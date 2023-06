Stick d’or : une marée bleu et blanc est attendue à Wavre

Chez les messieurs, Antoine Kina, capitaine exemplaire durant toute la saison, devrait soulever son premier Stick d’or. Les nombreux buts de Tom Boon et les assists de Gauthier Boccard n’effaceront pas cette élimination douloureuse en demi-finale. On regrettera l’absence d’un Victor Charlet parmi les nominés. Le Stick d’or reste allergique aux étrangers. Seuls l’Espagnol Pau Quemada (2015) et l’Argentin Juane Garreta (2006) ont réussi cette performance alors que la récompense est attribuée depuis 1962.

Le coach de l’année devrait à nouveau réunir le père et le fils Kina. Pascal a réussi l’exploit de mettre fin à plus de 100 ans d’attente en créant en sept ans une équipe du plus haut niveau national. Mais, le stratège gantois devra se méfier de Jean Willems. L’entraîneur du Watducks a été exceptionnel de créativité pour tirer le meilleur de sa classe biberon qui s’est hissée en finale ! Personne ne les attendait à un tel niveau de performance. Jean Willems avait déjà reçu le 'Stick' comme joueur en 1991 et 1999.

Toujours chez les messieurs, dans la catégorie des Rising stars, on regrettera les absences d’Hellin ou de Duvekot. Gand aura encore la possibilité de rafler la mise avec son gardien Tomas Santiago.

Indécis aussi chez les dames

Du côté des dames, la Gantoise est nettement moins bien représentée. Barbara Nelen devrait profiter du sacre de son équipe pour s’adjuger un quatrième trophée individuel au côté de son entraîneur Kevan Demartinis. Néanmoins, la joueuse la plus spectaculaire n’est autre que la tenante du ‘Stick d’or’, Charlotte Englebert qui s’est battue pour mener le Racing le plus loin possible. L’irrégularité des Uccloises ne l’a pas aidée. On regrette l’absence de Valérie Magis dans le top 3. Encore une étrangère (décidément).

Du côté des gardiennes, le Racing aurait pu glisser le nom de Grimard, mais il reviendra à une Panthère. Toutes les trois ont fini la saison avec un goût de trop peu. Chez les Espoirs, Emily White a pris un volume de jeu considérable.

On le sait, les résultats des votes ne correspondent pas toujours à la réalité du terrain. Tout le monde se sera-t-il donné la peine de voter ? Le vote reflètera-t-il le choix du coeur ou de la raison? Si nous devions choisir, nous aurions misé sur le couple sportif Kina-Nelen.

Pour rappel, tous les joueurs et entraîneurs de Division Honneur ont voté à deux reprises, à la fin du premier et du deuxième tour. Ils attribuent des points à trois joueurs. Pour les entraîneurs, la THL a aussi pris les votes des présidents. Enfin, pour les arbitres, les 'umpires coachs' interviennent à hauteur de 50%.

Les nominés pour la saison 2022-2023

Messieurs Gauthier Boccard (Léopold), Tom Boon (Léopold) et Antoine Kina (Gantoise)

Dames Charlotte Englebert (Racing), Barbara Nelen (Gantoise) et Michelle Struijk (Antwerp)

Meilleur espoir Jérémy Wilbers (Watducks), Thomas Crols (Dragons) et G. Hainaut (Uccle Sport)

Meilleure espoir A. Bonami (Orée), Delphine Mariën (Dragons) et Emily White (Watducks)

Meilleur gardien Tomas Santiago (Gantoise), Simon Vandenbroucke (Watducks) et Loic Van Doren (Dragons)

Meilleure gardienne A. D’Hooghe (Watducks), E. Sotgiu (Braxgata) et E. Picard (Antwerp)

Meilleur entraîneur (messieurs) A. Corradini (Léopold), P. Kina (Gantoise), J. Willems (Watducks)

Meilleur entraîneur (dames) R. Broken (Braxgata), K. Demartinis (Gantoise), B. Van Zundert (Dragons)

Meilleur arbitre (messieurs) P. Cuypers, L. Dooms et C. Martin-Schmets

Meilleur arbitre (dames) T. Bellemans, A. Mahieu et N. Reinhard

Les lauréats des 15 dernières années

Messieurs

2022 T. Boon ; 2021 F. van Aubel ; 2020 : / ; 2019 : F. van Aubel ; 2018 : F. van Aubel ; 2017 : A. Van Doren ; 2016:A. Van Doren ; 2015 : P. Quemada ; 2014 ; A. Van Doren ; 2013 : F. Denayer ; 2012 : F. van Aubel ; 2011 : F. Denayer ; 2010 : J. Truyens ; 2009 : J.-J. Dohmen ; 2008 : L. Vandeweghe

Dames

2022 C. Englebert ; 2021 A. Ballenghien ; 2020 : / ; 2019 : E. Puvrez ; 2018 : A. Gerniers ; 2017 : A. Gerniers ; 2016: B. Nelen ; 2015 : A. Gerniers ; 2014 ; A. Raes ; 2013 : B. Nelen ; 2012 : S. Gierts ; 2011 : B. Nelen ; 2010 : S. Gierts ; 2009 : V. Vermeersch ; 2008 : S. Gierts