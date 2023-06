Vanasch ou l'art de donner confiance à ses sept défenseurs

La communication est essentielle. Vanasch et ses sept défenseurs se trouvent les yeux fermés. “Quand tu as Van Doren et De Sloover devant toi, tu as moins de boulot. Je sais ce qu’ils sont capables de faire. Ils me donnent beaucoup de confiance et réciproquement. Certains me disent qu’ils osent plus car je suis derrière eux.”

La défense rouge est composée de quatre éléments fixes répartis en cinq joueurs (Boccard, Van Doren, De Sloover, Hendrickx et Luypaert). Quatre défenseurs ou trois plus un ? "Un peu des deux ! Nous jouons avec quatre défenseurs mais Arthur (Van Doren) est plus libre dans son rôle. Il décide quand il monte dans le cercle adverse. Il ne le fera pas à 20 reprises par max sus peine de déstructurer la défense. Mais, quand il le fait, l’action est toujours intéressante.”

Les profils des sept samouraïs (avec Van Oost et Poncelet en plus) à l’arrière se complètent très bien. “Hendrickx offre son sleep et son expertise de back gauche. Boccard est très technique et a une bonne vision. Luypaert possède un long flick et son flat. Les deux Arthur sont les patrons. Ils effacent et décident du rythme du match. Van Oost est pleinement intégré dans la ligne. Je n’oublie pas Poncelet.”

Vincent Vanasch se régale depuis sa position privilégiée. Mardi soir, les Belges affrontent à nouveau l’Australie à 20h40 à Anvers. Les quatre buts du match aller ont contrarié l’arrière-garde qui mettra un point d’honneur à fermer la boutique à l’arrière face à une équipe physique qui ne laisse aucun temps mort durant 60 minutes. Hendrickx est toujours absent.