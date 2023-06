Toujours dans un souci de cohérence, les votes se sont déroulés en deux temps : une première fois après le premier tour et la deuxième fois juste avant les finales. Une nouvelle catégorie voit aussi le jour cette année : celle des Meilleurs gardiens de l’année. Cela permet de mettre en valeur des joueurs souvent oubliés par leurs pairs lors de telles récompenses.

Pour rappel, tous les joueuses et joueurs évoluant en Division Honneur ainsi que les T1 sont invités à voter. Ils peuvent attribuer 5, 4, 3, 2 ou 1 points au top 5 de leur choix.

Pour les arbitres, en plus des acteurs de la DH, les Coaches Umpires ont pris part aussi aux votes. Leurs voix comptent au final pour 50% des votes.

Et enfin, concernant les coaches, ce vote est initié par la THL et ce sont les présidents et les coaches des clubs évoluant en DH qui sont invités à voter.

Les nominés pour la saison 2022-2023

Messieurs Gauthier Boccard (Léopold), Tom Boon (Léopold) et Antoine Kina (Gantoise)

Dames Charlotte Englebert (Racing), Barbara Nelen (Gantoise) et Michelle Struijk (Antwerp)

Meilleur espoir Jérémy Wilbers (Watducks), Thomas Crols (Dragons) et G. Hainaut (Uccle Sport)

Meilleure espoir A. Bonami (Orée), Delphine Mariën (Dragons) et Emily White (Watducks)

Meilleur gardien Tomas Santiago (Gantoise), Simon Vandenbroucke (Watducks) et Loic Van Doren (Dragons)

Meilleure gardienne A. D’Hooghe (Watducks), E. Sotgiu (Braxgata) et E. Picard (Antwerp)

Meilleur entraîneur (messieurs) A. Corradini (Léopold), P. Kina (Gantoise), J. Willems (Watducks)

Meilleur entraîneur (dames) R. Broken (Braxgata), K. Demartinis (Gantoise), B. Van Zundert (Dragons)

Meilleur arbitre (messieurs) P. Cuypers, L. Dooms et C. Martin-Schmets

Meilleur arbitre (dames) T. Bellemans, A. Mahieu et N. Reinhard

Les lauréats des 15 dernières années

Messieurs

2023: ????; 2022 T. Boon ; 2021 F. van Aubel ; 2020 : / ; 2019 : F. van Aubel ; 2018 : F. van Aubel ; 2017 : A. Van Doren ; 2016:A. Van Doren ; 2015 : P. Quemada ; 2014 ; A. Van Doren ; 2013 : F. Denayer ; 2012 : F. van Aubel ; 2011 : F. Denayer ; 2010 : J. Truyens ; 2009 : J.-J. Dohmen ; 2008 : L. Vandeweghe

Dames

2023: ????; 2022 C. Englebert ; 2021 A. Ballenghien ; 2020 : / ; 2019 : E. Puvrez ; 2018 : A. Gerniers ; 2017 : A. Gerniers ; 2016:B. Nelen ; 2015 : A. Gerniers ; 2014 ; A. Raes ; 2013 : B. Nelen ; 2012 : S. Gierts ; 2011 : B. Nelen ; 2010 : S. Gierts ; 2009 : V. Vermeersch ; 2008 : S. Gierts

