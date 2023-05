Finale : le Victory, un titre qui récompense tout un club

VICTORY – White Star (4-2) 2-0

Le Victory a achevé la saison par une double victoire en finale contre le White Star. Les deux équipes étaient déjà assurées de remonter en Division Honneur. Il y a deux semaines, le Victory et le White Star avaient ébloui la planète hockey en battant les deux géants, l’Antwerp et le Beerschot. Il restait aux deux équipes à batailler pour le titre qui a surtout une valeur symbolique. Après des journées de fête, les Anversois et les Bruxellois ont disputé un match de 140 minutes qui a tourné à l’avantage du Victory. Déjà vainqueur au White Star, le ‘Vic’a confirmé à la maison en l’emportant 2-0. Un vainqueur pas franchement attendu en début de saison.

”La victoire a été assez facile au terme d’un match brouillon. Je n’ai pas joué”, confie Harry Verhoeven qui ne tarit pas d’éloges sur son jeune remplaçant, Alexis Vanhaveren. “Chapeau à lui car il sort une clean sheet au terme d’un match peu structuré. Nous avons été efficaces sur pc avec un stroke et un sleep de Plochy. Physiquement, nous avons dominé. On a été porté par une grande foule. Ce titre n’est pas anecdotique. Je le vois comme une récompense pour tous les efforts consentis par le club depuis des années. Le Victory est resté bien trop longtemps dans l’ombre. La DH nous aidera à grandir et à apprendre plus vite. Il est temps que les hommes rejoignent les femmes au sein de l’élite. C’est le début d’une belle histoire.”

Match pour la 3e place : l’Antwerp a fait la moitié du chemin

Beerschot – ANTWERP (3-4) 2-3

Paradoxalement, la petite finale était plus attendue car elle envoie le vainqueur en barrage contre le 10e de Division Honneur, Uccle Sport. Le Beerschot et l’Antwerp ont d’abord dû digérer leurs revers lors des demi-finales. Les deux descendants de DH étaient les grands favoris pour la remontée. “Je ne peux pas dire que nous avons mieux accepté notre défaite en demi-finale”, dit Niels Van Straaten qui rappelle les circonstances. “Nous avons pu goûter à la qualification pour la finale. Nous avons pris quatre buts en sept minutes. Nous perdons ensuite aux shoot out. Mentalement, nous avons vraiment souffert. Nous étions à quelques millimètres de la Division Honneur. Nous avons senti le goût de la qualification. Toute la semaine, nous avons été down. Nous sommes restés dans notre bulle. Mais, on a digéré.”

Lors de la petite finale, l’Antwerp a battu le Beerschot à deux reprises. Dimanche, à Kontich, l’Antwerp a surtout mieux défendu. “Nous avons fait la différence sur pc”, reprend Niels Van Straaten. “Les deux matchs étaient identiques. Le Beerschot a toujours dominé les troisièmes quarts. Mais, nous avons été plus efficaces dans les cercles. Notre pc défensif a été très bon. Je crois que le noyau de l’Antwerp était plus qualitatif.”

L’Antwerp a remporté le droit d’y croire toujours. Ce week-end, les Anversois s’attaquent à un double match contre Uccle Sport. “Nous sommes à la moitié du chemin. Il nous reste encore deux victoires à aller chercher. Uccle joue bien contre des grandes équipes, mais semble avoir plus de balles quand elle doit faire le jeu. Je ne vois pas vraiment un favori. La pression sera plus sur leurs épaules. Nous sommes contents d’être là même si la défaite contre le Victory a été dure. Je connais assez mal Uccle Sport. J’ai entendu parler d’un Chilien en défense et d’un U21 au milieu. Nous les avions joués et battus en amicale la saison passée, mais le contexte sera très différent.”

De son côté, John Goldberg ne cachait pas sa déception de voir le Beerschot échouer au pied du podium. “Le sport peut être dur, mais nous n’avons pas réussi à amener le niveau au moment nécessaire. Nous sommes tous en face du miroir pour le moment. Moi le premier. Puis, nous verrons vers l’avant. L’Antwerp a bien joué. Je les félicite. Pour les deux équipes, la situation était compliquée. Je souhaite bonne chance à l’Antwerp et à Uccle Sport.”

