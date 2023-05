Lors de la dernière journée de division Honneur, Louvain a été dépassé par le Wellington. L’équipe de Mick Beunen devait donc tenter de se sauver face à un inattendu White Star, autoritaire meneur de la Nationale 1, surpris lors des demi-finales par un Pingouin plus malin. Le White est passé par le chas de l’aiguille (les shoot-outs) face à un Mechelse volontaire. Problème du White : le stress plus que le hockey. Les arbitres MM Van Twembeke et De Winter se trouvaient devant une rencontre à haute importance, devant un public finalement peu nombreux malgré l’enjeu énorme pour les deux clubs. aussi nombreux que lors d’une finale de championnat. Deux pc d’entrée Pour donner du goût à la rencontre, les deux équipes forçaient un pc aux 2e et 4e minutes : Van Lindt et Dalla Vittoria annonçaient la couleur (1-1). Une couleur qui allait quelque peu pâlir lorsque Louvain prenait l’avantage de la possession de balle et du jeu dans un premier quart sans gros danger pour les deux défenses. Le White n’allait se montrer dangereux qu’en toute fin de premier quart, ce que confirmait Lionel Sempoux, le T1 everois : « On a plutôt bien géré ce premier moment de la rencontre, après, cela s’est gâté… » Effectivement, même si Louvain perdait pas mal de balles lancées en profondeur, le White semblait manquer de combativité collective et laisser l’initiative aux locales. Au 3e pc louvaniste, un gros cafouillage voyait Vanhee terminer l’action dans un paquet de sticks (2-1). Un but au bon moment, juste un peu avant la mi-temps. Pire, la même Vanhee reprenait un centre pour fixer le score à 3-1 à la 36e minute. Le White était KO debout. 5 minutes plus tard, Pessina rajoutait un 4e but, encore sur pc (4-1, à la 41e minute). Mick Beunen était tout sourire : « On a vraiment fait un match plein. Chaque ligne a presté comme il le fallait, nos pc sont rentrés et nos attaquantes étaient bien présentes. » Ce n’est qu’à 10 minutes de la fin que le White obtenait deux pc, le 3e étant exécuté de belle manière : il ne restait plus qu’à soulever la balle pour l’envoyer dans le but ; le manque de puissance de l’attaque permettait à Louvain de se dégager « A 4-2, le match aurait été tout différent ! » Au lieu de 4-2, c’était 5-1 deux minutes plus tard lorsque Moors envoyait un tir à plat dans le but de Watelet. « C’est une victoire indiscutable. On peut croire que c’est dans la poche, mais méfions-nous de demain. » Mick Beunen prévient ses joueuses qu’il faudra présenter une défense aussi efficace que celle de sa première rencontre. Oublier et se remotiver Ana Bertarini était catastrophée par le résultat : « On n’y était pas, on joue le feu toute la saison et aujourd’hui, on arrive pas à reproduire notre jeu. Il faut oublier tout de suite ce jour sans et se remobiliser. On l’a déjà fait pendant la saison. » Il faut que le White marque au moins 4 buts pour remonter le handicap. Pas impossible, mais si Louvain joue dimanche comme ce samedi, cela sera compliqué. Les buts : 2e Van Lindt sur pc (1-0), 4e Dalla Vittoria sur pc (1-1), 32e Vanhee sur suite de pc (2-1), 36e Vanhee (3-1), 41e Pessina sur pc (4-1), 65e Moors sur pc (5-1)

Uccle-Antwerp 4-3

Uccle avait montré un visage intéressant tout au long d’un championnat compliqué au départ, prometteur vers la fin. Les joueurs de Sofie Gierts avaient acquis le rythme de la DH. Cela allait-il suffire face à un Antwerp, surpris en demi-finale face au Victory et finalement arrachant la place de barragiste à un Beerschot dominateur de la Nationale 1. Les Anversois étaient également passés par les shoot-outs en demi-finale et avaient montré une capacité offensive redoutable, marquant 16 buts lors des 4 rencontres décisives. Les arbitres MM Vanderborght et Van Den Eede allaient devoir gérer une des rencontres les plus compliquées de la saison, un match à mille points puisqu’il peut signifier la descente pour Uccle. 3 pc sur 4 pour Uccle La première mi-temps allait être complètement uccloise même si Devreker ouvrait le score après seulement une minute. C’était Amoroso qui allait se montrer déterminant en concrétisant les deux premiers pc ucclois aux 5e et 10e minutes (2-1). Entretemps, Flamand allait démontrer toute sa classe en détournant une double reprise sur le premier pc anversois à la 7e minute. Uccle procédait par une série de balles hautes arrivant dans le cercle de l’Antwerp : une stratégie quelque peu inusitée. L’Antwerp ne restait pas inactif mais dès que Uccle se mettait en branle, la différence de rythme était nettement marquée. A la 33e minute, Chalumeau allumait le grand gardien anversois Daan Drijver pour le 3-1. Le même Chalumeau qui éclaircissait une situation chaude devant le but ucclois. Uccle s’éteint, Paton rayonne A la 39e minute, Amoroso inscrivait son 3e pc (du 75%), question de mettre Uccle à l’aise (4-1). Ce pc eut l’heur de réveiller l’Antwerp et plus particulièrement Paton qui allait être partout. A la 40e, Flamand allait arrêter un nouveau pc anversois. Uccle semblait dans le contrôle mais perdait celui-ci. A la 50e, Paton profitait d’une perte de balle de la défense pour réduire l’écart (4-2). A la 59e, sur le 8e des 9 pc des Rouges, Paton donnait au score son allure finale. Flamand sauvait la mise à plusieurs reprises. Uccle ne profitait pas de ses possibles reconversions. La puissance physique de l’Antwerp contrastait quelque peu avec une présence uccloise moins puissante. « Si on s’arrêtait à la mi-temps, Uccle avait son ticket en poche pour la DH ; au bout du match, on voit que l’Antwerp garde intactes ses chances de montée en DH. » La rencontre de ce dimanche s’annonce on ne peut plus ouverte. Les buts : 1e Devreker (0-1), 5e Amoroso sur pc (1-1), 10e Amoroso sur pc (2-1), 33e Chalumeau (3-1), 39e Amoroso sur pc (4-1), 50e Paton (4-2), 59e Paton sur pc (4-3).