Pro League Hockey Dames : une nouvelle victoire belge face à la Grande-Bretagne (0-3)

Début prudent des deux équipes, avec une circulation intelligente et contrôlée des Belges. La première entrée de cercle intervenait pour les Britanniques après seulement 5 minutes : elle était sanctionnée pour une balle haute. Le premier essai au but de Rasir à la 6e minute était également contré. Malgré ce début prudent, les Belges obtenaient un premier pc à la 11e minute : le flat de Vanden Borre filait 20 centimètres à côté. Elles s’enhardissaient et Bonami recevait une balle en tête de cercle, elle était bien bloquée par la défense. Marien envoyait un revers non cadré. Peu d’attaques dans ce premier quart et une phase d’observation un peu longue.

Le deuxième quart débutait avec une attaque britannique qui ne peut être reprise devant Picard esseulée. La phase suivante voyait White reprendre dans un paquet de joueuses, la gardienne arrêtait. Les Belges, tout de blanc vêtues, étaient le plus souvent en possession de la balle et lors des pertes de balle, resserraient directement les rangs : le nombre de récupération était nettement à l’avantage de nos compatriotes. À la 23e minute, une belle descente sur la gauche voyait le duo Rasir-Englebert forcer le 2e pc belge : il était finalement dégagé un tout petit peu trop haut par Marien. 24e, nouveau pc obtenu sur un envoi de Rasir : les flats de Vanden Borre donnaient les 4e et 5e pc belge ; sur ce dernier, la gardienne écartait en long corner. Directement après, 6e puis 7e pc : avec toujours Vanden Borre au canon, Gerniers déviait à côté. À la 27e, Marien perdait son duel avec Heesh. 28e, belle descente de Blockmans – que l’on retrouvait souvent en descente sur les flancs – servait Nelen qui longeait la ligne, malheureusement White – partout et très incisive – provoquait une obstruction. À 12 secondes du terme, Bonami levait la balle, la gardienne sauvait in extremis. Une première mi-temps nettement à l’avantage des Belges, avec 7 pc : aucun marqués mais sans dévoiler la moindre phase. Une belle équipe belge. Et un coach anglais très déçu…

À nouveau prudence

La seconde mi-temps débutait comme la première avec un déroulement du jeu plutôt prudent. Et si les Britanniques se retrouvaient aux alentours du cercle, la défense belge, avec Vanden Borre et Blockmans, se jouaient assez facilement des attaques. Sauf à la 38e minute où un pied belge offrait le premier pc à Owsley, contrée par la première sorteuse belge Versavel. 30 secondes plus tard, la même joueuse marquait le premier but de la partie mais Mme Venter sifflait une balle haute préalable, sujette à interprétation malheureusement. Alors que le jeu s’équilibrait, Englebert et Versavel se retrouvaient en position de but. La défense adverse prenait le dessus.

La reprise du dernier quart voyait Vanden Borre concéder un pc sur un tir de Roper ; il était doublé et Picard repoussait. Sur la relance de ce pc, Nelen envoyait la balle vers Bonami qui cédait à Gerniers pour le 0-1 : une contre-attaque à montrer dans les écoles de hockey. Ce but relançait les locales qui accéléraient le jeu, avec le danger dans ce cas de perte de balle. C’était le cas à la 51e où Englebert déboulait vers le côté gauche du cercle et décochait son habituel revers (0-2). Nouvelle preuve de la terrible efficacité de la numéro 6 : une descente de 50 mètres et un petit lob pour trouver les filets de Heesh (0-3). À la 55e, cela aurait pu être 0-4 si White n’avait envoyé le centre de Versavel juste au-dessus du but. À la 59e minute, Heesh concédait un nouveau pc et Vanden Borre s’y reprenait à 3 fois pour finalement voir la balle déviée en long corner. Quelle désillusion pour le stade de Lee Valley ; quelle prestation exemplaire des Red Panthers,

Arbitres : Mmes A. McClean (Trinidad et Tobago) et W. Venter (Afrique du Sud), vidéo Mr S. Rapaport (Afrique du Sud)

Cartes vertes : 42e Peel, 44e Rasir

Les buts : 48e Gerniers (0-1), 52e Englebert (0-2), 54e Englebert (0-3)

PC : Grande Bretagne (0/3), Belgique (0/10)

Belgique : Picard ; Blockmans, Brasseur, Vanden Borre, Puvrez ; Gerniers, Englebert, Vandermeiren, Marien ; Struijk, Bonami ; puis Nelen, Rasir, Breyne, White, Versavel, et Belis

Grande Bretagne : Heesh ; Martin, Jones, Petter, Ansley, Hamilton, Pearne-Webb, Neal, Crackels, Owsley, Peel ; puis Howard, Balsdon, Bourne, Taylor, Robertson, Unsworth