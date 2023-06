New Zealand : Roberts; Shannon, Merry, Davies, Ralph, Thompson, Dickins, Hull, Doar Katie, Cotter Kaitlin, Tynan puis Davey, Cotter Hannah, Roberts, Crowley, Doar Madison, White, Findlay, O’Hanlon

Arbitres : Mme A.Rostron et M C.Van Bunge

Carte verte : 9e T’Sterstevens

Buts : 6e Marien (1-0), 7e Vanden Borre sur pc (2-0),42e Englebert (3-0), 47e Marien (4-0), 54e White (5-0), 56e Versavel (6-0), 58e White (7-0)

Penalty corner : Belgique (1/8), NZ (0/0)

Les Red Panthers devaient se reprendre après le petit couac de vendredi. Elles venaient d’aligner 4 succès d’affilée et ont été ramenées à la réalité il y a 2 jours. Pour rebondir, il faut se dire que l’on apprend souvent plus de ses échecs que de ses victoires. Elles auront fort à faire dans la mesure où la Nouvelle Zélande joue sa tête en pro league. Cette équipe très physique va certainement vendre très chèrement sa peau, surmotivée par sa belle performance de ce samedi contre l’Argentine (victoire 2-1). Après un début équilibré, les Belges prennent les choses en main. Et après quelques incursions essentiellement sur l’aile gauche avec une Marien très active, celle-ci voit le fruit de ses efforts en ouvrant la marque dès la 6e. Une minute après, Vanden Borre double la marque sur pc. Les Néo-Zélandaises sont dans les cordes, elles sont prises à la gorge. Les Belges jouent en contrôlant la rencontre et Struijk y va d’un solo qui lui permet d’éliminer 2 adversaires mais le dernier geste manque. Picard sort un bel arrêt à la 11e : ce sera son seul arrêt de la partie… Tout y est vitesse de reconversion, volonté, agressivité. Le temps de galvauder 2 pc, les Red Panthers continuent leur travail de sape. Les Kiwis ne parviennent pas à se dépêtrer du pressing belge pour jouer leurs reconversions. Elles tentent alors le jeu long, mais sans succès. Dès la reprise du Q3, les Belges insistent et poussent les Néo Zélandaises dans leur 25. Roberts est soumise à un feu nourri, l’asphyxie est proche… Après quelques interventions autoritaires de Roberts, les Kiwis craquent sous les coups de boutoir des Red Panthers. En 18 minutes elles encaissent 5 buts : un en finesse d’Englebert, un doublé pour White. Versavel et Marien clôture la série… La coupe est pleine…et le score n’est même pas forcé. Tous les indicateurs sont au vert 8-0 au niveau des pc et 7-0 pour le score final. Une vraie démonstration saluée par un public nombreux et conquis.