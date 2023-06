Les Red Lions n’en font-ils pas trop ? “Non, que du contraire !”, selon Dohmen

La raison est simple. “Si nous jouons plus de matchs, nous passons moins de temps à nous entraîner. Certaines personnes nous plaignent de jouer 12 matchs de Pro League en juin. Pour nous, c’est beaucoup plus agréable. En temps normal, nous avons une session d’entraînements de 2h30, parfois deux sur la journée. Sur un match de 60 minutes, nous sommes sur le terrain durant 40 minutes. Même si on donne tout, notre corps gère mieux cet effort.”

De septembre 2022 à août 2023, un Red Lion peut disputer jusqu’à 69 matchs, soit une rencontre tous les… cinq jours. “J’estime que j’aurai disputé plus ou moins 65 matchs.”

Un Red Lion jouera 42 matchs maximum avec son maillot de club : 22 matchs du championnat régulier, 4 en play-off, 3 ou 4 en EHL et une dizaine lors des deux périodes de préparation estivale et hivernale. “Il faut préciser que les Red Lions restent souvent 70 minutes sur le terrain lorsqu’ils jouent en club, ajoute John-John Dohmen qui estime qu’il s’approche des 1 000 matchs disputés en carrière.

Avec les Red Lions, Dohmen and Co ajoutent une petite trentaine de matchs : 16 rencontres de Pro League, cinq matchs à l’Euro et une dizaine en préparation. “Quand tu es en forme, tu ne sens pas ces matchs passer. À nouveau, nous sentons plus de fatigue après une session d’entraînements.”

Sur un laps de temps de 12 mois, les internationaux ont donc l’obligation d’être en alerte élevée. Il n’existe plus réellement de répit. “À mon sens, le mois de septembre est chargé car tout le monde part de zéro et est en forme. Les préparations sont de plus en plus professionnelles. Septembre est intensif. En novembre et en décembre, on sent une période plus calme.”

Sans surprise, le mois de mai, marqué par le play-off est exigeant pour les organismes. “La période qui précède le play-off peut aussi être très intense”, ajoute Dohmen.

Le nombre de matchs n’est donc pas un souci pour l’organisme des Red Lions qui ne jouissent pas de beaucoup de semaines off sur une année. “Ce n’est pas un problème. Personnellement, je suis moins performant quand je joue dans le froid. Je déteste avoir froid. Novembre et mars sont rarement mes mois les plus efficaces.”

Victor Wegnez : “Toujours envie de jouer plus de matchs”

Victor Wegnez, 27 ans, n’est pas non plus écrasé par la cadence des matchs sur une saison. Il milite aussi pour une augmentation du nombre de rencontres. “Si nous disputons plus de matchs, nous aurons moins le temps pour des entraînements. Moi, j’aime cette vie entre l’hôtel et le terrain. Nous avons 12 matchs en 6 semaines. Je suis servi. Nous arrivons dans un pic excitant où nous monterons en puissance pour le championnat d’Europe à la mi-août. En plus, nous entrons dans un cycle de huit matchs à la maison, c’est-à-dire devant nos supporters. Cerise sur le gâteau, il fait beau. Ce mois de juin est parfait.”