Le pc, le secret le mieux gardé en Pro League

Anvers retrouve le devant de la scène pour les trois prochaines semaines. Les Red Lions disputeront huit matchs au sommet pour arriver dans les meilleures conditions au championnat d’Europe en août. Le noyau sélectionné par Michel van den Heuvel retrouve un profil plus classique. Néanmoins, les Belges poursuivront leurs tests tous azimuts afin de penser à demain et même après-demain. Partagés entre la volonté de tester et de… cacher, les Red Lions sont partagés. S’il est bien un paramètre à cacher, c’est le pc ou plutôt les phases sur pc. Qui mieux que le maître en la matière pour évoquer la gestion de la phase la plus importante dans le hockey moderne. Absent d’abord en raison du play-off disputé avec son club de Pinoké puis à cause d’une maladie, Alexander Hendrickx a repris les entraînements cette semaine avec les Red Lions. Il ne sera pas présent lors des quatre prochains matchs. Il reste philosophe sur l’approche du pc durant le mois du juin. "Il ne faut… rien changer", dit le boss du sleep. "Nous avons beaucoup de bons sleepers avec Boon, Luypaert ou encore Cosyns. Nous garderons nos variantes pour l’Euro en août. Ce mois de juin est surtout précieux pour nous mettre dans le rythme."