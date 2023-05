Hockey : le titre se rapproche de Gand

Après une minute de jeu, Gand forçait déjà le premier pc de la rencontre. Le tir de Kina était détourné par Vandenbroucke. A la 10e, de Backer y allait d'un effort personnel pour effacer trois adversaires et écartait sur la droite vers Ghislain qui armait une lourde frappe détournée par Santiago. Dans la foulée, le Wat obtenait un pc tiré par Charlet et écarté du sabot par Santiago. C'était Gand qui allait ouvrir la marque via l'attaquant français Etienne Tynevez qui croisait parfaitement son tir dans les filets de Vandenbroucke à la 12e. Gand était bien dans son match durant le premier quart.

Le Watducks reprenait bien le second quart et faisait circuler la balle sur le terrain. Ils obtenaient un pc. Gand faisait appel à la vidéo mais il était bien confirmé. A nouveau, Santiago remportait son duel avec Charlet. Le Wat continuait de pousser, le jeu se déroulait presque exclusivement dans les 50 de Gand. Le Wat avait une troisième possibilité sur pc: il était joué en phase et Gand pouvait se dégager. Les Flandriens héritaient d'un pénalty qui ne donnait rien. Mais quelques minutes plus tard, Tynevez déboulait sur le flanc droit et remisait en retrait. Masson ne loupait pas l'offrande pour doubler la mise. Les canards ne se démobilisaient pas avec un nouveau pc. Le tir de Dykmans était touché par un pied gantois et redonnait pc après un appel à la vidéo des waterlootois. Le tir de Dykmans échouait cette fois à côté du poteau gauche de Santiago. Le jeu direct de Gand a posé des problèmes au Wat et à son jeu de possession.

Tommy Willems envoyait une balle dans le cercle et touchait un pied adverse. A nouveau, Charlet perdait son duel avec Santiago, qui annihilait ensuite une autre possibilité du Watducks. A la 40e, Willems percutait et dribblait plusieurs joueurs pour servir son avant. celui-ci adressait une louche sur l'autre flanc pour un tir qui passait à côté de l'objectif. Les joueurs de Jean Willems poursuivaient leurs assauts et héritaient d'un pc qui donnait pc. Santiago était une nouvelle impeccable sur le tir de Charlet. Et alors que le Wat ne marque pas ses occasions, en face, Gand ne tergiversait pas et inscrivait un troisième but: Hellin sur le flanc gauche passait pour Duvekot dans le cercle; le défenseur du Wat loupait son intervention et Duvekot ne ratait pas l'offrande pour mettre la balle dans le but de Vandenbroucke. C'était aussi son troisième but dans ces play-off.

Même schéma que le quart précédent avec une grosse possession et domination du Wat mais qui restait stérile face au but à l'image d'une nouvelle intervention de Santiago sur une attaque du Wat. Qui devait faire attention aux contres rapides, comme lors de cette belle course d'Hellin et Tynevez. Vandenbroucke préservait le suspense de cette finale en détournant à bout portant un tir d'Hellin décidément très en verve. C'était ensuite Duvekot qui forçait un pc. Kina le tirait au-dessus de la planche. Gand prenait le dessus et contrôlait le jeu durant une partie du dernier quart. Sur le gong, le wat obtenait un dernier pc. Charlet le tirait, s'en suivait une mêlée près du gardien. Le Wat faisait appel à la vidéo pour obtenir un pc, il était bien confirmé. Il ne donnait rien. Cela ne voulait pas rentrer du côté du Wat avec un grand Santiago du côté gantois et un jeu percutant qui a bien embêté le Wat.

Gantoise: Santiago; Madeley, M. Deplus, T. Deplus ; Kina, Goyet, Murray, Masson; Tynevez, Hellin, Duvekot; puis Desgouillons, T. Clément, M. Clément, Esquelin, Molenaar

Watducks: Vandenbroucke; Dumont, Charlet, Willems, Van Marcke; Van Oost, Wilbers, de Paeuw; Ghislain, Dykmans, de Backer puis Petit, Depelsenaire, Sidler, Rogeau, Langendries

Arbitres : Mme C. Martin-Schmets et Mr. L. Dooms

Cartes vertes : 51e Dykmans, 56e T. Clément, 66e Madeley

Les buts : 12e Tynevez (1-0), 28e Masson (2-0), 47e Duvekot (3-0)

Penalty corner : Gantoise 0/3 Watducks 0/10