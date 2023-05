Hockey : la Gantoise est championne de Belgique !

Le Watducks devait non seulement gommer un retard de trois buts, mais il devait composer sans son patron dans la défense et sur pc offensif et défensif. Victor Charlet était blessé. Dumont l remplaàait dans l’axe de la défense. Van de Kerckhof intégrait le noyau. A la 7e minute, le Watducks obtenait son premier pc. La phase ne donnait rien. Les deux équipes montraient un visage offensif. Avant, Vandenbroucke avait dû sortir et plonger pour éviter un tir. Durant le premier quart, les deux équipes entraient dans le cercle sans danger pour les deux gardiens. Le Watducks poussait fort pour tenter de faire douter les Gantois. A la 10e minute, le Watducks forçait son 2e pc qui débouchait sur le 3e. Willems tentait un direct qui était repoussé. Gand était obligé de reculer. Mais, la défense était bien en place. Sur contre, Kina lançait Duvekot qui était imprécis dans son centre. Gand était réaliste. Sur un débordement sur la baseline venant du côté gauche, Esquelin était à la déviation (0-1).