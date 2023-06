Commentaire: Antoine Kina ne pouvait rien faire de plus

Le tsunami bleu et blanc n’a pas eu lieu. Étonnant. Très étonnant. Voter pour une individualité dans un sport collectif laissera toujours une grande place à la subjectivité. Le duo Boon-Struijk est magnifique. Personne ne dira le contraire. Leur nom fait honneur à la liste des lauréats. L’un comme l’autre sont d’excellents athlètes qui manient le stick avec brio. Mais l’un et l’autre ont failli dans la quête du titre. Le Léo avait tout en main pour être sacré. Malgré 13 pc lors de la demi-finale retour, Tom Boon n’a pas pu être précieux au moment le plus important pour le Léo. Cet échec reste douloureux. Quant à Michelle Struijk, elle a fini à la 7e place avec l’Antwerp. Certes, son charisme et ses qualités en font l’une des Red Panthers les plus cotées, mais elle n’a jamais placé son Antwerp en position de jouer le Top 4.