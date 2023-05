La Gantoise ne trébuche pas et se rend en finale

Gantoise - Racing 3-1

Gantoise: De Ryck; Lanckneus, Vanden Borre; Brasseur, Ovideo, Gerniers, Nelen; Bonastre, Sinia, Schreurs, Ballenghien puis Vandenabeele, Van Remortel Cuffez, Gaspari, Geiregat

Racing: Grimard; Duquesne, J. François, Puvrez, Lesgourgues; Englebert, Rasir, A. Willems, Ponthieu; Boon, De Mot, puis Varoqui, R. François, Goffinet, J. Willems

Arbitres : MM. N. Reinhard et A. Peron

Cartes vertes : 18e De Mot, 23e Van Den Abeele, 28e Englebert,

Carte jaune : 33e J. Willems

Les buts : 20e Bonastre (1-0), 35e Ballenghien sur pc (2-0), 40e Ballenghien sur pc (3-0), 63e Englebert (3-1)

Penalty corner : Gantoise (2/4) Racing (0/5)

Rappelons que le Racing mène lors de cette deuxième rencontre, elles se sont imposées 2-1 hier à domicile. C’est donc à la Gantoise de tout faire pour éviter de trébucher comme le Léopold vient de le faire, après avoir dominé l’entièreté du championnat.

Ovideo provoque la première occasion du match, les attaquantes locales sont extrêmement hautes sur le terrain, on sent qu’elles ne veulent pas perdre de temps. Bonastre, Ballenghien et Ovideo ne décampent pas du cercle. Duquesne sauve les siennes en empêchant Gerniers d’armer un shot qui aurait certainement pu être fatal. La rencontre est bien lancée. Le Racing doit être vigilant et solide en défense afin de ne concéder aucun pc. Au quart d’heure de jeu, Sinia déboule dans le dos de l’adversaire et reçoit une splendide passe de Ballenghien, la synchronisation est presque parfaite, la glissade manque de quelques centimètres la balle, Grimard aurait été trompée. Un instant plus tard, le premier duel entre Ballenghien et Grimard a lieu, à bout portant, c’est Grimard qui sort vainqueur. Le marquoir ne s’est pas enclenché dans le ce premier quart.

Le Racing reprend la rencontre en étant directement réduit à 10, France de Mot est invitée à rejoindre les chaises après une intervention fautive sur Gerniers. La Gantoise profite parfaitement de cette supériorité numérique en allant inscrire le premier but de la rencontre. Une passe puissante de Gerniers destinée à Ballenghien est finalement déviée par Bonastre. Surprise, Grimard ne peut rien faire. C’est 1-0, et donc 2-2 dans cette demi-finale. C’est au tour de la Gantoise d’être réduite à 10, Van Den Abeele sera écartée deux minutes. Le Racing est également proche de profiter de son surnombre, premier shoot de Goffinet. Finalement c’est un pc qui sera sifflé, le premier du match. Brasseur sort trop rapidement. Le pc est aussitôt rejoué, avec uniquement 3 défenseuses et la gardienne. L’arbitre siffle stroke mais revient sur sa décision et donne un troisième pc, la gardienne étant en effet encore présente entre la défenseuse prenant la balle sur le pied et le but. De Ryck s’impose proprement sur cette 3ème tentative. Le marquoir ne changera pas sur ces actions. Englebert, pour cause d'anti jeu reçoit la 3ème carte verte de la rencontre. En fin de première mi-temps, le Racing est une nouvelle fois réduite à 10 mais par une carte jaune cette fois-ci, Juliette Willems stoppe fautivement Ballenghien. Juste avant la fin du temps, la Gantoise obtient un pc. La feinte est originale, et donne lieu à un second pc. Ballenghien y va directement et inscrit le 2-0.

La Gantoise commence fort ce troisième quart et va chercher son troisième pc de la rencontre. Ballenghien sleep et fait trembler les filets de Grimard, imprenable, c’est 3-0. Grimard s’interpose sur une nouvelle occasion des joueuses locales. La Gantoise n’en a pas fini et veut clairement aggraver encore plus le score. Elles ne lâchent pas le cercle adverse. En toute fin de quart temps, la Gantoise obtient son 4ème pc, rappelons que jusqu’ici elles en ont marqué 2 sur 3. Mais cette statistique ne sera plus aussi favorable. Le sleep de Ballenghien n’est pas cadré.

