Hockey Pro League : du spectacle, des buts et une victoire des Red Lions face à l'Australie (5-4)

Côté belge, on pouvait noter une fantastique relance de De Kerpel pour Dockier (comme Boon pour Briels lors de l’Euro d’Amstelveen) mais le tout frais champion des Pays-Bas avec Pinoké trouvait le poteau de Charter. Sur le cinquième pc australien du premier quart, Beale égalisait sur rebond. T. Stockbroekx remettait la Belgique aux commandes du match d’un splendide revers haut sur suite de pc. La suite du second quart était une succession d'appels à la vidéo gagnant pour la Belgique, souvent via Wegnez, et la perte de cet appel pour l’Australie.

Le troisième quart était pour les Océaniens qui inscrivaient deux buts, profitant notamment des cartes de Wegnez et De Kerpel. Tout d’abord, Whetton marquait sur pc puis Atkin profitait d’une mauvaise relance de la défense belge pour passer à Willot qui envoyait la balle dans les filets de Vanasch.

Le dernier quart était homérique : Dès l’entame, De Sloover égalisait : après un bel effort de Manu Stockbroekx à droite, Van Dessel remisait intelligemment en retrait en tête de cercle pour De Sloover. Il armait une lourde frappe et remettait les deux équipes à égalité. Onana s’arrachait ensuite pour récupérer la balle et passait à Van Dessel en tête de cercle. Sa reprise faisait mouche, la Belgique repassait devant ! Govers égalisait dans la foulée. Van Doren, dans ses œuvres, provoquait un pc à deux minutes du terme. Luypaert le transformait d’un puissant sleep plein centre. Malgré deux derniers pc en toute fin de rencontre, les Red Lions conservaient leur avantage et remportaient un superbe match de hockey.

Quelques chiffres: 13 pc pour l'Australie avec notamment Blake Govers guère heureux sur ses tentatives. Les "jeunes" Red Lions ont été à la hauteur de l'évènement: un but et un assist pour Onana et Van Dessel, un but pour T. Stockbroekx et un match plein de Van Oost.

Belgique: Vanasch; Boccard, A. Van Doren, Luypaert, E. Stockbroekx; Wegnez, Dohmen, Denayer; Van Aubel, Dockier, De Kerpel; puis T. Stockbroekx, Charlier, De Sloover, Van Oost, Onana, Van Dessel, L. Van Doren

Australie: Charter, Collins, Harrie, Hayward, Howard; Beltz, Beale, Sharp; Whetton, Anderson, Ephraums; puis Dawson, Ockenden, Govers, Willot, Brand, Atkin, Thomas

Arbitres: MM. M. Madden et C. Van Bunge

Cartes vertes: 35e Van Oost, 37e Wegner

Carte jaune: 40e De Kerpel

Les buts: 5e Onana (1-0), 12e Beale sur pc (1-1), 16e T. Stockbroekx sur suite de pc (2-1), 39e Whetton sur pc (2-2), 43e Willot (2-3), 46e De Sloover (3-3) 54e Van Dessel (4-3), 57e Govers (4-4), 58e Luypaert sur pc (5-4)

Penalty corner: Belgique 2/4, Australie 2/13