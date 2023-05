Les Red Lions sont arrivés à Londres pour disputer un mini-tournoi de quatre matchs dans le cadre de la Pro League. Michel van den Heuvel, qui vient d’accueillir officiellement ses adjoints Shane McLeod et Xavier Reckinger, a dû composer une sélection très expérimentale. Sur les 18 (+2) Reds présents en Inde lors de la Coupe du monde en janvier, on recense… onze absents : Vanasch, A. Van Doren, Hendrickx, Boccard, Denayer, Kina, Gougnard, Boon, Dockier, van Aubel et Charlier.

Sur les 18 ‘Londoniens’, neuf jeunes sont appelés à succéder à la génération en or après les Jeux de 2024 voire le Mondial de 2026. Le grand public ne connaît pas encore leurs noms : Vandenbroucke, Hainaut, T. Biekens, Ghislain, Van Dessel, Crols, Duvekot, Onana ou encore T. Stockbroekx. Ils sont tous des valeurs sûres dans leurs clubs.

Parmi ces gamins qui ne sont plus si jeunes, figure William Ghislain qui sort d’un play-off plus que réussi. L’attaquant du Watducks, 23 ans, est prêt à boucher le trou avec les Red Lions. Il fréquente le cercle très fermé des Reds depuis plus de trois ans. “Durant le Covid, j’avais marqué un but lors de mon premier match de Pro League en Allemagne”, se souvient celui qui court toujours derrière un premier grand tournoi avec les ‘A’.“Lors d’un stage hivernal en Australie, j’avais été renvoyé avec les U23 qui participaient au même stage que les Lions. Je suis toujours resté en contact avec eux. En réalité, je vis avec ce groupe depuis trois ans déjà. J’ai disparu du noyau lors des sélections pour les JO de Tokyo et pour la Coupe du monde en Inde. Tant que l’équipe gagne, il est difficile de critiquer les sélections du coach”, reconnaît le fils de Patrick Ghislain, ancien joueur de football avec plus de 300 matchs en Division 1 avec les maillots de Germinal Ekeren et de Saint-Trond.

La génération des Van Oost, Vandenbroucke ou Ghislain n’est pas résignée pour autant. Chacun a appris à vivre avec un autre objectif. Là où les anciens visaient la conquête d’une médaille d’or, les plus jeunes se battent pour remporter ‘leur’médaille d’or, c’est-à-dire une sélection à l’Euro ou aux JO. “Personne ne se dit qu’on doit encore attendre un an et les Jeux de Paris pour commencer à recevoir notre chance. Moi, j’y crois à 1000 %”, précise William Ghislain. “Etre jeune en 2023 n’est pas simple. Nous nous battons mentalement tous les jours. Nous passons 95 % du temps avec les Red Lions, mais nous disparaissons avant les grands tournois. Je suis bien décidé à profiter de ce mois de juin pour mériter ma place pour l’Euro en août et les JO en 2024. Par le passé, le staff me demandait plus de régularité au moment des évaluations. En sport, c’est le plus dur.”

Il lui était reproché de ne pas mettre la même intensité lors des entraînements. “Là aussi, j’ai reçu le message.”

Tous parlent la même langue. Ils sont convaincus qu’ils ont les armes pour succéder à cette génération. “Je le répète, reprend le vice-champion de Belgique, nous avons un avenir. Il faut s’accrocher. Victor Wegnez avait 23 ans quand il a disputé son premier grand tournoi. Je reste dans les temps même si je n’ai pas joué un Euro, un Mondial ou des JO. Si je ne devais pas être à Paris, il restera encore les Jeux de 2028, de 2032 et de 2036.”

Quand on passe au crible les lignes de jeu, l’attaque semble plus menacée par l’exode attendu dans un an. Là aussi, William Ghislain envoie un signal d’apaisement. “Il est possible que ce soit la ligne qui libère le plus de place. Mais, les candidats sont nombreux, une dizaine de joueurs. Je ne suis pas inquiet. Les gens ne le voient pas encore, mais nous bossons beaucoup nos automatismes. Lors des entraînements, les connexions sont bonnes avec Tibi (Stockbroekx). Les vieux évoluent ensemble depuis 15 ans. Nous, nous avons besoin de 18 à 24 mois pour avoir nos habitudes.”

Les anciens avaient exprimé leur agacement avant la Coupe du monde lorsque les journalistes comparaient les générations vieillissantes des hockeyeurs et des footballeurs. Ils avaient répliqué en se hissant en finale de la Coupe du monde. “Je ne donnerai pas ma place, mais je partirai le jour où un jeune sera plus fort que moi”, résumait alors John-John Dohmen. N’y voyez pas une déclaration de guerre. La famille des Lions parle d’une même voix et est unie à tous les étages.

”Ils ont tout réussi. A nous de nous battre pour les déloger. La rivalité est saine. Chacun se tire vers le haut. Eux, ils nous aident lors des entraînements.”

Vendredi, l’Inde de leur ancien T3 Craig Fulton se dresse face à eux. “J’ai tellement faim que je voulais en faire partie”, dit celui qui sort de quatre matchs de play-off en deux semaines. “Vous verrez beaucoup de jeunes sur le terrain. Je ne le vois pas comme un cadeau empoisonné. Nous apprendrons. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités en équipe.”

En 2012, il était présent dans les tribunes des Jeux de Londres. En 2016, il a eu le fameux déclic. En 2021, il a été écarté de la sélection olympique juste avant le grand départ pour Tokyo. En 2024, il est déterminé à les vivre de l’intérieur. Ce rêve passe par un mois de juin 2023 plus que parfait.

Le programme des Red Lions

A Londres

Belgique – Inde 26 mai 15h40

Grande-Bretagne – Belgique 28 mai 13h40

Inde – Belgique 2 juin 15h40

Grande-Bretagne – Belgique 4 juin 13h40

A Anvers

Belgique – Australie 17 juin 16h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 18 juin 16h40

Belgique – Australie 20 juin 20h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 21 juin 20h40

Belgique – Espagne 30 juin 20h40

Belgique – Pays-Bas 1er juillet 16h40

Belgique – Espagne 3 juillet 20h40

Belgique – Pays-Bas 4 juillet 20h40

La sélection des 18 Red Lions pour Londres

Loic Van Doren, Simon Vandenbroucke, Arthur De Sloover, Guillermo Hainaut, Loick Luypaert, Nicolas Poncelet, Manu Stockbroekx, Tobias Biekens, Nicolas De Kerpel, John John Dohmen, William Ghislain, Arno Van Dessel, Victor Wegnez, Tanguy Cosyns, Thomas Crols, Roman Duvekot, Nelson Onana, Thibeau Stockbroekx.