Le début de rencontre était assez équilibré avec un premier fait de match dès la première minute, à savoir la perte de l’appel à la vidéo pour les Pays-Bas. C’était la Hollande qui se procurait les deux premiers pénalty de la rencontre mais la défense veillait aux grains et écartait le danger. En fin de premier quart, les Panthers défendaient ardemment.

Changement de physionomie dans le second quart avec une équipe plus entreprenante, Nelen gagnant beaucoup de mètres à chaque prise de balle. Sur un contre rondement mené, White lançait ‘T Serstevens qui s’arrachait pour conserver la balle et servait Versavel dans le cercle. L’ex-attaquante du Brax tirait sur Koning. C’était le premier tir cadré du match. La Belgique continuait de pousser et obtenait deux pc. Vanden Borre s’en chargeait mais perdait son duel sur son premier tir. Sur le second, son tir était contré par Koning et entraînait un cafouillage devant le but de Koning.

En seconde mi-temps, les Pays-Bas appuyaient sur l’accélérateur, la Belgique jouant le contre avec une défense en « Half court ». Vandermeiren tirait au but à la retourne mais ce sont bien les joueuses néerlandaises qui se créaient les occasions les plus franches à l’image des essais de Fokke, Pikke et surtout Zandee et sur des pc. Englebert tirait à côté du cadre en toute fin de troisième quart.

C’était finalement dans le dernier quart et alors que l’on s’acheminait vers une séance de shoot-out que les Pays-Bas ouvraient la marque sur un pc : le tir de Jansen était contré par la défense belge, la balle revenait chez De Waard, la capitaine de l’équipe, qui croisait son tir hors de portée de Sotgiu. On jouait la 53e. La Belgique jetait ses dernières forces dans la bataille et sur le gong et en contre, Matla fixait le score à 0-2.

Nous avons livré une bonne rencontre, surtout en première mi-temps. Nous sommes dans une bonne spirale et sentons que nous nous approchons petit à petit du niveau de notre adversaire. Nous progressons bien.

Belgique: Sotgiu; Breyne, Vanden Borre, Brasseur, Puvrez ; Vandermeiren, Struijk, Englebert ; Marien, Bellis, ‘T Serstevens ; puis Gerniers, Nelen, Versavel, White, Blockmans, D’Hooghe, Rasir

Pays-Bas : Koning ; Plonissen, Fokke, Fernig, Sanders; Jansen, Albers, De Waard; Verschoor, Moes, Matla; puis van Laarhoven, Veen, Nuninck, Dicke, Van Geffen, Zandee, Veenendael

Arbitres: Mme A. Keogh et I. Presenqui

Cartes vertes: 24e De Waard, 46e Jansen

Les buts: 53e De Waard sur suite de pc (0-1), 60e Matla (0-2)

Penalty corner : Belgique 0/2, Pays-Bas 1/6