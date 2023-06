Chine-Belgique 1-3: un match à 2 visages pour une victoire méritée

A chaque accélération les Chinoises donnent l’impression d’en avoir plein les pieds…on sent le point de rupture arriver. On sentait un 2e but arriver. Nelen arrache une balle mal contrôlée et isole idéalement White qui fait 0-2 d’un beau tir placé. 2 minutes plus tard, Breyne sème le trouble dans l’arrière garde chinoise. Chaque reconversion asiatique était étouffée dans l’œuf notamment par Lucie Breyne très active sur le flanc droit. Les Red Panthers régnaient en maître sur cette 1e mi-temps…Elodie Picard n’avait pas eu un arrêt à faire. Tout y était : un jeu collectif conquérant avec des accélérations meurtrières.

Changement de décor en 2e mi-temps : les Chinoises commencent à sortir plus facilement. Après 3 cartes vertes justement distribuées, le jeu est devenu plus confus. Elodie Picard a du intervenir devant Zou Meirong étrangement isolée. Et puis les pc chinois vont se succéder amenant quelques phases troubles dans le cercle. Les Belges plus approximatives subissent les assauts parfois désordonnés des Chinoises. Celles-ci seront très méritoirement récompensées par un goal suite à un pc repoussé dans le stick de Liu Chencheng qui bat Elodie Picard d’un beau tir croisé. L’espoir de revenir à égalité sera de courte durée en effet, 2 minutes plus tard Alix Gerniers force un pc que convertit imparablement Stéphanie Vanden Borre. Elodie Picard doit encore intervenir et les Red Panthers n’ont pas toujours profité des espaces dans leurs reconversions en fin de match.

Une victoire qui confirme celle de la semaine passée et sur le même score…

Cela fait donc 9/9…que demander de mieux ?

CHINE: LI Xinhuan ; Bingfieng Gu, Liu Yang, MA Ning, Li Hong, OU Zixia, ZOU Meirong, ZHANG Xiaoxue, HE Jiangxin, CHEN Yang , XU Yanan puis YE Jiao, ZHANG Ying, GU Yangyan, LIANG Meiyu, DAN Wen, YANG Haoting, LIU Chencheng, YE Jiao

BELGIQUE: Picard ; Brasseur, Vanden Borre, Breyne, Puvrez, Gerniers, Englebert, T’Serstevens, Struyck, Vandermeiren, Bonami puis Rasir, White, Versavel, Nelen, Sotgiu, Hillewaert, Belis

Arbitres: Mme A.Mac Clean et Mr S.Rapaport

Cartes vertes: 32e Yang Hoating, 32e Gerniers, 38e Vandermeiren

Les buts: 11e Rasir (0-1), 25e White (0-2), 51e Liu Chencheng sur pc (1-2), 53e Vanden Borre sur pc (1-3)

Penalty corner: Chine (1/7), Belgique (1/3)