UCCLE SPORT : Flamand ; Zirpel, G.Hainaut, Saussez, Rickli ; Chalumeaux, Moreno, Cockelaere, Defise ; Nelson, Mushiete, Magnant ; puis Latte, D.Hainaut, Houbart, Goyet, Balthazar

Arbitres : Mme Cuypers et M T.Croese

Cartes vertes :

Cartes jaunes :

Buts :2e Van Baal (1-0), 10e Amoroso sur pc (1-1),19e Amoroso sur pc (1-2), 22e Huyghe (2-2), 31e Amoroso sur pc (2-3),46e Houbart (2-4), 50e Van Baal sur pc (3-4), 55e Cockelaere (3-5), 58e Van Baal (4-5), 67e Amoroso sur pc (4-6)

Penalty corner :

Ce barrage est rempli d’incertitude.

Alors qu’Uccle semblait se détacher de manière décisive, le jeu des Bruxellois

s’est dilué et l’Antwerp a clairement pris les commandes de la rencontre en revenant de 4-1 à 4-3 et en laissant toutes les issues ouvertes.

Donc suspense et tension assurés !!!

Après un 1e quart équilibré illuminé par un superbe but de Van Baal dès la 2e minute, Uccle est revenu grâce à un pc d’Amoroso.

Dès l’entame du 2e quart Amoroso remet le couvert sur pc mais 3 minutes plus tard, Huyghe met fin à un e phase confuse pour égaliser c’est 2-2.

C’est une rencontre avec du rythme, un vrai match de coupe.

La tension est palpable, le match est tendu, tout coup de sifflet soulève des commentaires souvent injustifiés.

Ces 2 équipes jouent leur saison.

27e Magnant ne profite pas d’un face à face avec Drijver.

Puis Amoroso met fin à une série de 3 pc pour permettre à son équipe de reprendre l’avance.

Le match reste équilibré et les 2 équipes s’engagent à fon d dans le combat.

Les Anversois de pousser mais ils se heurtent à une équipe bien en place.

Baart tente d’allonger le jeu mais certaines phases deviennent confuses.

A la 46e Houbart termine une belle action d’un flick dans le plafond, c’est 2-4.

L’Antwerp ne désarme pas et force à son tour 3 pc Van Baal finalise le dernier à la 50e .

Allait-on revivre le scénario de la manche aller ?

Dès la reprise du 4e quart, Cockelaere absent de la manche aller, réceptionne une balle profonde et envoi un missile dans le plafond c’est 3-5.

Les esprits s’échauffent un peuy et les 2 arbitres doivent rappeler les acteurs au calme.

Et cela continue, Van Baal réceptionne une superbe balle profonde de Baart pour faire 4-5

Quelle rencontre spectaculaire !!

Les vagues rouges déferlent souvent sur l’aile droite mais les bleus résistent.

Après un but justement et judicieusement annulé par Tommy Croese, les Anversois se créent encore une grosse occasion mais Flamand sauve.

Les locaux terminent avec 11 joueurs de champ, Amoroso marque un nouveau pc avant que Flamand ne sorte un stroke de Van Baal.

La messe est dite.

Uccle reste en DH.

Une équipe qui s’est battu avec une énergie qui force le respect et 2 hommes qui se sont mis en évidence : Amoroso auteur de 7 pc sur les 2 rencontres et Flamand vigilant et très présent dans le but…

La fête peut commencer.