Puvez, Varoqui, François, Boon

GANTOISE : De Ryck ; Lanckneus, Vanden Borre, Van Den Abeele, Brasseur ; Nelen, Gerniers, Oviedo ; Ballenghien, Bonastre, Sinia ; puis Scheurs, Gaspari, Cuffez, Van Remortel

Arbitres : Mme T.Bellemans et M L. Larcier

Cartes vertes : 32e Lesgourges, 61e Rasir

Carte jaune : Arnau

Les buts : 16e Sinia(0-1), 29e Englebert sur pc (1-1), 57e Boon (2-1)

Penalty corner : Racing (1/2), Gantoise (0/6)

DRAGONS - BRAXGATA : Courte mais précieuse victoire du Dragons

Rien n’est fait mais le Dragons continue sa série de victoires depuis la coupe d’Europe en Italie. Les occasions ne furent pas légion et ce fut sur un stroke que Magis inscrivait le seul but de la rencontre. Notons la rencontre de bonne facture de Delphine Marien, dont les débordements sur le flanc droit ont fait mal à la défense visiteuse. Pour le Brax, avec une Stéphanie Vanden Borre bel et bien sur le terrain (elle était incertaine suite à une blessure datant du week-end dernier), il faudra se montrer un peu plus incisif et plus mordant, surtout dans la dernière partie du terrain. Rien n’est joué, le suspense reste entier avant la manche retour demain à 13H30 sur le terrain du Braxgata

Le Dragons entra bien dans la partie et dès la première minute, De Groof envoya un flat puissant dans le cercle adverse, provoquant un pc. Le flat de la même De Groof était contré, la balle arriva à Gil qui tira à côté de l’objectif. Rebelote trois minutes plus tard pour la même Gil, son tir en revers fut bien écarté par Sotgiu, attentive. Le Dragons domina les échanges en ce premier quart et il fallut attendre la 12e pour assister à la première incursion du Brax dans le cercle du Dragons via Versavel et McCann. Les visitées obtinrent le second pc de la rencontre, à nouveau tiré par De Groof. Sotgiu se coucha pour écarter la balle.

Le Brax réagit durant la première moitié du second quart, d’abord avec un centre de Versavel qui passa devant le but. Ensuite par une toute grosse occasion pour Ikegwuonu esseulée devant Bussels après une passe venue du flanc droit. Elle tira sur la gardienne. Le Dragons reprit ensuite les rênes de l’entrejeu mais la dernière occasion de la mi-temps fut pour le Brax avec deux pc consécutifs. Sur le second, le tir de Vanden Borre fut considéré comme dangereux.

La seconde mi-temps reprit avec deux phases identiques dans chaque sens, à savoir un centre au cordeau devant le but qui n’était pas touché par une attaquante. Le match s’anima en milieu de troisième quart avec un envoi trop enlevé de Caarls puis par un déboulé de Delphine Marien sur la droite. Sa vivacité lui permit d’éliminer quelques adversaires et de rentrer dans le cercle. Elle rata son shoot qui passa loin à côté. Peu après, le Dragons obtint deux pc consécutivement. Le second fut écarté du gant par Sotgiu.

Le Dragons héritât d’un nouveau pc durant le dernier quart. De Groof le tira dans le but mais au-dessus de la planche. Vanden Borre joua rapidement le dégagement vers ses avants qui butèrent sur une excellente Bussels. Après un joli numéro de soliste, Cedres provoqua un pc. Qui amena un stroke pour un pied sur la ligne d’une défensive sur le tir au rebond. Magis prit ses responsabilités et transforma le stroke en prenant Sotgiu à contre-pied à la 57e. Un avantage plutôt mérité. Le Brax eut du mal à s’en remettre et Delphine Marien, virevoltante, passa en revue avec sa vitesse tout le flanc droit et adressa un centre en retrait que personne ne toucha. Le Dragons conserva la balle et pendant la petite dizaine de minutes qui suivit le but. En fin de rencontre, le Brax poussa et obtint des pc qui n’aboutirent pas. La dernière occasion de la rencontre échut à Vanden Borre qui arma une lourde frappe en revers que Bussels écarta du gant. Le score n’évolua plus. Notons la bonne prestation des deux gardiennes et du duo arbitral.

Dragons: Bussels; De Groof, Emme, Jakus, D. Marien; Magis, Cedres, Gil ; Vilar, Raye, Barden ; puis A. Marien, O. Marien, Verboven, Roels, Struyf

Braxgata : Sotgiu ; Li. Hillewaert, Vanden Borre, Dujardin; Lo. Hillewaert, Lacina, Vandermeiren, Caarls; Versavel, McCann, Van Dieren; puis Ikegwuonu, Albertyn, Scheers, Dewaet, Van Onsem

Arbitres: MM. L. De Clercq et M. Jooris

Cartes verte : 42e A. Marien

Le but : 57e Magis sur stroke (1-0)

Penalty corner : Dragons 0/6 Braxgata 0/4