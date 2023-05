Les Red Panthers s’imposent contre la Grande-Bretagne

Le début de rencontre était équilibré, les deux équipes essayant de construire le jeu. L’ouverture du score tombait à la 7e : les Anglaises jouaient un pc en phase avec une déviation de Martin qui était stoppé du corps et sur la ligne par Vanden Borre. Le stroke était logique et Malsdon le convertissait sur la droite de Sotgiu, prise à contre-pied. La Belgique laissait passer l’orage et réagissait avec une première possibilité. Ensuite, Englebert égalisait à la 23e : Vanden Borre jouait rapidement une faute vers elle. La joueuse du Racing, dos au but, rentrait dans le cercle et tirait en revers dans le but. Cela passait entre les jambes de Heesh. Mieux, deux minutes plus tard, les Panthers pressaient haut et Struijk récupérait la balle. Versavel tentait d’éliminer une adversaire et la balle se retrouvait chez White. L’attaquante du Watducks tirait entre les jambes de la gardienne qui s’avouait une nouvelle fois vaincue. C’était le second but en Red Panthers pour White en trois sélections, le second en deux jours. Elles enfonçaient ensuite le clou à la sortie des vestiaires en inscrivant un troisième but via Bonami, la future joueuse de Gand : Blockmans récupérait la balle et jouait dans l’axe pour t’Serstevens. Celle-ci passait subtilement à Bonami qui tirait dans le but de Heesh. A la grande satisfaction de Raoul Ehren qui voyairt deux de ses jeunes pousses trouver la faille. Les Anglaises poussaient ensuite pour revenir au score et Ansley réduisait la marque sur pc. Alix Gerniers écopait d’une carte jaune, laissant temporairement ses partenaires à dix à la 50e. La défense belge tenait bon malgré les assauts adverses. Les Red Panthers remportaient une belle victoire, la deuxième en deux jours.

Réaction Vanessa Blockmans : « Lors de la pause du premier quart, Raoul et l’équipe n’ont pas paniqué. Elles ont eu un pc qui a donné un goal. Pour le reste, notre jeu était bien en place, avec une bonne structure. Nous avons livré un bon second quart-temps, en marquant deux buts et encore un en début de troisième quart. Ensuite, nous sommes restées calmes malgré les cartes, avec un bon pressing. Et surtout très sereines. Nous avons bien joué à la balle mais il faut dire que depuis un petit temps, notre structure est bien en place, tant avec que sans la balle. Nous devrons corriger certains défauts, mieux communiquer mais nous repartons confiantes de ce week-end à Londres. Les jeunes joueuses comme Astrid Bonami et Emily White apportent beaucoup avec leur jeu direct. Elles n’hésitent pas à tirer au goal quand elles ont une occasion. »

FICHE DU MATCH

Grande-Bretagne: Heesh; Roper, Martin, Howard, Petter, Ansley, Hamilton, Pearne-Webb, Owsley, Peel, Balsdon; puis Bourne, Tennant, Jones, Costello, Taylor, Walker, Malze

Belgique: Sotgiu; Blockmans, Brasseur, Vanden Borre, Puvrez ; Gerniers, Englebert, Vandermeiren ; Struijk, Bonami, t’Sertsevens ; puis Rasir, White, Versavel, Nelen, Hillewaert, Marien, Picard

Arbitres: Mme W. Venter et Mr. A. Eslayed

Cartes vertes : 22e Roper, 25e White, 43e Howard

Cartes jaunes : 35e White, 50e Gerniers

Les buts : 7e Balsdon sur stroke (1-0), 22e Englebert (1-1), 24e White (1-2), 33e Bonani (1-3), 47e Ansley sur pc (2-3)