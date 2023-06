”Que cette médaille historique fasse bouger les lignes”

Dimanche, à Berlin, leur rêve est devenu réalité. En battant pour la quatrième fois l’Allemagne à Berlin, les Belges sont montés sur la troisième marche du podium. La médaille récompense le travail d’une longue saison. À raison d’un entraînement par quinzaine tantôt au Victory tantôt au Mérode et deux week-ends de team building à Herentals, le noyau a renforcé ses automatismes. “Moi, je n’ai aucun budget. Donc, nous nous rendons là où nous sommes accueillis bénévolement”, précise l’homme de 54 ans qui remercie toutes les aides reçues au Victory et à Grimbergen. En septembre, il a sélectionné ses futurs guerriers. “En réalité, je devais d’abord voir qui était disponible durant deux semaines en juin et qui pouvait voyager sans trop de complications. J’en ai un qui a besoin d’une dialyse plusieurs fois par jour ce qui rend l’encadrement très compliqué.”

Il a réussi à mettre 10 noms sur papier avec un quota respecté de trois filles. Après être passée par Cologne où l’équipe a été invitée trois jours, la délégation belge est arrivée dans la capitale allemande pour disputer d’abord une série de quatre matchs. “Grâce à nos trois victoires, nous avons été versés dans la poule la plus forte.”

Ensuite, les Belges ont disputé une série de six rencontres face à l’Egypte, à l’Allemagne et l’Espagne. Qualifiés pour les demi-finales, les Belges ont perdu face à une équipe égyptienne qui était à la limite du fair-play. “Mes gars les avaient déjà joués en phase de poule. Ils étaient très agressifs avec des plongeons des deux pieds en avant. Le jeu était dangereux. Je sentais que mes joueurs n’osaient pas trop y aller.”

Défaits 4-2, ils ont achevé la campagne par une quatrième victoire contre l’Allemagne. “Je suis fier de ce groupe qui est facile à gérer. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils souffrent d’un handicap intellectuel. Physiquement, ils sont prêts à tout donner sur le terrain. J’ai un gars qui est paralysé de la main gauche. Il fait tout de la main droite. Il a même perdu son pouce droit à cause d’une tondeuse. Avant de monter sur le terrain en demi-finales, mon gardien, visiblement inquiet, me demande qui va nettoyer sa vareuse après le match. Ils sont imprévisibles. Je les entraîne comme des sportifs en étant gentil mais sans pitié. Ils sont des ados qui ont besoin d’amour et de câlins. Ils racontent beaucoup de secrets.”

Il espère que cette médaille fera bouger les lignes en Belgique. La Flandre a pris une sérieuse avance sur la Wallonie. “Les clubs ont envie de s’activer, mais ils s’intéressent plus à l’image. Ils ne sont pas prêts à faire l’effort”, confie Axel Guillemyn. “Pour l’Euro de Moenchengladbach en août, je risque de n’avoir qu’un seul Francophone. Ce n’est pas ma vision de la Belgique”, conclut l’homme qui garde en mémoire les souvenirs de son ami Cédric Van Bellighen, un de ses bons copains qui souffrait d’un handicap et qui est décédé il y a 12 ans. “Il a joué au Saint-Georges jusqu’en U14. Puis, il a été contraint d’arrêter car les adversaires le regardaient bizarrement. On lui a donné une fonction de manager. Aujourd’hui, je fais tout ça en pensant à lui car il aurait adoré vivre une telle aventure.”

Dans quatre ans, ils disputeront les Specials Olympics Games à ne pas confondre avec les Paralympiques. En août, ils jouent l’Euro au côté des Red Lions et des Red Panthers à Moenchengladbach.