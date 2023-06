Hockey: un week-end parfait pour les Red Lions

Un trop-plein de confiance était malvenu, les Kiwis étant de sérieux battants, qualité appréciée en Europe où nombre d’entre eux font les beaux jours de plusieurs clubs, notamment en Belgique. Sérieusement battus vendredi par l’Argentine (6-1), les joueurs de Mike Delanay et Shae McAleese devaient se reprendre. Après 5 minutes d’observation, un premier tri d’Onana mettait le gardien Dixon à contribution. A la 7e, Cosyns passait à deux doigts de dévier un tir tendu. Les Belges prenaient insensiblement la direction du jeu. A la 10e minute, les Néo-zélandais demandaient l’arbitrage vidéo : ils n’obtenaient pas pc mais gardaient leur appel vidéo. Le premier quart se terminait sur une incursion de Poncelet qui était déviée en en long… et le coup de sifflet de la table pour indiquer la fin de la période. Les Belges continuaient à attaquer mais se heurtaient à un solide mur défensif où Woods faisait le ménage. Après deux incursions dangereuses, T. Stockbroekx obtenaient le premier pc de la rencontre et Cosyns l’envoyait au fond (1-0). Boyde voyait jaune en fauchant en pleine course Van Dessel. A la 27e, Dockier récupérait une balle et envoyait un solide revers sur le gardien kiwi. La première belle occasion adverse -et la première intervention de Van Doren- se passait à la 28e, Boccard éclaircissant la situation. Mais dans l’ensemble de la première mi-temps, on aura surtout foulé la moitié de terrain néo-zélandaise. Une grosse domination mais un seul but…

Toujours serré !

La seconde mi-temps débute avec une faute défensive de M. Stockbroekx qui est sanctionnée d’un pc : l’arrêt du gant de Van Doren est parfait. Les Lions ne sont donc pas à l’abri. Le grand Manu se faisait pardonner une minute plus tard en allant chercher le 2e pc belge : l’obus de Luypaert est impressionnant (2-0). A la 35e, alors que Dohmen avait reçu une balle sur la main et sortait, Findlay allait chatouiller les sabots de Van Doren : Luypaert éclaircissait et renvoyait vers l’avant pour le 3e pc belge, repoussé. Une belle atatque à la 40e se terminait par un revers de Van Dessel au-desssus : mais quelle vivacité chez les 5 joueurs belges qui auront touché la balle et quel mur en face. A la 42e, le jeu se déplaçait vers la défense belge avec un second pc concédé : Russell était intraitable (2-1). Malgré une belle possession de balle, le score restait serré. A la 48e minute, une phase où la balle aura magnifiquement circulé permettait à Cosyns d’être le plus prompt devant Dixon (3-1). Les belges offraient au public de jolies prouesses techniques et également du jusqu’au-boutisme, à l’image d’Onana qui plongeait dans le cercle : il se recevait mal et devait sortir. Le rythme s’intensifiait avec enfin une opposition un peu plus poussée des Kiwis et un recul relatif des Belges : il est vrai que Mike Delanay avait fait sortir son gardien pour mettre un joueur de champ

supplémentaire. Le seul tir dangereux viendra de Phillips, sans inquiéter Van Doren. Les Belges ont rendu une copie très propre de leur devoir, avec la manière et les belles choses que l’on peut attendre d’une équipe du top mondial.

Arbitres : Mme M. Meister (Allemagne). et M. Madden (Ecosse) ; vidéo X. Liu (Chine) Carte verte : Carte jaune : 25e Boyde pc : Belgique (2/3), Nouvelle-Zélande (1/2)

Les buts : 22e Cosyns sur pc (1-0), 34e Luypaert sur pc (2-0), 42e Russell sur pc (2-1), 48e Dockier (3-1)

Belgique : L.Van Doren ; De Sloover, Van Oost, Luypaert, M. Stockbroekx; Denayer, Wegnez, Van Dessel ; Charlier, T. Stockbroekx, Ghislain, puis Onana, Dohmen, Dockier, Boccard, Cosyns,Poncelet, Nouvelle-Zélande : Dixon, Woods, Russel, Morrison, Lane, Thomas, Phillips, Sarikaya, Tarrant, Findlay, Baker puis Boyde, Greentree, Houlbrooke, , Culhane Brydon, Buschl