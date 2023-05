Gand en démonstration face à un Dragons en panne

Gantoise – Dragons 5-0

Gantoise : Santiago ; Madeley, M. Deplus, T. Deplus ; Kina ; Goyet, Murray, Masson ; Tynevez, Hellin, Duvekot ; puis Desgouillons, T. Clément, Esquelin, M. Clément.

Dragons : Van Doren ; M. Lootens, Della Torre, Geers, Harte ; Rubens, Denayer, Gougnard ; Martinez, Crols, Govers ; Puis T. Luyten, M. Luyten, Raes, Foubert, L. Putters.

Arbitres : MM. L. Dooms et D. Van Den Eede

Cartes vertes : 15e L. Putters, 37e Rubens, 44e Madeley

Carte jaune : 59e Crols

Les buts : 4e Hellin (1-0), 17e Esquelin sur suite de pc (2-0), 57e Goyet sur pc ( 3-0), 59e Kina sur pc (4-0), 66e Hellin (5-0)

Penalty corner : Gantoise 3/9 et Dragons 0/3

Gand a proposé une véritable démonstration devant ses supporters pour battre nettement un Dragons très timide (5-0). Durant toute la rencontre, les Gantois ont dominé leur sujet en proposant un jeu offensif et réfléchi. L'expérience de la finale de l'an passé a été précieuse pour gérer ce premier rendez-vous en play-off. Les Buffalos ont mis une grosse rigueur dans tout ce qu'ils ont fait sur le terrain durant 70 minutes. Certes, le Dragons aurait pu revenir à 2-1 dans le 3e quart, mais la défense locale a été solide aussi. Santiago a eu 3 ou 4 balles peu dangereuses à sortir sur l'ensemble de la rencontre.

Dès l'entame du match, Hellin avait d’abord cherché à dévié le premier sleep de Kina à la 2e minute. La minute suivante, le même Hellin était plus en réussite sur sa déviation sur un gros tir de Murray. Les Buffalos avaient clairement pris l’ascendant durant l’entame de match. Esquelin, à son tour, déviait un nouveau centre, mais Van Doren la touchait parfaitement. Gand poussait avec six autres pc durant le premier quart. Le Dragons n’a pas existé durant ce premier quart. Le 7e pc était déjà sifflé à la 16e minute en faveur des Buffalos. Le pc débouchait sur une série de trois tirs dont la reprise victorieuse de Esquelin (0-2). Le score était logique.

Le Dragons se réveillait avec deux petites alertes sorties par Santiago sans souci. Le deuxième quart restait bleu et blanc avec des occasions très rares de deux côtés. En 35 minutes, les Anversois n’ont provoqué que trois tirs peu dangereux. Du côté des Gantois, on a géré sans trop de pression.

Le troisième quart démarrait par une série de deux pc pour Govers à la 40e minute. Le Dragons n’en profitait pas. La plus belle occasion tombait du stick de Duvekot. Van Doren était sur la trajectoire. Le Dragons obtenait un 3e pc en fin de 3e quart. Le sleep de Della Torre était contré par le premier sorteur. Martinez récupérait une balle dans le cercle et tirait à côté du but. Govers était sur la trajectoire, mais ne la touchait pas.

Dans le dernier quart, Govers récupérait une balle dans son dos et centrait pour Martinez qui était maladroit. Gand réagissait en provoquant un 8e pc. Kina trouvait la déviation de Goyet en pleine lucarne (3-0). Crols mettait au tapis Tynevez. Il prenait une jaune et offrait un 9e pc à Gand. Kina l’envoyait en pleine lucarne (4-0). Gand gérait avec maturité cette phase aller. Le Dragons en perdait ses basics. Masson servait Hellin qui mettait son 2e but de l’après-midi et le 5e pour Gand.

L’équipe la plus en forme du 2e tour a complètement raté son match le plus important de la saison.

On ne gagne pas une demi-finale à l’aller, mais Gand a fait un énorme pas vers une deuxième finale en deux ans. Il restera à confirmer dimanche à 13h30 sur le terrain du Dragons à Brasschaat.

Léger avantage pour le Watducks

Watducks - Léopold 4-3

Watducks: Vandenbroucke; van Marcke, Dumont, Charlet, Willems; de Paeuw, Sidler, Wilbers; Ghislain, Rogeau, Dykmans puis Van Oost, Petit, Depelsenaire, De Backers, Langendries

Léopold: Henet; Forgues, Van Strydonck, Muschs, Zimmer; Boccard, Cuvelier, Baumgarten; Englebert, A. Verdussen, Boon puis Poncelet, De Trez, Degroote, Leeuw, Thiéry

Arbitres : MM. Pontus et Hennes

Cartes vertes : 28e Dumont, 48e Boccard

Carte jaune : 69e Verdussen

Les buts : 10e Charlet sur pc (1-0), 16e Muschs sur pc (1-1), 28e Degroote (1-2), 38e Charlet sur stroke (2-2), 39e Boon (2-3), 57e Wilbers (3-3), 70e Charlet sur pc (4-3)

Penalty Corner : Watducks (2/4) Léopold (1/3)

"Nous ne sommes qu’à la mi-temps d’une rencontre de 140 minutes. Ils mènent au score, mais tout est possible demain", ce sont les premiers mots de Tom Degroote à la sortie du terrain. Cette première manche de la demi-finale opposant le Watducks au Léopold était digne des plus grandes finales. Après avoir ouvert le score sur pc, les locaux ont vu revenir une équipe uccloise très organisée. D’abord 1-1 sur pc, et ensuite 1-2 par Degroote. C’est même quelques instant le score de 1-3 qui est annoncé, mais le but est annulé après une longue discussion entre arbitres et capitaines.

Le match reste intense sur la longueur et dès la reprise des hostilités, Charlet doit prendre ses responsabilités et convertir le stroke sifflé en faveur du Watducks. Il ne tremble pas, mais fait bien trembler les filets de Henet. C’est 2 partout, balle au centre, tout est à refaire. Le jeu du chat et de la souris se poursuit, en effet, à peine une minute s’écoule que le Léopold dépasse à nouveau les canards par un but de champs de Boon. Le capitaine répond à son homologue. Le marquoir ne bouge plus pendant un long moment, mais ce n’est pas le cas des formations sur le terrain, le jeu est beau et rapide. Le Watducks, porté par son public, parvient à s’offrir une occasion en or que Wilbers ne rate pas. Cela sera au moins un partage se dit-on dans les tribunes. C’est sans compter sur la hargne des joueurs waterlootois qui y croient jusqu’au bout. Ils décrochent intelligemment un pc en toute fin de rencontre, le Léopold étant quelque peu déconcentré par la carte jaune desservie à Verdussen. Charlet, une fois de plus, prend ses responsabilités et inscrit sur le fil le 4-3 victorieux.

L’avantage est minime mais présent et est du côté du Watducks, n’oublions pas que demain la rencontre se joue au Léopold et que Eaton revient après sa suspension.

Programme de dimanche

Léopold - Watducks Dimanche 13h30

Dragons - Gantoise Dimanche 13h30

Les finales se joueront jeudi, samedi et dimanche prochains.