Matchs pour le maintien : Malines et l’Amicale de justesse

Langeveld – Amicale Anderlecht 3-3

Le Langeveld a longtemps cru tenir le bon bout dans cette course au maintien. Mais, la fin de campagne a été catastrophique du côté du Lang avec un très maigre deux sur quinze au moment où il fallait charbonner. Le partage à la maison face à l’Amicale a été la goutte d’eau de trop.

Le premier bénéficiaire de cette chute n’est autre que leur adversaire du jour, l’Amicale Anderlecht. Renaud Pangrazio and co ont ramené un point synonyme de maintien en Division Un. L’Amicale n’a pas terminé en boulet de canon sa campagne avec un huit sur 15. Cela a suffi à leur bonheur. “Le match était tendu. On aurait pu être plus relax. Ils mènent 1-0 sur leur premier pc. Je me claque. On met un tape. On égalise à 1-1. On mène 1-2 à la pause. Ensuite, c’est 1-3. On était relax. Le Langeveld a sorti son gardien à 13 minutes de la fin. Ils se créent des occasions et mettent deux buts. Nous étions dans le dur lors des quatre dernières minutes. Le partage est mérité. Eux auraient pu avoir un peu plus”, dit Renaud Pangrazio.

La saison est réussie. “L’objectif est atteint. On rêvait du top 8. Puis, nous visions le maintien. Quand tu vois les équipes, les quatre descendants ont le niveau de la D1. Nous savions que le match nul était suffisant.”

Le club en a profité pour faire la fête à une légende, Fabrice Bourdeaud’hui. “Il avait annoncé que c’était son dernier match avec Jérôme Dekeuleneer ainsi que Nicolas Meerschaert. Moi, je continuerai encore un an.”

Wellington – Malines 1-2

Le Wellington était le seul club qui n’avait plus rien à jouer lors de cette dernière journée. En revanche, Malines savait qu’un succès les maintiendrait en D1. “Nous sommes très contents de pouvoir nous maintenir en D1”, a réagi le coach de Malines, Pieter Theuniers. “L’équipe a bien réagi après un premier tour très difficile. Nous n’avons pas eu beaucoup de réussite. On méritait mieux. Le deuxième tour ne laissait pas beaucoup de temps pour réagir. La pression était grande. L’émotion aussi. Mes joueurs ont bien bossé aux entraînements et ont bien géré les matchs. J’ai vu cette saison des joueurs déterminés. Ils reviennent de loin. Cette première place est une belle récompense. Des équipes avec beaucoup de qualités descendent à commencer par le Wellington. Nous les battons 1-2 avec beaucoup de difficultés. Ils se sont battus jusqu’au bout. Bravo à eux. Nous mettons le 0-1 dans le premier quart. Nous oublions de marquer les 0-2 et 0-3. Le Well revient alors sur stroke à 1-1. Nous étions plus nerveux en deuxième mi-temps. A 10 minutes de la fin, nous mettons le 1-2. La saison s’achève bien. Nous sommes déjà impatients de repartir à l’entraînement pour préparer la saison suivante. Je félicite le bottom 6 pour cette belle bataille avec une mention spéciale pour la Rasante qui a beaucoup progressé. Maintenant, place au repos.”

Polo – Rasante 0-2

La Rasante n’avait plus tout à fait son sort entre les mains. Elle dépendait des résultats des autres. Finalement, le décompte final est cruel. Les Bruxellois ont pris les trois points au Polo en rendant un clean sheet. Mais, la Rasante reste derrière l'Amicale à cause d'un nombre de victoires plus faible. Un écart minime. La Rasante était partagée entre la déception et la fierté. “Nous avons effectivement un sentiment de fierté car nous ne perdons qu’un match sur tout le deuxième tour. Cela en dit long sur notre mentalité. Nous avons livré de beaux ‘bottom 6’. Pour la suite, nous verrons ce qu’il se passera. La direction devra parler avec les joueurs pour voir ceux qui continuent ici et ceux qui partiront. Nous verrons alors plus clair. Personnellement, je ne sais pas encore. Nous allons bosser pour revenir en D1 dans un an”, conclut Michel Van Rysselberghe.

Classement (10/10) : 1. MALINES 22 pts ; 2. AMICALE ANDERLECHT 21 (+8) ; 3. Rasante 21 (+5) ; 4. Langeveld 19 ; 5. Polo 18 ; 6. Wellington 11.