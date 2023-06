Hockey Pro League: les Red Lions intraitables contre l’Espagne

Pour cette rencontre (la 450e de John John Dohmen, un record mondial derrière Teun De Nooijer), le coach belge devait se passer de Tom Boon, légèrement blessé, et laissait Cosyns , les frères Van Doren et Poncelet en tribune.

Pas de temps d’observation

Dès le début, les Lions partaient à l’attaque mais sur leur première contre-attaque, les Espagnols ouvraient le score sur un tir en retourné (à l’ancienne) qui trompait Vanasch (0-1). Dans la minute suivante, les Belges obtenaient leur premier pc et après deux contres, la balle arrivait à Wegnez qui égalisait de près (1-1).Le jeu allait d’un côté à l’autre et à la 7e minute, c’était au tour des Espagnols de forcer leur premier pc que Vanasch stoppait impeccablement. A la 9e, un tir de Dockier était dévié du gant par Rafi. A la 11e, alors que la balle trainait devant le but espagnol, van Aubel se jetait au sol pour envoyer un flat imparable (2-1). Un premier quart sans temps mort.

Les Red Lions prenaient doucement l’ascendant sur leur adversaire et il n’était pas étonnant de voir Hendrickx, monté au cercle, laisser aller son stick en revers pour marquer le 3-1 : sans doute un de ses premiers but de champ de sa carrière. A la 22e, De Sloover se voyait sanctionné d’un pc : Vanasch facile… comme le jeu des Belges qui maîtrisaient la balle de très belle manière. A la 25e, Th. Stockbroekx obtenait le 3e pc belge (doublé) et Luypaert envoyait un maître tir à plat dans le coin du but (4-1). A la 28e, un revers de Lacalle partait loin au-dessus du but de Vanasch. A la 29e minute, 5e pc belge : Hendrickx retrouvait sa pêche sur pc (5-1). Les Red Lions auront été intraitables.

Le savon de la mi-temps

Max Caldas a dû sérieusement sermonner ses joueurs qui obtenaient dès la 31e minute un 2e pc : Vanasch plongeait et déviait du stick ; du grand art. Le press des Espagnols fonctionnait un petit temps. Ils obtenaient leur 3e pc à la 24e minute : de peu à côté. Il faudra 10 minutes et beaucoup d’application pour que les Belges reprennent le cours du jeu et fassent passer l’effet du savon ‘Caldassien’. A la 41e minute, Kina s’en allait chercher un pc : Rafi écartait le sleep de Luypaert du gant. 42e minute, 4e pc espagnol et carte jaune pour Hendrickx : Wegnez prouvait à nouveau qu’il était un des meilleurs sorteurs mondiaux. 43e minute, tir de Clapes sur la planche de côté du but de Vanasch. Le troisième quart se terminait sans but, avec un bel avantage pour les Espagnols qui ont mené le jeu.

A la remontée du dernier quart, les Espagnols persévéraient et il s’en fallait de peu qu’ils ne marquent leur deuxième but. Il fallait alors, et enfin, une belle descente d’Onana sur la droite et une balle repoussée au loin vers Wegnez pou voir l’attaquant de poche foncer vers le cercle et décocher un revers dont il a le secret (6-1). 50e minute, nouvel effort de Wegnez et Dockier obtenait le 7e pc belge, contré. Le 8e d’Hendrickx allait fracasser le tableau lumineux derrière le but. Les Espagnols contre attaquaient et obtenaient leur 6e pc : la jambière de Wegnez explosait. A la 54e, Van Oost se voyait privé de la reprise d’un centre de Th. Stockbroekx, belle interception du gardien espagnol. A la 55e, Dohmen était à la reprise d’une balle repoussé par Rafi (7-1). A la 57e, une attaque espagnole et un cafouillage permettait à Menini de réduire l’écart (7-2) ; un appel à la vidéo ne donnait rien et la Belgique perdait son droit à l’appel.

Une belle soirée ponctuée de 9 buts et une équipe belge très en forme.

Une belle reprise

Alexander Hendrickx se félicitait de sa reprise après de nombreux mois d’interruption. « Oui, c’est quasi mon premier match après al coupe du Monde. Il fallait reprendre les automatismes, mais finalement, contre cette Espagne-là, on s’en est bien sorti. La première mi-temps était hyper efficace. » Hendrickx que l’on a revu au pc, mais aussi en attaque. « Oui, j’étais monté et c’est vrai que je n’ai pas du marquer beaucoup de filedgoal. 3 sans doute dans les grands matchs officiels. Bon aujourd’hui, c’était bien, mais ce samedi contre les Pays-Bas, ce sera autre chose. » Un duel des plays pays qui promet.

Belgique-Espagne 7-2

Belgique : Vanasch ; Hendrickx, De Sloover, Luypaert, M. Stockbroekx; Dohmen, Wegnez, Kina; Van Dessel, Wegnez, Onana, puis Van Oost, Denayer, Boccard, Ghislain, Th. Stockbroekx, Dockier

Espagne : Adri. Rafi ; Alonso, Gispert, Gonzales, Iglesias, Miralles, Cunill, Bonastre, Menini, Clapes, Font, puis Andr. Rafi, Basterra, Recasens, Curiel, Sanz, Lacalle Villalonga et Alvarez

Arbitres : MM M. Madden (Ecosse) et M. Otten (Pays-Bas), vidéo Mme I. Presenqui (Argentine) Carte verte : 43e Hendrickx, 54e Curiel

Les buts : 3e Iglesias (0-1), 4e Wegnez sur suite de pc (1-1), 11e van Aubel (2-1), 20e Hendrickx (3-1), 25e Luypaert sur pc (4-1), 29e Hendrickx sur pc (5-1), 48e Wegnez (6-1), 55e Dohmen (7-1), 57e Menini (7-2)

Penalty corner : Belgique (3/7), Espagne (0/6)