Alors que Xavi Arnau l’a ordonné à ses joueuses lors du break « C’est maintenant qu’il faut jouer, tout donner et mourir sur le terrain » le jeu se calme quelque peu, et les joueuses s’essoufflent. Le Racing parvient à être un peu plus présent dans la moitié de terrain adverse mais cela n’est pas encore efficace ou payant. Jusqu’à ce que le Racing inscrive le 3-1 à la 63ème via Englebert. La Racing presse jusqu’à obtenir un pc, le stopping n’est pas bon. La balle reste dangereuse et redonne lieux à un nouveau pc. Mais le sleep est trop faible pour partir correctement. La Gantoise l’emporte 3-1.

Le Dragons en finale, un vrai miracle

Braxgata - Dragons 2-1 (shoot out 3-4)

Braxgata: Sotgiu ; S.Vanden Borre, Dujardin, Li. Hillewaert; Lacina, J. Vandermeiren, Caarls, Lo. Hillewaert; Mc Cann, Dewaet, Versavel ; puis Ikegwuonu, Van Onsem, Albertyn, Van Dieren, Scheers

Dragons: Bussels; De Groof, Emme, Jakus, D.Marien; Cedres, Magis, Gil ; Vilar, Barden, Raye ; puis O.Marien, A.Marien, Verboven, Roels, Struyf

Arbitres : Mme A. Mahieu et M A.C. Colemonts

Cartes vertes : 20e Lacina, 31e D.Marien, 49e Caarls,

Les buts : 10e Versavel (1-0), 19e McCann (2-0), 62e Magis sur pc (2-1),

Penalty corner : Braxgata (0/4), Dragons (1/3)

Le Braxgata démarre en 3-4-3 et essaie de poser son jeu avec quelques fulgurances signées Vanden Borre.

Au début, il y a beaucoup de déchets de part et d’autre. Les équipes ne se livrent pas, le match reste fermé.

Petit à petit, le Brax prend la rencontre en mains et à la 10e Versavel fait 1-0 en déviant un centre tendu de Lore Hillewaert. Cela débloque la rencontre et quelques minutes plus tard, la même Versavel dévie une balle sur la latte… Mc Cann surprend ensuite une défense visiteuse apathique en faisant 2-0 à la 19e. A ce moment, il n’y qu’une équipe sur le terrain. Il n’y a pas de révolte de la part des visiteuses qui utilisent soit l’effort individuel soit le tir de loin demandant une déviation…mais en vain. Les joueuses locales très en verve gagnent les duels et donnent du rythme aux échanges. Sotgiu doit sortir devant De Groof, ce sera un des seuls dangers pour l’arrière garde locale organisée de mains de maître autour de Vanden Borre. Les joueuses du Dragons subissent les échanges et ne sont guère dangereuses dans leurs lentes reconversions. Les Visiteuses n’y sont pas.

A la 52e elles se créent une occasion avec une balle qui trainent le long de la ligne. A ce moment, on se dit que si le Brax ne se met pas à l’abri avec un 3e but, il pourrait y avoir danger.

62e pc :Magis fait 2-1…on sent le match tourner… Le moral regonflé, les visiteuses terminent mieux la rencontre… Les joueuses du Brax ont eu un coup sur la tête.

On en vient aux S.O : la meilleure joueuse sur le terrain rate son 1e S.O puis son second, elle le rate aussi…Vanden Borre qui avait été remarquable pendant le match symbolise la chute de son équipe. Les Dragons gagnent 4-3 aux S.O. L’incertitude du sport… Miracle… Injustice Tous les sentiments étaient mélangés…joie indescriptible côtoyait les pleurs et l’immense déception.

Le programme de la semaine

Finales

Dragons – Gantoise Sa 13h45

Gantoise – Dragons Di 13h45

Matchs pour la 3e place

Braxgata – Racing Jeu 13h30

Barrages

White Star – Louvain Sa 12h

Louvain – White Star Di 12h