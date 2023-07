Les Pays-Bas installaient un pressing incessant dès les premières secondes du match. Ils ouvraient rapidement la marque via Bijen qui profitait d’une tergiversation de Van Doren pour tirer entre les jambes de Vanasch. Ce même Vanasch sauvait ensuite les meubles sur de nouvelles situations chaudes devant sa cage. Il n’y en avait que pour nos voisins qui jouaient de manière décomplexée comme à leur habitude. La Belgique essayait de répliquer via Boon d’abord puis une action collective avec Van Aubel ensuite mais c’était bien la Hollande qui allait doubler la mise : Van Dam descendait le flanc gauche et servait Hoedemakers sur un plateau. Sur le gong de la fin du premier quart, ils étaient même tout proche d’inscrire un troisième but.

Le second quart reprenait sur les mêmes bases, les Red Lions étaient gênés par l’envie des joueurs de Jeroen Delmee. Dans le dur, ils encaissaient un troisième but via Heijningen après une belle séquence collective. Felix Denayer et ses équipiers étaient dans le dur, ils ne parvenaient pas à se procurer des occasions de but. A la mi-temps, la Belgique était menée 0-3 par une entreprenante et excellente équipe des Pays-Bas.

Dès la reprise du troisième quart, les Pays-Bas obtenaient un pc. Jip Janssen l’envoyait dans le plafond, Vanasch devait s’avouer une nouvelle fois battu. Dockier tirait violemment au but, c’était le premier tir au but de la Belgique à la 37e. Il obtenait peu après un pc. Luypaert le tirait, cela redonnait pc. Les Belges poussaient et via la vidéo avaient un troisième pc. La Belgique jouait mieux, à l’image d’une belle séquence collective et une déviation de Van Aubel à côté de l’objectif. La réaction était quand même timide

Hoedemakers inscrivait son second but de l’après-midi en tirant dans les filets belges. Les Pays-Bas menaient 0-5 (!) à la 49e. Hendrickx réduisait le score sur stroke moins de deux minutes plus tard. Peu après, ce même Hendrickx trouvait le poteau sur pc. Pieters récupérait la balle dans le stick de Wegnez, filait vers le but. Son tir s’écrasait sur le poteau. A trois minutes de la fin de la rencontre, Boon faisait appel à la vidéo pour obtenir un pc. Thierry Brinkman l’écartait sur la ligne. Rebelote quelques minutes plus tard avec les mêmes acteurs et le même résultat. Brinkman inscrivait un 6ème but pour les Pays-Bas. La Belgique s’inclinait sèchement face aux Pays-Bas. Ils peuvent néanmoins encore remporter la Pro League s’ils remportent leur deux dernières rencontres.

Belgique: Vanasch ; Stockbroekx, Van Doren, Luypaert, Hendrickx; Wegnez, Kina, Denayer ; Boon, Van Aubel, De Kerpel; puis De Sloover, Dohmen, Van Dessel, Dockier, Charlier, Boccard, Vandenbroucke

Pays-Bas: Visser; Balk, De Vilder, Janssen, Blok; Van Dam, Wortelboer, Van Heijningen, T.Brinkman, Bijen, Hoedemakers; puis J. Brinkman, Pieters, De Mol, Middendorp, Reyenga, Burhardt, Blaak

Arbitres: Mme S. Wilson et Mr. M. Madden

Cartes vertes: 23e Wegnez 36e Reyenga

Carte jaune: 58e Hoedemakers

Les buts: 2e Bijen (0-1), 12e Hoedemakers (0-2), 23e Van Heijningen (0-3), 47e Janssen sur pc (0-4), 49e Hoedemakers (0-5), 50e Hendrickx sur stroke (1-5), 59e Brinkman (1-6)

Penalty corner: Belgique 0/7 Pays-Bas 1/1