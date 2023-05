Grande-Bretagne – Belgique 3-1

Les Red Lions ont proposé un match aux deux visages face à l’Angleterre dans le cadre de la Pro League. Malgré un bon début de match, les Red Lions ont craqué entre les 12 et 15e minutes. La défense était un peu trop tendre sur le marquage. Loic Van Doren a encaissé deux buts sur des rebonds. “Nous n’avons pas mis une énergie à 100 %”, confiait Nicolas Poncelet en évoquant la première mi-temps. “Les Anglais avaient très faim. Ils imposent un jeu physique. Nous prenons deux buts sur les deux seules occasions anglaises. L’équipe prend un coup sur la tête. Mais, nous tentons de revenir dans la partie lors du 2e quart. À la mi-temps, le 3-0 fait mal. Nous commettons beaucoup d’erreurs techniques car le terrain accrochait fort. Michel van den Heuvel a adapté deux ou trois éléments tactiques. Il nous demandait de nous réveiller.”

Il a été entendu. Les Red Lions ont été supérieurs dans le jeu lors des 30 dernières minutes. “Nous avons proposé beaucoup plus au niveau du jeu. Nous voulions remporter les deux derniers quarts. En soi, le score n’était pas notre priorité. Nous avons montré un bon niveau. Notre press et notre jeu à la balle étaient meilleurs. Nous aurions dû marquer plus.”

Si le score n’était pas un objectif majeur, l’intégration des jeunes était scrutées par le staff. Biekens, Crols, Hellin et Duvekot ont disputé leur premier match. “On a vu qu’Onana et Van Dessel avaient déjà disputé des matchs avec nous”, dit Nicolas Poncelet. “Ils ont été bons. Je souligne la prestation de tous les jeunes. Ils ont mis de l’énergie dans le press et en récupération de balle. J’ai vu de belles choses. Ils ont parcouru beaucoup de kilomètres. Il reste maintenant à améliorer les connexions. Nous devons aussi mieux gérer les rotations. Par moments, on ne savait plus si c’était Van Dessel ou De Kerpel qui jouaient à droite.”

Les Red Lions retournent en Belgique dès dimanche soir. Ils seront à l’entraînement à Anvers mardi avant de revenir mercredi à Londres pour affronter l’Inde vendredi et la Grande-Bretagne dimanche prochain.

Grande-Bretagne : Mazarelo ; Nurse, Ames, Draper, Waller ; Sorsby, Roper, Wallace ; Oates Ward, Shipperley ; puis Condon, Morton, Rushmere, Creed, Bandurak, Calnan, Reynolds (2e gardien à la 16e)

Belgique Van Doren, De Sloover, Luypaert, Poncelet, De Kerpel ; Dohmen, Wegnez, Van Dessel ; T. Stockbroekx, Cosyns, Ghislain ; puis M. Stockbroekx, Onana, T. Biekens, Duvekot, Crols, Hainaut

Arbitres : MM. H.-Z. Lim (Sing) et S. Rapaport (AfS)

Cartes vertes : 14e Waller, 29e Ames, 34e Onana, 37e Luypaert, 50e Sorsby

Cartes jaunes : 52e Wallace, 58e Sorsby

Les buts : 13e Rushmere (1-0), 14e Waller (2-0), 28e Bandurak sur pc (0-3), 33e Cosyns sur pc (1-3)

Penalty corner : Grande-Bretagne (1/3) et Belgique (1/10)