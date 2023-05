Pro League Hockey Dames Belgique-Chine 3-1 : Une victoire tout en maîtrise

Raoul Ehren ne peut pas compter sur Ambre Ballenghien qui s’est fracturé la clavicule lors des shoot-out de la finale du championnat de Belgique. Autre victime – on ne l’a appris que ce matin dans La Libre, Aby Raye : elle a le pied fracturé, également lors de la rencontre finale des play-offs. Pauline Leclef a été préservée et n’est pas sur la liste des 21. Une liste qui comprend toutes les jeunes promesses du noyau et que le T1 des Panthers va faire rouler au cours des 4 rencontres disputées à Lee Valley. Un départ prudent Les deux équipes se partageaient les premières minutes du premier quart avec des attaques de part et d’autre, sans danger. A la 7e minute, Belis obtenait le premier pc de la partie : Vanden Borre voyait son tir dévié à côté du but.

Nouveau pc à la 10e minute : le tir de Blockmans était bloqué fautivement et Blockmans le tirait à nouveau … entre les jambes de la gardienne (1-0). La Chine attaquait à son tour mais ne trouvait aucune occasion franche alors que les Belges coupaient bien les angles. Pas très heureuse Alison Annan, la coach de la Chine…

La première balle que tochait Sotgiu venait d’un tir de loin, dévié et la Chine obtenait son premier pc à la 17e minute : le tir de Gu était tranquillement repoussé par la gardienne belge. A la 18e minute, le 4e pc belge voyait à nouveau Blockmans à l’œuvre et sur le re-pc, repoussé par une arrière, White reprenait victorieusement, et même si Gerniers touchait la balle légèrement avant son entrée dans le but, le but était attribué à White (2-0). Si la Chine portait un peu trop la balle, la Belgique faisait nettement mieux circuler.

A la 25e, la Chine obtenait son deuxième pc qui était dégagé après un joli cafouillage ; la Chine demandait l’arbitrage vidéo mais aucune décision n’était possible et la Belgique se dégageait, la Chine gardant son appel vidéo. A la 27e, White se faisait pousser dans le dos par Chen et Mr Lim accordait le stroke ; Vanden Borre le tirait à côté. A la 29e, Li envoyait sa balle sur le poteau droit de Sotgiu, signe d’un certain press chinois, d’ailleurs suivi directement par un pc mal exécuté.

Dans la foulée, Struijk obtenait le 6e pc belge : l’envoi de Vanden Borre était repoussé par la gardienne Li. Une première mi-temps plutôt tranquille et efficace des Red Panthers. Un quart-temps moins bien La seconde mi-temps se présentait quelque peu différente de la première avec toujours une plus grande possession de balle belge, mais la Chine se rebiffait. Parmi les jeunes du noyau, Emily White se montrait fort présent aussi bien en défense qu’en attaque. Les Chinoises se montraient volontaires et obtenaient leur 5e pc à la 29e : Breyne contrait ce pc. A la 32e, une main dans le dos de Puvrez sur Zhang était sanctionnée d’un stroke par Mr Lim ; l’appel à la vidéo ne changeait rien à la décision et Gu battait Sotgiu (2-1). Ce but allait réveiller les Belges qui obtenaient dans la foulée un 7e et un 8e pc : les envois de Blockmans ne donnaient rien.

Une belle fin Après ce 3e quart nettement moins géré, les Belges reprenaient leur press. A la 47e, Puvrez recevait la balle à droite, la cédait à Belis sur la ligne de fond qui centrait pour Versavel qui n’éprouvait aucune difficulté à mettre la balle au fond (3-1). A la 61e, Bonami ratait de peu l’objectif après une belle action dans le cercle. La Chine pressait en fin de partie, la défense belge s’en sortait avec beaucoup de lucidité. A la 66e, la Chine demandait la vidéo pour un pied de Brasseur dans le cercle : la balle chinoise envoyée en hauteur et déviée par Puvrez, invalidait la demande.

Gerniers se voyait offrir une possibilité de but mais son envoi était trop faible après une belle action. La victoire belge ne souffrait d’aucune discussion. Une belle rentrée pour les joueuses de Raoul Ehren, en tenant compte de la période compliquée juste après les finales du championnat.

Arbitres : Mr H-Z Lim (Singapour), Mme W. Venter (Afrique du Sud), Mr A. Elsayed (Egypte-vidéo) Carte verte : 26e Y. Chen

Les buts : 10e Blockmans sur pc (1-0), 18e White sur suite de pc (2-0), 41e Gu sur stroke (2-1), 47e Versavel (3-1)

pc : Belgique (2/8), Chine (0/5)

Belgique : Elena Sotgiu, Vanessa Blockmans, Hélène Brasseur, Emma Puvrez, Stéphanie Vanden Borre, Charlotte Englebert, Alix Gerniers, Justine Rasir, Michelle Struijk, Judith Vandermeiren, Astrid Bonami, puis Lucie Breyne, Camille Belis, Louise Versavel, Barbara Nelen, Delphine Marien, Emily White,

Chine : Jiao Ye, Bingfeng Gu, Liu Yang, Ying Zhang, Xindan Zhang , Hong Li, Zixia Ou, Wen Dan, Jiangxin He, Yang Chen, Chencheng Liu, puis Jiaqi Li, Ning Ma, Xiaoxue Zhang, Yanan Xu, Jiali Chen et Xinhuan Li